Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Libo написав:Это теоретически. А практически несколько иначе. Практически эти три года ожидания челу из Санта-Барбары надо было где-то жить. Чтобы арендовать равноценное жилье на эти 3 года челу надо за 36 месяцев заплатить порядка $3000/мес Х 36 мес. = $108 тыщ. Вот и ушла большая часть хитрожопого маневра. Чел должен был ловить дно, брать на себя риски, изнашивать свою нервную систему.
Чтобы платить эти три года по 30 летнему мортгиджу под 4% годовых человеку нужно было платить 2864 доллара в месяц, что за 3 года дает 103 тыс. долларов, т.е. на аренде нужно было заплатить на 7 тыс меньше. За 3 года. Но при этом 2% годовых с 200 тысяч дает 4 тыс в года, или больше чем 12 тыс. за 3 года. Так что аренда + проценты по депозиту за 3 года на 5 тысяч больше, чем платежи по ипотеке за 3 года.
Не понимаешь разницы. Выплачивая моргидж, ты выплачиваешь не только проценты, но и сумму основного долга, увеличиваешь свое еквити, реализуешь главную цель своей жизни и труда - стать собственником жилья и жить в комфортных условиях. А аренда дяде - это просто выброшенные деньги на временный приют, буксуешь на месте. Это если речь идет о жилье для себя. Если речь идет о спекуляции, то тогда уже можно вычислять, маневрировать, выжидать, барыжничать, ловить свой профит и мерять все деньгами.
Все очень зависит от конкретно местных условий, приоритетов и возможностей. При первом взгляде именно все так и обстоит, но при внимательном рассмотрении, вылазит, что кроме выплаты мортгиджа и увеличения эквити, еще куча расходов, как то: -property tax (мои знакомые в Н-ДЖ платят 12+ куе в год, причем он растет с ростом маркета - в 2014 было 11 куе в год за тот-же дом) -НОА, бывает очень скромное, а бывает и нет. Причем порой они еще и штрафы могут нарисовать и судить и даже дом отобрать. За нарушение кодов - газон не подстриг или спринг клининг (тоже кстати недешево - 2-3-4 куе) не сделал или машину не там припарковал или еще чего. Короче, это что-то типа нащего ОСББ только для собственников домов. -расходы по мейнтаненсу - дома "из г-на и палок" периодически жрут как не всебя. Крыша, термиты, хитинг (хорошо если газ или люстричество, а если на ойле - и доставка и вонь и траблы с хитером/бойлером), зачастую септик. И тд и тп. Поэтому кроме виртуальной прибыли от роста маркета надо-бы еще учесть вполне невиртуальные расходы. Ну и недвига в собственности - это объект на который может быть наложено взыскание. В стране, где судиться - "национальный вид спорта", это не маловажно.
Libo написав:Это теоретически. А практически несколько иначе. Практически эти три года ожидания челу из Санта-Барбары надо было где-то жить. Чтобы арендовать равноценное жилье на эти 3 года челу надо за 36 месяцев заплатить порядка $3000/мес Х 36 мес. = $108 тыщ. Вот и ушла большая часть хитрожопого маневра. Чел должен был ловить дно, брать на себя риски, изнашивать свою нервную систему.
Чтобы платить эти три года по 30 летнему мортгиджу под 4% годовых человеку нужно было платить 2864 доллара в месяц, что за 3 года дает 103 тыс. долларов, т.е. на аренде нужно было заплатить на 7 тыс меньше. За 3 года. Но при этом 2% годовых с 200 тысяч дает 4 тыс в года, или больше чем 12 тыс. за 3 года. Так что аренда + проценты по депозиту за 3 года на 5 тысяч больше, чем платежи по ипотеке за 3 года.
Не понимаешь разницы. Выплачивая моргидж, ты выплачиваешь не только проценты, но и сумму основного долга, увеличиваешь свое еквити, реализуешь главную цель своей жизни и труда - стать собственником жилья и жить в комфортных условиях. А аренда дяде - это просто выброшенные деньги на временный приют, буксуешь на месте. Это если речь идет о жилье для себя. Если речь идет о спекуляции, то тогда уже можно вычислять, маневрировать, выжидать, барыжничать, ловить свой профит и мерять все деньгами.
Верно. Если переплатил 200 тысяч, то ловишь кайф от факта что твое, родное. Кстати, сколько из 600000 выплатишь тела за 3 года по 30 летнему мортгиджу, ну типа эквити вырастишь (не считая лося на 200к за счет просадки цен), не подскажешь? Ну типа чтоб я проникся, разобрался, научился отличать праведную ипотеку с эквити от грешной аренды?
adeges написав:Верно. Если переплатил 200 тысяч, то ловишь кайф от факта что твое, родное. Кстати, сколько из 600000 выплатишь тела за 3 года по 30 летнему мортгиджу, ну типа эквити вырастишь (не считая лося на 200к за счет просадки цен), не подскажешь? Ну типа чтоб я проникся, разобрался, научился отличать праведную ипотеку с эквити от грешной аренды?
Обидно. Досадно. Но ладно-ладно-ладно! $200 тыщ наверно очень досадно. Я опускался на - $60 тыщ через 2-3 года после покупки. И ты знаешь, совсем не было чувства досады. Просто не представлял себе, как и когда бы я купил другой дом, поймал бы самое дно, как бы тогда все сложилось ... Сейчас, когда у меня уже +$120 тыщ и моргидж практически выплачен, я ощущаю себя везунчиком и прозорливым финансовым гением. Аналогичный случай с киевской квартирой в начале 2000-х она мне обошлась порядка $60 тыщ плюс примерно столько же ремонт. Летом 2007-го, когда я только закончил ремонт и собирался в ней кайфовать, ко мне пристал брокер продать. Есть покупатель, давали $570 тыщ. Я отказался. Сейчас она может $300 тыщ, а может и меньше, но меня это совсем не волнует. В ней замечательно прошла замечательная часть моей жизни. Деньгами это прекрасное время не измерить. Таким образом. Когда ты теряешь эти многие тыщи в бизнесе, это трагедия и ты ощущаешь досаду. Когда ты потратил их на свое жилье, которое принесло тебе много радости, ты о его цене не задумываешься. Купил, что понравилось и почувствовал своим, живи и радуйся сегодня. А не сослагательно, купил бы, выиграл бы, наложил от радости полные штаны бы, стал богаче бы, водил красунь бы, курил сигары бы ...
adeges, на самом деле идеология там другая. 1. Выалаты по мортгиджу примерно равны ренту, но с мортгиджа что-то да идет на погашение принципал, хотя и по аннуитету. 2.%% по мортгиджу можно получить по такс-ретерн, но для этого надо быть налоговым резидентом. Поэтому как это касается Либо с его гринкой (может уже и недействительной)-хз. Кроме того, чтобы получить обратно налоги, то их надо сначала заплатить, а до этого получить доход. Поэтому так-то для живущего и зарабатывающего в США 120+ в год, схема рабочая. Если меньше, то там итак будет возврат. Ну и вишенка на торте - прайс перманентно растет но не везде, а если падает, то не надолго. Это не инвестироапние в нашем понимании, но при определенных условиях выгодно.