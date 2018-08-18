она здесь ко многим наведывается
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 19 кві, 2021 22:04
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Пон 19 кві, 2021 22:11
Додано: Пон 19 кві, 2021 22:17
Додано: Пон 19 кві, 2021 23:37
Все очень зависит от конкретно местных условий, приоритетов и возможностей.
При первом взгляде именно все так и обстоит, но при внимательном рассмотрении, вылазит, что кроме выплаты мортгиджа и увеличения эквити, еще куча расходов, как то:
-property tax (мои знакомые в Н-ДЖ платят 12+ куе в год, причем он растет с ростом маркета - в 2014 было 11 куе в год за тот-же дом)
-НОА, бывает очень скромное, а бывает и нет. Причем порой они еще и штрафы могут нарисовать и судить и даже дом отобрать. За нарушение кодов - газон не подстриг или спринг клининг (тоже кстати недешево - 2-3-4 куе) не сделал или машину не там припарковал или еще чего. Короче, это что-то типа нащего ОСББ только для собственников домов.
-расходы по мейнтаненсу - дома "из г-на и палок" периодически жрут как не всебя. Крыша, термиты, хитинг (хорошо если газ или люстричество, а если на ойле - и доставка и вонь и траблы с хитером/бойлером), зачастую септик.
И тд и тп.
Поэтому кроме виртуальной прибыли от роста маркета надо-бы еще учесть вполне невиртуальные расходы.
Ну и недвига в собственности - это объект на который может быть наложено взыскание. В стране, где судиться - "национальный вид спорта", это не маловажно.
Додано: Пон 19 кві, 2021 23:49
Верно. Если переплатил 200 тысяч, то ловишь кайф от факта что твое, родное. Кстати, сколько из 600000 выплатишь тела за 3 года по 30 летнему мортгиджу, ну типа эквити вырастишь (не считая лося на 200к за счет просадки цен), не подскажешь? Ну типа чтоб я проникся, разобрался, научился отличать праведную ипотеку с эквити от грешной аренды?
Додано: Вів 20 кві, 2021 00:23
Обидно. Досадно. Но ладно-ладно-ладно!
$200 тыщ наверно очень досадно. Я опускался на - $60 тыщ через 2-3 года после покупки. И ты знаешь, совсем не было чувства досады. Просто не представлял себе, как и когда бы я купил другой дом, поймал бы самое дно, как бы тогда все сложилось ... Сейчас, когда у меня уже +$120 тыщ и моргидж практически выплачен, я ощущаю себя везунчиком и прозорливым финансовым гением.
Аналогичный случай с киевской квартирой в начале 2000-х она мне обошлась порядка $60 тыщ плюс примерно столько же ремонт. Летом 2007-го, когда я только закончил ремонт и собирался в ней кайфовать, ко мне пристал брокер продать. Есть покупатель, давали $570 тыщ. Я отказался. Сейчас она может $300 тыщ, а может и меньше, но меня это совсем не волнует. В ней замечательно прошла замечательная часть моей жизни. Деньгами это прекрасное время не измерить.
Таким образом.
Когда ты теряешь эти многие тыщи в бизнесе, это трагедия и ты ощущаешь досаду. Когда ты потратил их на свое жилье, которое принесло тебе много радости, ты о его цене не задумываешься. Купил, что понравилось и почувствовал своим, живи и радуйся сегодня. А не сослагательно, купил бы, выиграл бы, наложил от радости полные штаны бы, стал богаче бы, водил красунь бы, курил сигары бы ...
Додано: Вів 20 кві, 2021 00:24
adeges, на самом деле идеология там другая.
1. Выалаты по мортгиджу примерно равны ренту, но с мортгиджа что-то да идет на погашение принципал, хотя и по аннуитету.
2.%% по мортгиджу можно получить по такс-ретерн, но для этого надо быть налоговым резидентом. Поэтому как это касается Либо с его гринкой (может уже и недействительной)-хз. Кроме того, чтобы получить обратно налоги, то их надо сначала заплатить, а до этого получить доход.
Поэтому так-то для живущего и зарабатывающего в США 120+ в год, схема рабочая. Если меньше, то там итак будет возврат.
Ну и вишенка на торте - прайс перманентно растет но не везде, а если падает, то не надолго.
Это не инвестироапние в нашем понимании, но при определенных условиях выгодно.
Додано: Вів 20 кві, 2021 00:35
И нынешнее инвестирование кардинально отличается от роста 2000-х.
Тогда был чисто спекулятивный рост. Даунпеймент 0, годовой рост стоимости 10%-20%.
Покупай за казенные 5 домов, через 2-3 года продаешь и ты богач.
Студенты миллионерами становились.
А вот характер нынешнего роста и движухи совершенно иной, не спекулятивный с целью перепродажи. И об этом все молчат ... А вот некоторые посвящены и знают главную военную тайну ...
Додано: Вів 20 кві, 2021 01:02
Разные факторы.
Основные - вертолетные деньги, которые некоторым дали возможность увеличить накопления до даунпеймента. В то-же время, банки пытаются связать эти бабки низкими %% стимулируя рилэстэйт. Но при этом есть еще фактор небывалого "переселения народов" из-за чего где-то падает а где-то растет еще больше.
С ростом вакцинации и восстановления деловой активности очень рванул лейбормаркет и безработица вниз, что на фоне все еще низкой эмиграции из-за короны сказывается на росте предлагаемых зп. То есть, опять-таки рост покупательной срособности и новые покупатели на рилэстейте.
То есть, рилэстейт снова и снова связывает "лишние" деньги.
Это ведет и будет вести к надуванию пузыря, но на таких низких (уже менее 2,7%) %% влазить не страшно. Но это США,а как в долларовом эквиваленте отыграет надувание гривной КРЖН, если ее не связать рынком земли?
Додано: Вів 20 кві, 2021 01:26
Не только Киев. Цены на недвижимость растут во всех регионах. Хаты в перспективных селах раза в два подорожали. Статистика по долларам на руках у населения Украины сильно ошиблась. Их оказалось раза в два больше. Не учла вечно прибедняющуюся укропскую натуру.
"Та який жеж це у мене кабан, це ж підсвинок." (с)
|