Додано: Вів 20 кві, 2021 00:23

adeges написав: Верно. Если переплатил 200 тысяч, то ловишь кайф от факта что твое, родное. Кстати, сколько из 600000 выплатишь тела за 3 года по 30 летнему мортгиджу, ну типа эквити вырастишь (не считая лося на 200к за счет просадки цен), не подскажешь? Ну типа чтоб я проникся, разобрался, научился отличать праведную ипотеку с эквити от грешной аренды? Верно. Если переплатил 200 тысяч, то ловишь кайф от факта что твое, родное. Кстати, сколько из 600000 выплатишь тела за 3 года по 30 летнему мортгиджу, ну типа эквити вырастишь (не считая лося на 200к за счет просадки цен), не подскажешь? Ну типа чтоб я проникся, разобрался, научился отличать праведную ипотеку с эквити от грешной аренды?

Обидно. Досадно. Но ладно-ладно-ладно!$200 тыщ наверно очень досадно. Я опускался на - $60 тыщ через 2-3 года после покупки. И ты знаешь, совсем не было чувства досады. Просто не представлял себе, как и когда бы я купил другой дом, поймал бы самое дно, как бы тогда все сложилось ... Сейчас, когда у меня уже +$120 тыщ и моргидж практически выплачен, я ощущаю себя везунчиком и прозорливым финансовым гением.Аналогичный случай с киевской квартирой в начале 2000-х она мне обошлась порядка $60 тыщ плюс примерно столько же ремонт. Летом 2007-го, когда я только закончил ремонт и собирался в ней кайфовать, ко мне пристал брокер продать. Есть покупатель, давали $570 тыщ. Я отказался. Сейчас она может $300 тыщ, а может и меньше, но меня это совсем не волнует. В ней замечательно прошла замечательная часть моей жизни. Деньгами это прекрасное время не измерить.Таким образом.Когда ты теряешь эти многие тыщи в бизнесе, это трагедия и ты ощущаешь досаду. Когда ты потратил их на свое жилье, которое принесло тебе много радости, ты о его цене не задумываешься. Купил, что понравилось и почувствовал своим, живи и радуйся сегодня. А не сослагательно, купил бы, выиграл бы, наложил от радости полные штаны бы, стал богаче бы, водил красунь бы, курил сигары бы ...