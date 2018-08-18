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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 20 кві, 2021 02:23
Libo написав: rjkz написав:
Но это США,а как в долларовом эквиваленте отыграет надувание гривной КРЖН, если ее не связать рынком земли?
Не только Киев. Цены на недвижимость растут во всех регионах. Хаты в перспективных селах раза в два подорожали. Статистика по долларам на руках у населения Украины сильно ошиблась. Их оказалось раза в два больше. Не учла вечно прибедняющуюся укропскую натуру."Та який жеж це у мене кабан, це ж підсвинок." (с)
А как в стране, которая столько лет множит сбережения людей на нуль, хранить деньги? В матрасе. А как Госстат этот матрас измерит? Никак. А откуда в стране с пикирующей экономикой у людей прирост матраса последних лет? Что было более выраженно в последние годы, что до этого было выражено менее? Заробитчанство. Как работы в европах не стало из-за ковида, то люди приехали пересидеть в дешевой Украине и зачастую в своем или родительском жилье. И приехали не с пустыми карманами.
И на РН эти деньги тоже попали. Когда я себе покупал квартиру, то одними из соседей был человек, который на 3-ху в Киеве заработал электриком в Канаде, другая на 3к заработала в США, потом еще 2 1к купила под аренду. ЕЕ зп в Киеве на еду тольео хватало.
Не думаю, что сейчас таких людей меньше, скорей больше.
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rjkz
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Додано: Вів 20 кві, 2021 02:51
rjkz написав:
Заробитчанство. Как работы в европах не стало из-за ковида, то люди приехали пересидеть в дешевой Украине и зачастую в своем или родительском жилье. И приехали не с пустыми карманами.
И на РН эти деньги тоже попали. Когда я себе покупал квартиру, то одними из соседей был человек, который на 3-ху в Киеве заработал электриком в Канаде, другая на 3к заработала в США, потом еще 2 1к купила под аренду. ЕЕ зп в Киеве живал ковид на едсу тольео хватало.и
Не думаю, что сейчас таких людей меньше, скорей больше.
Люди крутятся. Это нормально. Со временем все наладится и не надо будет никуда ехать, чтоб заработать. Я тоже как и многие пересиживал карантин на даче под Киевом. Тоже прикупил себе еще одну квартиру. Для статуса. Рано или поздно вернусь совсем. Хай буде. Выгодно-невыгодно даже не думаю. Мне нравится дом, сама квартира и место. В планах строительство в селе. Это хорошо, что заробитчане не убежали, а инвестируют, строят, обустраивают, делают нашу милую Украину еще краше.
Значит верят. "Здесь дом дадут хороший нам
и сало без пайка,
аж за Кубань отброшена
Попятится русня."
Рос шепоток рабочего
Над тьмою тучных стад,
а дальше неразборчиво,
лишь слышно - "город-сад".
Я знаю - город будет,
я знаю - саду цвесть,
когда такие люди
в стране в укропской есть! (с)
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Додано: Вів 20 кві, 2021 02:57
rjkz написав: Libo написав: rjkz написав:
Но это США,а как в долларовом эквиваленте отыграет надувание гривной КРЖН, если ее не связать рынком земли?
Не только Киев. Цены на недвижимость растут во всех регионах. Хаты в перспективных селах раза в два подорожали. Статистика по долларам на руках у населения Украины сильно ошиблась. Их оказалось раза в два больше. Не учла вечно прибедняющуюся укропскую натуру."Та який жеж це у мене кабан, це ж підсвинок." (с)
А как в стране, которая столько лет множит сбережения людей на нуль, хранить деньги? В матрасе. А как Госстат этот матрас измерит? Никак. А откуда в стране с пикирующей экономикой у людей прирост матраса последних лет? Что было более выраженно в последние годы, что до этого было выражено менее? Заробитчанство. Как работы в европах не стало из-за ковида, то люди приехали пересидеть в дешевой Украине и зачастую в своем или родительском жилье. И приехали не с пустыми карманами.
И на РН эти деньги тоже попали. Когда я себе покупал квартиру, то одними из соседей был человек, который на 3-ху в Киеве заработал электриком в Канаде, другая на 3к заработала в США, потом еще 2 1к купила под аренду. ЕЕ зп в Киеве на еду тольео хватало.
Не думаю, что сейчас таких людей меньше, скорей больше.
И кем она(соседка) работала здесь, что зрп только на еду в Киеве хватало, а в Америке за пару лет на 3к отложилось?
И в какой год это было, явно же не в 06-08г.г.?
Электрик в Канаде тоже не десятку чистыми в мес
имеет, разве что сам над бригадой станет и спать по 4ч/день будет.
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