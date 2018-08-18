Додано: Вів 20 кві, 2021 02:23

Libo написав: rjkz написав: Но это США,а как в долларовом эквиваленте отыграет надувание гривной КРЖН, если ее не связать рынком земли? Но это США,а как в долларовом эквиваленте отыграет надувание гривной КРЖН, если ее не связать рынком земли?



Не только Киев. Цены на недвижимость растут во всех регионах. Хаты в перспективных селах раза в два подорожали. Статистика по долларам на руках у населения Украины сильно ошиблась. Их оказалось раза в два больше. Не учла вечно прибедняющуюся укропскую натуру.



"Та який жеж це у мене кабан, це ж підсвинок." (с) Не только Киев. Цены на недвижимость растут во всех регионах. Хаты в перспективных селах раза в два подорожали. Статистика по долларам на руках у населения Украины сильно ошиблась. Их оказалось раза в два больше. Не учла вечно прибедняющуюся укропскую натуру."Та який жеж це у мене кабан, це ж підсвинок." (с)

А как в стране, которая столько лет множит сбережения людей на нуль, хранить деньги? В матрасе. А как Госстат этот матрас измерит? Никак. А откуда в стране с пикирующей экономикой у людей прирост матраса последних лет? Что было более выраженно в последние годы, что до этого было выражено менее? Заробитчанство. Как работы в европах не стало из-за ковида, то люди приехали пересидеть в дешевой Украине и зачастую в своем или родительском жилье. И приехали не с пустыми карманами.И на РН эти деньги тоже попали. Когда я себе покупал квартиру, то одними из соседей был человек, который на 3-ху в Киеве заработал электриком в Канаде, другая на 3к заработала в США, потом еще 2 1к купила под аренду. ЕЕ зп в Киеве на еду тольео хватало.Не думаю, что сейчас таких людей меньше, скорей больше.