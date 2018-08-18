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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 20 кві, 2021 02:23
Libo написав: rjkz написав:
Но это США,а как в долларовом эквиваленте отыграет надувание гривной КРЖН, если ее не связать рынком земли?
Не только Киев. Цены на недвижимость растут во всех регионах. Хаты в перспективных селах раза в два подорожали. Статистика по долларам на руках у населения Украины сильно ошиблась. Их оказалось раза в два больше. Не учла вечно прибедняющуюся укропскую натуру."Та який жеж це у мене кабан, це ж підсвинок." (с)
А как в стране, которая столько лет множит сбережения людей на нуль, хранить деньги? В матрасе. А как Госстат этот матрас измерит? Никак. А откуда в стране с пикирующей экономикой у людей прирост матраса последних лет? Что было более выраженно в последние годы, что до этого было выражено менее? Заробитчанство. Как работы в европах не стало из-за ковида, то люди приехали пересидеть в дешевой Украине и зачастую в своем или родительском жилье. И приехали не с пустыми карманами.
И на РН эти деньги тоже попали. Когда я себе покупал квартиру, то одними из соседей был человек, который на 3-ху в Киеве заработал электриком в Канаде, другая на 3к заработала в США, потом еще 2 1к купила под аренду. ЕЕ зп в Киеве на еду тольео хватало.
Не думаю, что сейчас таких людей меньше, скорей больше.
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Додано: Вів 20 кві, 2021 02:51
rjkz написав:
Заробитчанство. Как работы в европах не стало из-за ковида, то люди приехали пересидеть в дешевой Украине и зачастую в своем или родительском жилье. И приехали не с пустыми карманами.
И на РН эти деньги тоже попали. Когда я себе покупал квартиру, то одними из соседей был человек, который на 3-ху в Киеве заработал электриком в Канаде, другая на 3к заработала в США, потом еще 2 1к купила под аренду. ЕЕ зп в Киеве живал ковид на едсу тольео хватало.и
Не думаю, что сейчас таких людей меньше, скорей больше.
Люди крутятся. Это нормально. Со временем все наладится и не надо будет никуда ехать, чтоб заработать. Я тоже как и многие пересиживал карантин на даче под Киевом. Тоже прикупил себе еще одну квартиру. Для статуса. Рано или поздно вернусь совсем. Хай буде. Выгодно-невыгодно даже не думаю. Мне нравится дом, сама квартира и место. В планах строительство в селе. Это хорошо, что заробитчане не убежали, а инвестируют, строят, обустраивают, делают нашу милую Украину еще краше.
Значит верят. "Здесь дом дадут хороший нам
и сало без пайка,
аж за Кубань отброшена
Попятится русня."
Рос шепоток рабочего
Над тьмою тучных стад,
а дальше неразборчиво,
лишь слышно - "город-сад".
Я знаю - город будет,
я знаю - саду цвесть,
когда такие люди
в стране в укропской есть! (с)
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Додано: Вів 20 кві, 2021 02:57
rjkz написав: Libo написав: rjkz написав:
Но это США,а как в долларовом эквиваленте отыграет надувание гривной КРЖН, если ее не связать рынком земли?
Не только Киев. Цены на недвижимость растут во всех регионах. Хаты в перспективных селах раза в два подорожали. Статистика по долларам на руках у населения Украины сильно ошиблась. Их оказалось раза в два больше. Не учла вечно прибедняющуюся укропскую натуру."Та який жеж це у мене кабан, це ж підсвинок." (с)
А как в стране, которая столько лет множит сбережения людей на нуль, хранить деньги? В матрасе. А как Госстат этот матрас измерит? Никак. А откуда в стране с пикирующей экономикой у людей прирост матраса последних лет? Что было более выраженно в последние годы, что до этого было выражено менее? Заробитчанство. Как работы в европах не стало из-за ковида, то люди приехали пересидеть в дешевой Украине и зачастую в своем или родительском жилье. И приехали не с пустыми карманами.
И на РН эти деньги тоже попали. Когда я себе покупал квартиру, то одними из соседей был человек, который на 3-ху в Киеве заработал электриком в Канаде, другая на 3к заработала в США, потом еще 2 1к купила под аренду. ЕЕ зп в Киеве на еду тольео хватало.
Не думаю, что сейчас таких людей меньше, скорей больше.
И кем она(соседка) работала здесь, что зрп только на еду в Киеве хватало, а в Америке за пару лет на 3к отложилось?
И в какой год это было, явно же не в 06-08г.г.?
Электрик в Канаде тоже не десятку чистыми в мес
имеет, разве что сам над бригадой станет и спать по 4ч/день будет.
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Додано: Вів 20 кві, 2021 06:02
Libo написав:
Со временем все наладится и не надо будет никуда ехать, чтоб заработать.
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очень точный клип на тему всё налаживается
рекомендую всем.
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Додано: Вів 20 кві, 2021 06:59
sergikkc007 написав: Прохожий написав:
думаю озвучить объект не сложно?
или бла-бла-бла?
у мене нема мотиву писати тут неправду...- зараз в роздумах - купувати якогось хрущика , стрибати в котлован...чи продовжувати збирати копійки
Всім зрозуміло, що для придбання нерухомості необхідно збирати копійки. Я здачу від походів в атб в копілку кидаю і раз на два роки щось купляю!
Так що за котлован? Щоб не дай бог ніхто не паламав Вам статистику?
Зи. А скільки прийшло вимагати повернути гроші?
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Додано: Вів 20 кві, 2021 07:28
барабашов написав: rjkz написав: Libo написав:
Не только Киев. Цены на недвижимость растут во всех регионах. Хаты в перспективных селах раза в два подорожали. Статистика по долларам на руках у населения Украины сильно ошиблась. Их оказалось раза в два больше. Не учла вечно прибедняющуюся укропскую натуру."Та який жеж це у мене кабан, це ж підсвинок." (с)
А как в стране, которая столько лет множит сбережения людей на нуль, хранить деньги? В матрасе. А как Госстат этот матрас измерит? Никак. А откуда в стране с пикирующей экономикой у людей прирост матраса последних лет? Что было более выраженно в последние годы, что до этого было выражено менее? Заробитчанство. Как работы в европах не стало из-за ковида, то люди приехали пересидеть в дешевой Украине и зачастую в своем или родительском жилье. И приехали не с пустыми карманами.
И на РН эти деньги тоже попали. Когда я себе покупал квартиру, то одними из соседей был человек, который на 3-ху в Киеве заработал электриком в Канаде, другая на 3к заработала в США, потом еще 2 1к купила под аренду. ЕЕ зп в Киеве на еду тольео хватало.
Не думаю, что сейчас таких людей меньше, скорей больше.
И кем она(соседка) работала здесь, что зрп только на еду в Киеве хватало, а в Америке за пару лет на 3к отложилось?
И в какой год это было, явно же не в 06-08г.г.?
Электрик в Канаде тоже не десятку чистыми в мес
имеет, разве что сам над бригадой станет и спать по 4ч/день будет.
Киевхлеб. Там сельская женщина без Инглиша может работать на уборке домов, уход за пожилыми (тн хоуматтендент), бэбиситтер, цеха пищевой промышленности. Самое вероятное, доступное и доходное - хоуматтендент. Нужна лицензия (это приравнено к младшему медперсоналу), но бывают кейсы 24/7, подразумевающие проживание, страховку и овертайм (зп все что больше 40 часов в неделю Х1,5). Это выходит очень неплохо финансово, учитывая, что за жилье платить не надо. Работала в конце 90-х- начале 00-х.
Электрик и сантехник - 2 самые высокооплачиваемые строительные специальности. ЗП электрика в США доходит до 160 долларов в час (сам не поверил сначала, но потом пришлось. И это на фулл-тайм). Хэлпер от 20. Сантехник с лицензией 80, без 40. Тоже на полный день.
В Канаде заработки примерно в 1,5 раза меньше, но и стоимость жизни меньше.
Не натягивайте мир на свои шаблоны.
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Додано: Вів 20 кві, 2021 07:32
Libo написав: rjkz написав:
Но это США,а как в долларовом эквиваленте отыграет надувание гривной КРЖН, если ее не связать рынком земли?
Не только Киев. Цены на недвижимость растут во всех регионах. Хаты в перспективных селах раза в два подорожали. Статистика по долларам на руках у населения Украины сильно ошиблась. Их оказалось раза в два больше. Не учла вечно прибедняющуюся укропскую натуру."Та який жеж це у мене кабан, це ж підсвинок." (с)
Не стільки у пересічного насеоегня, скільки у корумпованих чиновників. Не меньше 1/2 від їлітної нерухомості скупається укро-чиновниками, у яких ЗП 20 000 грн/міс, або "безробітними"
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