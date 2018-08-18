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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7186718771887189>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 45
1. Зросли більш, як на 15%
16%
7
2. Зросли на 10 - 15%
4%
2
3. Зросли на 5 - 10%
18%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
2%
1
5. Приблизно ті самі
31%
14
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
2%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
3
9. Впали більш, як на 15%
20%
9
Всього голосів : 45
Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 07:28

  барабашов написав:
  rjkz написав:
  Libo написав:Не только Киев. Цены на недвижимость растут во всех регионах. Хаты в перспективных селах раза в два подорожали. Статистика по долларам на руках у населения Украины сильно ошиблась. Их оказалось раза в два больше. Не учла вечно прибедняющуюся укропскую натуру.

"Та який жеж це у мене кабан, це ж підсвинок." (с)


А как в стране, которая столько лет множит сбережения людей на нуль, хранить деньги? В матрасе. А как Госстат этот матрас измерит? Никак. А откуда в стране с пикирующей экономикой у людей прирост матраса последних лет? Что было более выраженно в последние годы, что до этого было выражено менее? Заробитчанство. Как работы в европах не стало из-за ковида, то люди приехали пересидеть в дешевой Украине и зачастую в своем или родительском жилье. И приехали не с пустыми карманами.
И на РН эти деньги тоже попали. Когда я себе покупал квартиру, то одними из соседей был человек, который на 3-ху в Киеве заработал электриком в Канаде, другая на 3к заработала в США, потом еще 2 1к купила под аренду. ЕЕ зп в Киеве на еду тольео хватало.
Не думаю, что сейчас таких людей меньше, скорей больше.

И кем она(соседка) работала здесь, что зрп только на еду в Киеве хватало, а в Америке за пару лет на 3к отложилось?
И в какой год это было, явно же не в 06-08г.г.?
Электрик в Канаде тоже не десятку чистыми в мес
имеет, разве что сам над бригадой станет и спать по 4ч/день будет.


Киевхлеб. Там сельская женщина без Инглиша может работать на уборке домов, уход за пожилыми (тн хоуматтендент), бэбиситтер, цеха пищевой промышленности. Самое вероятное, доступное и доходное - хоуматтендент. Нужна лицензия (это приравнено к младшему медперсоналу), но бывают кейсы 24/7, подразумевающие проживание, страховку и овертайм (зп все что больше 40 часов в неделю Х1,5). Это выходит очень неплохо финансово, учитывая, что за жилье платить не надо. Работала в конце 90-х- начале 00-х.
Электрик и сантехник - 2 самые высокооплачиваемые строительные специальности. ЗП электрика в США доходит до 160 долларов в час (сам не поверил сначала, но потом пришлось. И это на фулл-тайм). Хэлпер от 20. Сантехник с лицензией 80, без 40. Тоже на полный день.
В Канаде заработки примерно в 1,5 раза меньше, но и стоимость жизни меньше.
Не натягивайте мир на свои шаблоны.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 08:15

  rjkz написав:
  барабашов написав:
  rjkz написав:
А как в стране, которая столько лет множит сбережения людей на нуль, хранить деньги? В матрасе. А как Госстат этот матрас измерит? Никак. А откуда в стране с пикирующей экономикой у людей прирост матраса последних лет? Что было более выраженно в последние годы, что до этого было выражено менее? Заробитчанство. Как работы в европах не стало из-за ковида, то люди приехали пересидеть в дешевой Украине и зачастую в своем или родительском жилье. И приехали не с пустыми карманами.
И на РН эти деньги тоже попали. Когда я себе покупал квартиру, то одними из соседей был человек, который на 3-ху в Киеве заработал электриком в Канаде, другая на 3к заработала в США, потом еще 2 1к купила под аренду. ЕЕ зп в Киеве на еду тольео хватало.
Не думаю, что сейчас таких людей меньше, скорей больше.

И кем она(соседка) работала здесь, что зрп только на еду в Киеве хватало, а в Америке за пару лет на 3к отложилось?
И в какой год это было, явно же не в 06-08г.г.?
Электрик в Канаде тоже не десятку чистыми в мес
имеет, разве что сам над бригадой станет и спать по 4ч/день будет.


Киевхлеб. Там сельская женщина без Инглиша может работать на уборке домов, уход за пожилыми (тн хоуматтендент), бэбиситтер, цеха пищевой промышленности. Самое вероятное, доступное и доходное - хоуматтендент. Нужна лицензия (это приравнено к младшему медперсоналу), но бывают кейсы 24/7, подразумевающие проживание, страховку и овертайм (зп все что больше 40 часов в неделю Х1,5). Это выходит очень неплохо финансово, учитывая, что за жилье платить не надо. Работала в конце 90-х- начале 00-х.
Электрик и сантехник - 2 самые высокооплачиваемые строительные специальности. ЗП электрика в США доходит до 160 долларов в час (сам не поверил сначала, но потом пришлось. И это на фулл-тайм). Хэлпер от 20. Сантехник с лицензией 80, без 40. Тоже на полный день.
В Канаде заработки примерно в 1,5 раза меньше, но и стоимость жизни меньше.
Не натягивайте мир на свои шаблоны.

є одне но, без ліцензії буде отримувати копійки, а щоб отримати ліцензію тре перестрадати приблизно 3 роки
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 08:29

  Frant написав:
  rjkz написав:ЗП электрика в США доходит до 160 долларов в час (сам не поверил сначала, но потом пришлось
Шановний Rjkz!
Як людина, яка має фахову освіту
і реальне відношення до будівництва, проінформуйте, нас, будь ласка, які ЗП у електриків в Києві? На будівництвах і на ремонтах?

Хоть я не rjkz, но скажу что мой тесть-электрик, до 2013 года, когда получил инсульт, меньше 3К баксов в месяц на зарабатывал на несистемных подработках и обслуживании ранее смонтированного. Тогда еще надо мной периодически прикалывался - я мол, на черных работах получаю не меньше тебя, планктона
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 08:36

  Прохожий написав:бгг
побольше бы таких сладких ждунов
как раз их деньги и попадают на первичку только через лендлордов)


Т.е. нехватка арендаторов уже ощущается даже у оптимистов РН? Дело в том, что ждуны уже где-то живут-снимают. И при нынешней ситуации их арендный платеж скорее идет как прибавка к пенсии-зарплате наследователя квартиры, чем в копилку "на следующую кавалирку" профессионального лендлорда. И даже если так - увеличение стоимости квартир на первичке отсрачивает (именно так!) прибытие лендлорда в сверкающих доспехах в ОП. И только инертность рынка позволяет им в данное время пребывать в благом расположении духа. Но это не значит, что жопы вокруг не существует.
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 08:46

  Frant написав:..
Чому ж тоді нарот йде в програмісти, а не в електрики????
Work.ua - 15 000 грн/міс, в середньому. Після оподаткування й того меньше.
https://www.work.ua/jobs-kyiv-electric/

на 15К идут криворукие, как из смешных роликов в Ютубе. Люди, что умеют чуть больше, чем два провода скрутить, зарабатывают в разы больше.
На ворк.уа много смешных расценок, вижу ))
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 08:49

  sequence написав:
  Frant написав:..
Чому ж тоді нарот йде в програмісти, а не в електрики????
Work.ua - 15 000 грн/міс, в середньому. Після оподаткування й того меньше.
https://www.work.ua/jobs-kyiv-electric/

на 15К идут криворукие, как из смешных роликов в Ютубе. Люди, что умеют чуть больше, чем два провода скрутить, зарабатывают в разы больше.
На ворк.уа много смешных расценок, вижу ))

В цій країні багато чого смішного - і ЗП висококваліфікованих спеціалістів (інженерів, математиків, фізикв, хіміків), і медіанна ЗП по державі, і наявність клоуна на найвищій посаді. Так смішно, що можна здохнути від сміху! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 09:00

  sequence написав:
  Frant написав:..
Чому ж тоді нарот йде в програмісти, а не в електрики????
Work.ua - 15 000 грн/міс, в середньому. Після оподаткування й того меньше.
https://www.work.ua/jobs-kyiv-electric/

на 15К идут криворукие, как из смешных роликов в Ютубе. Люди, что умеют чуть больше, чем два провода скрутить, зарабатывают в разы больше.
На ворк.уа много смешных расценок, вижу ))

Я думаю, что те, кто сейчас начинают делать ремонт, в т.ч. электрику, сантехнику, плитку - прозревают от новых цен.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 09:03

  airmax78 написав:Я думаю, что те, кто сейчас начинают делать ремонт, в т.ч. электрику, сантехнику, плитку - прозревают от новых цен.

не переживайте - через півроку-рік гривна бахнеться до 40-45 за долар, і тоді розцінки знову стануть адекватними для чавунно-олійної держави.
Альтернативний варіант - скромніші ремонти робіть, як в Америці чи Західній Європі.
Там не прийнято ніщебродам колотити понти.
Востаннє редагувалось Frant в Вів 20 кві, 2021 09:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 09:04

  sequence написав:
  Frant написав:..
Чому ж тоді нарот йде в програмісти, а не в електрики????
Work.ua - 15 000 грн/міс, в середньому. Після оподаткування й того меньше.
https://www.work.ua/jobs-kyiv-electric/

на 15К идут криворукие, как из смешных роликов в Ютубе. Люди, что умеют чуть больше, чем два провода скрутить, зарабатывают в разы больше.
На ворк.уа много смешных расценок, вижу ))

Франт как обычно :mrgreen:

Последние два объекта делал электрик за 16-18 кгрн. На каждый уходит до трех дней. В выходные не работает. Электрик это очень высоко оплачиваемая специальность, сантехник кстати тоже.
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 09:07

  hume написав:Франт как обычно
Последние два объекта делал электрик за 16-18 кгрн. На каждый уходит до трех дней. В выходные не работает. Электрик это очень высоко оплачиваемая специальность, сантехник кстати тоже.

Я знаю, що є Київ Фейслеса-Реуса, в якому "електрики мають ЗП 3000 дол/міс", і є звичайний Київ, в якому ті ж електрики, з такою ж кваліфікацією, мають ЗП 15 000 грн.
https://www.work.ua/jobs-kyiv-electric/
Специфіка чавунно-олійної держави.
Frant
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