Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Libo написав:Не только Киев. Цены на недвижимость растут во всех регионах. Хаты в перспективных селах раза в два подорожали. Статистика по долларам на руках у населения Украины сильно ошиблась. Их оказалось раза в два больше. Не учла вечно прибедняющуюся укропскую натуру.
"Та який жеж це у мене кабан, це ж підсвинок." (с)
А как в стране, которая столько лет множит сбережения людей на нуль, хранить деньги? В матрасе. А как Госстат этот матрас измерит? Никак. А откуда в стране с пикирующей экономикой у людей прирост матраса последних лет? Что было более выраженно в последние годы, что до этого было выражено менее? Заробитчанство. Как работы в европах не стало из-за ковида, то люди приехали пересидеть в дешевой Украине и зачастую в своем или родительском жилье. И приехали не с пустыми карманами. И на РН эти деньги тоже попали. Когда я себе покупал квартиру, то одними из соседей был человек, который на 3-ху в Киеве заработал электриком в Канаде, другая на 3к заработала в США, потом еще 2 1к купила под аренду. ЕЕ зп в Киеве на еду тольео хватало. Не думаю, что сейчас таких людей меньше, скорей больше.
И кем она(соседка) работала здесь, что зрп только на еду в Киеве хватало, а в Америке за пару лет на 3к отложилось? И в какой год это было, явно же не в 06-08г.г.? Электрик в Канаде тоже не десятку чистыми в мес имеет, разве что сам над бригадой станет и спать по 4ч/день будет.
Киевхлеб. Там сельская женщина без Инглиша может работать на уборке домов, уход за пожилыми (тн хоуматтендент), бэбиситтер, цеха пищевой промышленности. Самое вероятное, доступное и доходное - хоуматтендент. Нужна лицензия (это приравнено к младшему медперсоналу), но бывают кейсы 24/7, подразумевающие проживание, страховку и овертайм (зп все что больше 40 часов в неделю Х1,5). Это выходит очень неплохо финансово, учитывая, что за жилье платить не надо. Работала в конце 90-х- начале 00-х. Электрик и сантехник - 2 самые высокооплачиваемые строительные специальности. ЗП электрика в США доходит до 160 долларов в час (сам не поверил сначала, но потом пришлось. И это на фулл-тайм). Хэлпер от 20. Сантехник с лицензией 80, без 40. Тоже на полный день. В Канаде заработки примерно в 1,5 раза меньше, но и стоимость жизни меньше. Не натягивайте мир на свои шаблоны.
rjkz написав: А как в стране, которая столько лет множит сбережения людей на нуль, хранить деньги? В матрасе. А как Госстат этот матрас измерит? Никак. А откуда в стране с пикирующей экономикой у людей прирост матраса последних лет? Что было более выраженно в последние годы, что до этого было выражено менее? Заробитчанство. Как работы в европах не стало из-за ковида, то люди приехали пересидеть в дешевой Украине и зачастую в своем или родительском жилье. И приехали не с пустыми карманами. И на РН эти деньги тоже попали. Когда я себе покупал квартиру, то одними из соседей был человек, который на 3-ху в Киеве заработал электриком в Канаде, другая на 3к заработала в США, потом еще 2 1к купила под аренду. ЕЕ зп в Киеве на еду тольео хватало. Не думаю, что сейчас таких людей меньше, скорей больше.
И кем она(соседка) работала здесь, что зрп только на еду в Киеве хватало, а в Америке за пару лет на 3к отложилось? И в какой год это было, явно же не в 06-08г.г.? Электрик в Канаде тоже не десятку чистыми в мес имеет, разве что сам над бригадой станет и спать по 4ч/день будет.
Киевхлеб. Там сельская женщина без Инглиша может работать на уборке домов, уход за пожилыми (тн хоуматтендент), бэбиситтер, цеха пищевой промышленности. Самое вероятное, доступное и доходное - хоуматтендент. Нужна лицензия (это приравнено к младшему медперсоналу), но бывают кейсы 24/7, подразумевающие проживание, страховку и овертайм (зп все что больше 40 часов в неделю Х1,5). Это выходит очень неплохо финансово, учитывая, что за жилье платить не надо. Работала в конце 90-х- начале 00-х. Электрик и сантехник - 2 самые высокооплачиваемые строительные специальности. ЗП электрика в США доходит до 160 долларов в час (сам не поверил сначала, но потом пришлось. И это на фулл-тайм). Хэлпер от 20. Сантехник с лицензией 80, без 40. Тоже на полный день. В Канаде заработки примерно в 1,5 раза меньше, но и стоимость жизни меньше. Не натягивайте мир на свои шаблоны.
є одне но, без ліцензії буде отримувати копійки, а щоб отримати ліцензію тре перестрадати приблизно 3 роки
rjkz написав:ЗП электрика в США доходит до 160 долларов в час (сам не поверил сначала, но потом пришлось
Шановний Rjkz! Як людина, яка має фахову освіту і реальне відношення до будівництва, проінформуйте, нас, будь ласка, які ЗП у електриків в Києві? На будівництвах і на ремонтах?
Хоть я не rjkz, но скажу что мой тесть-электрик, до 2013 года, когда получил инсульт, меньше 3К баксов в месяц на зарабатывал на несистемных подработках и обслуживании ранее смонтированного. Тогда еще надо мной периодически прикалывался - я мол, на черных работах получаю не меньше тебя, планктона
Прохожий написав:бгг побольше бы таких сладких ждунов как раз их деньги и попадают на первичку только через лендлордов)
Т.е. нехватка арендаторов уже ощущается даже у оптимистов РН? Дело в том, что ждуны уже где-то живут-снимают. И при нынешней ситуации их арендный платеж скорее идет как прибавка к пенсии-зарплате наследователя квартиры, чем в копилку "на следующую кавалирку" профессионального лендлорда. И даже если так - увеличение стоимости квартир на первичке отсрачивает (именно так!) прибытие лендлорда в сверкающих доспехах в ОП. И только инертность рынка позволяет им в данное время пребывать в благом расположении духа. Но это не значит, что жопы вокруг не существует.
hume написав:Франт как обычно Последние два объекта делал электрик за 16-18 кгрн. На каждый уходит до трех дней. В выходные не работает. Электрик это очень высоко оплачиваемая специальность, сантехник кстати тоже.
Я знаю, що є Київ Фейслеса-Реуса, в якому "електрики мають ЗП 3000 дол/міс", і є звичайний Київ, в якому ті ж електрики, з такою ж кваліфікацією, мають ЗП 15 000 грн. https://www.work.ua/jobs-kyiv-electric/ Специфіка чавунно-олійної держави.
Прохожий написав:бгг побольше бы таких сладких ждунов как раз их деньги и попадают на первичку только через лендлордов)
Т.е. нехватка арендаторов уже ощущается даже у оптимистов РН? Дело в том, что ждуны уже где-то живут-снимают. И при нынешней ситуации их арендный платеж скорее идет как прибавка к пенсии-зарплате наследователя квартиры, чем в копилку "на следующую кавалирку" профессионального лендлорда. И даже если так - увеличение стоимости квартир на первичке отсрачивает (именно так!) прибытие лендлорда в сверкающих доспехах в ОП. И только инертность рынка позволяет им в данное время пребывать в благом расположении духа. Но это не значит, что жопы вокруг не существует.
Есть ждун, который держит свои 50 тыс в банке и живет в аренде. Есть арендодатель, который владеет активом 50 тыс и сдает его в аренду. То, что ждун в данной ситуации не покупает квартиру не значит, что он не создает на нее спрос. Кто-то другой купил для него. Итого один жилец, одна квартира, и не так важно кому она принадлежит. Не все деньги с аренды реинвестируются в метры, но спрос притягивает деньги с других областей. Если все ждуны купят, то цены временно взлетят, рентабельность аренды станет меньше, и такое же количество денег инвесторов будет вытесняться с рынка, пока не восстановится баланс.