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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7186718771887189

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 45
1. Зросли більш, як на 15%
16%
7
2. Зросли на 10 - 15%
4%
2
3. Зросли на 5 - 10%
18%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
2%
1
5. Приблизно ті самі
31%
14
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
2%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
3
9. Впали більш, як на 15%
20%
9
Всього голосів : 45
Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 09:20

  hume написав:
  sequence написав:
  Frant написав:..
Чому ж тоді нарот йде в програмісти, а не в електрики????
Work.ua - 15 000 грн/міс, в середньому. Після оподаткування й того меньше.
https://www.work.ua/jobs-kyiv-electric/

на 15К идут криворукие, как из смешных роликов в Ютубе. Люди, что умеют чуть больше, чем два провода скрутить, зарабатывают в разы больше.
На ворк.уа много смешных расценок, вижу ))

Франт как обычно :mrgreen:

Последние два объекта делал электрик за 16-18 кгрн. На каждый уходит до трех дней. В выходные не работает. Электрик это очень высоко оплачиваемая специальность, сантехник кстати тоже.

Ну это, видимо, что-то очень простое. Не понимаю, как за 3 дня можно сделать электрику на квартиру. Даже на 1К.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 09:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:Последние два объекта делал электрик за 16-18 кгрн. На каждый уходит до трех дней. В выходные не работает. Электрик это очень высоко оплачиваемая специальность, сантехник кстати тоже.

Дело в том, что у электрика-сантехника таких жирных заказов может быть 1 в месяц и еще по мелочи. Вообще в стройке, как и почти в любой области, действует закон Парето - 20% людей зарабатывает 80% денег, поэтому судить по небольшому количеству топовых электриков это ошибка выжившего. Один зарабатывает в тепле 18 за 3 дня, другой за 20 каждый день по морозу тянет провода на стройке.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 09:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Ну это, видимо, что-то очень простое. Не понимаю, как за 3 дня можно сделать электрику на квартиру. Даже на 1К.

Это реальное время для профессионального электрика если работать в полную силу. Особенно если большая часть проводки идет под подвесными потолками и в кирпиче-газоблоке. Если у вас электрик работал дольше, то либо он не спешил, потому что у него много времени - по топовым расценкам это может быть один заказ в месяц, либо он удвоил объем не оптимальной схемой. Условно говоря тянул к каждой розетке отдельный провод.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 09:34

  Vlad442 написав:
  hume написав:Последние два объекта делал электрик за 16-18 кгрн. На каждый уходит до трех дней. В выходные не работает. Электрик это очень высоко оплачиваемая специальность, сантехник кстати тоже.

Дело в том, что у электрика-сантехника таких жирных заказов может быть 1 в месяц и еще по мелочи. Вообще в стройке, как и почти в любой области, действует закон Парето - 20% людей зарабатывает 80% денег, поэтому судить по небольшому количеству топовых электриков это ошибка выжившего. Один зарабатывает в тепле 18 за 3 дня, другой за 20 каждый день по морозу тянет провода на стройке.

Де Ви бачили мороз в Києві Реуса-Фейслеса?
Він на Канарах, той Київ.
І електрики з того Києва не їдуть на заробки у Польщу.
Навпаки, польські електрики приїжджають на ЗП 3000 дол/міс у Київ.
Думаю, що тут найдеться багато свідків з секти "Польські електрики у Києві" :mrgreen:
Frant
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