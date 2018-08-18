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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 20 кві, 2021 09:20
hume написав: sequence написав:
на 15К идут криворукие, как из смешных роликов в Ютубе. Люди, что умеют чуть больше, чем два провода скрутить, зарабатывают в разы больше.
На ворк.уа много смешных расценок, вижу ))
Франт как обычно
Последние два объекта делал электрик за 16-18 кгрн. На каждый уходит до трех дней. В выходные не работает. Электрик это очень высоко оплачиваемая специальность, сантехник кстати тоже.
Ну это, видимо, что-то очень простое. Не понимаю, как за 3 дня можно сделать электрику на квартиру. Даже на 1К.
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airmax78
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Додано: Вів 20 кві, 2021 09:21
hume написав:
Последние два объекта делал электрик за 16-18 кгрн. На каждый уходит до трех дней. В выходные не работает. Электрик это очень высоко оплачиваемая специальность, сантехник кстати тоже.
Дело в том, что у электрика-сантехника таких жирных заказов может быть 1 в месяц и еще по мелочи. Вообще в стройке, как и почти в любой области, действует закон Парето - 20% людей зарабатывает 80% денег, поэтому судить по небольшому количеству топовых электриков это ошибка выжившего. Один зарабатывает в тепле 18 за 3 дня, другой за 20 каждый день по морозу тянет провода на стройке.
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Vlad442
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Додано: Вів 20 кві, 2021 09:28
airmax78 написав:
Ну это, видимо, что-то очень простое. Не понимаю, как за 3 дня можно сделать электрику на квартиру. Даже на 1К.
Это реальное время для профессионального электрика если работать в полную силу. Особенно если большая часть проводки идет под подвесными потолками и в кирпиче-газоблоке. Если у вас электрик работал дольше, то либо он не спешил, потому что у него много времени - по топовым расценкам это может быть один заказ в месяц, либо он удвоил объем не оптимальной схемой. Условно говоря тянул к каждой розетке отдельный провод.
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Vlad442
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Додано: Вів 20 кві, 2021 09:34
Vlad442 написав: hume написав:
Последние два объекта делал электрик за 16-18 кгрн. На каждый уходит до трех дней. В выходные не работает. Электрик это очень высоко оплачиваемая специальность, сантехник кстати тоже.
Дело в том, что у электрика-сантехника таких жирных заказов может быть 1 в месяц и еще по мелочи. Вообще в стройке, как и почти в любой области, действует закон Парето - 20% людей зарабатывает 80% денег, поэтому судить по небольшому количеству топовых электриков это ошибка выжившего. Один зарабатывает в тепле 18 за 3 дня, другой за 20 каждый день по морозу тянет провода на стройке.
Де Ви бачили мороз в Києві Реуса-Фейслеса?
Він на Канарах, той Київ.
І електрики з того Києва не їдуть на заробки у Польщу.
Навпаки, польські електрики приїжджають на ЗП 3000 дол/міс у Київ.
Думаю, що тут найдеться багато свідків з секти "Польські електрики у Києві"
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Frant
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