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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7187718871897190>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 45
1. Зросли більш, як на 15%
16%
7
2. Зросли на 10 - 15%
4%
2
3. Зросли на 5 - 10%
18%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
2%
1
5. Приблизно ті самі
31%
14
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
2%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
3
9. Впали більш, як на 15%
20%
9
Всього голосів : 45
Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 09:20

  hume написав:
  sequence написав:
  Frant написав:..
Чому ж тоді нарот йде в програмісти, а не в електрики????
Work.ua - 15 000 грн/міс, в середньому. Після оподаткування й того меньше.
https://www.work.ua/jobs-kyiv-electric/

на 15К идут криворукие, как из смешных роликов в Ютубе. Люди, что умеют чуть больше, чем два провода скрутить, зарабатывают в разы больше.
На ворк.уа много смешных расценок, вижу ))

Франт как обычно :mrgreen:

Последние два объекта делал электрик за 16-18 кгрн. На каждый уходит до трех дней. В выходные не работает. Электрик это очень высоко оплачиваемая специальность, сантехник кстати тоже.

Ну это, видимо, что-то очень простое. Не понимаю, как за 3 дня можно сделать электрику на квартиру. Даже на 1К.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 09:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:Последние два объекта делал электрик за 16-18 кгрн. На каждый уходит до трех дней. В выходные не работает. Электрик это очень высоко оплачиваемая специальность, сантехник кстати тоже.

Дело в том, что у электрика-сантехника таких жирных заказов может быть 1 в месяц и еще по мелочи. Вообще в стройке, как и почти в любой области, действует закон Парето - 20% людей зарабатывает 80% денег, поэтому судить по небольшому количеству топовых электриков это ошибка выжившего. Один зарабатывает в тепле 18 за 3 дня, другой за 20 каждый день по морозу тянет провода на стройке.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 09:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Ну это, видимо, что-то очень простое. Не понимаю, как за 3 дня можно сделать электрику на квартиру. Даже на 1К.

Это реальное время для профессионального электрика если работать в полную силу. Особенно если большая часть проводки идет под подвесными потолками и в кирпиче-газоблоке. Если у вас электрик работал дольше, то либо он не спешил, потому что у него много времени - по топовым расценкам это может быть один заказ в месяц, либо он удвоил объем не оптимальной схемой. Условно говоря тянул к каждой розетке отдельный провод.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 09:42

  airmax78 написав:... Не понимаю, как за 3 дня можно сделать электрику на квартиру. Даже на 1К.

я вот тоже не понял. Электрик ведь по идее подключается на разных этапах работ - штробление, после установки профилей под гипс, после укладки плитки на кухню и т.д. В совокупности может и получится три дня, но так чтоб подряд непонятно
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 09:45

  Vlad442 написав:
  Frant написав:
  airmax78 написав:Я думаю, что те, кто сейчас начинают делать ремонт, в т.ч. электрику, сантехнику, плитку - прозревают от новых цен.

не переживайте - через півроку-рік гривна бахнеться до 40-45 за долар, і тоді розцінки знову стануть адекватними для чавунно-олійної держави.
Альтернативний варіант - скромніші ремонти робіть, як в Америці чи Західній Європі.
Там не прийнято ніщебродам колотити понти.

Может тогда просто часть ремонтников поедут в Польшу? Провода и плитка там такие же.

Чому до нас не їдуть польскі електрики, на ЗП 3000 дол/міс? У польских електриків, дай бог щоб була ЗП 800-900 євро. :mrgreen:

  airmax78 написав:Не понимаю, как за 3 дня можно сделать электрику на квартиру. Даже на 1К.
на форумі, язиком, можна "зробити електропроводку" на всю квартиру 100 м2 за дві години))) реальність же - трохи інша))) пару тижнів. :mrgreen:
Востаннє редагувалось Frant в Вів 20 кві, 2021 09:56, всього редагувалось 3 разів.
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 09:46

  sequence написав:
  airmax78 написав:... Не понимаю, как за 3 дня можно сделать электрику на квартиру. Даже на 1К.

я вот тоже не понял. Электрик ведь по идее подключается на разных этапах работ - штробление, после установки профилей под гипс, после укладки плитки на кухню и т.д. В совокупности может и получится три дня, но так чтоб подряд непонятно

Просто, может, для Влада электрика это 2 розетки на комнату, лампочка и выключатель. Тогда да, больше 3х дней делать нечего.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 09:54

  airmax78 написав:Ну это, видимо, что-то очень простое. Не понимаю, как за 3 дня можно сделать электрику на квартиру. Даже на 1К.


Макс как всегда умничает.
У меня электрик сделал за 24 часа в 50 метрах.
Провода не менял, родные.

Так что, Топ 5 гос. компаний показали в 2020 году нехилые убытки.
В 2019 4 из 5 компаний были прибыльные.
Заколачиваем окна :shock:
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 09:59

Новини з орендного ринку: в облцентрах закінчуються квартиранти.
Через рік-два ця ситуація докотиться й до Києва.

"Щодо попиту, то за рік ситуація в країні була і є досить неоднорідною: якщо у найбільших містах вже восени минулого року попит більш-менш вирівнявся з докарантинними показниками, то є міста, в яких він суттєво знизився.

Приміром, у Миколаєві ріелтори констатують зменшення орендного попиту більш, як у 2 рази. Натомість спостерігається інша тенденція: орендний бізнес став менш привабливим і частина орендодавців виставила свої квартири на продаж, посилюючи конкуренцію на вторинному ринку житла."

https://uainfo.org/blogosphere/ekonomik ... chogo.html
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 10:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Я 3 дня не понимаю ни при каком раскладе, кооме выше описанного. Сделать все подрозетники, развести проводку, спаять распредкоробки, собрать щит, все скоммутировать, проверить... ну хз, может время электрики останавливать умеют.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 10:07

  airmax78 написав:
  sequence написав:
  airmax78 написав:... Не понимаю, как за 3 дня можно сделать электрику на квартиру. Даже на 1К.

я вот тоже не понял. Электрик ведь по идее подключается на разных этапах работ - штробление, после установки профилей под гипс, после укладки плитки на кухню и т.д. В совокупности может и получится три дня, но так чтоб подряд непонятно

Просто, может, для Влада электрика это 2 розетки на комнату, лампочка и выключатель. Тогда да, больше 3х дней делать нечего.

та да. В отличие от сантехника, когда толчек/ванную поставил и дАсвиданья, электрика сейчас надо много, а сами работы становятся все технологичнее: датчики протечки и не только, лед-освещение, теплые полы и т.д. и т.п. Какие нах 15К?
sequence
 
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