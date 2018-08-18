Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
hume написав:Последние два объекта делал электрик за 16-18 кгрн. На каждый уходит до трех дней. В выходные не работает. Электрик это очень высоко оплачиваемая специальность, сантехник кстати тоже.
Дело в том, что у электрика-сантехника таких жирных заказов может быть 1 в месяц и еще по мелочи. Вообще в стройке, как и почти в любой области, действует закон Парето - 20% людей зарабатывает 80% денег, поэтому судить по небольшому количеству топовых электриков это ошибка выжившего. Один зарабатывает в тепле 18 за 3 дня, другой за 20 каждый день по морозу тянет провода на стройке.
airmax78 написав:Ну это, видимо, что-то очень простое. Не понимаю, как за 3 дня можно сделать электрику на квартиру. Даже на 1К.
Это реальное время для профессионального электрика если работать в полную силу. Особенно если большая часть проводки идет под подвесными потолками и в кирпиче-газоблоке. Если у вас электрик работал дольше, то либо он не спешил, потому что у него много времени - по топовым расценкам это может быть один заказ в месяц, либо он удвоил объем не оптимальной схемой. Условно говоря тянул к каждой розетке отдельный провод.
airmax78 написав:... Не понимаю, как за 3 дня можно сделать электрику на квартиру. Даже на 1К.
я вот тоже не понял. Электрик ведь по идее подключается на разных этапах работ - штробление, после установки профилей под гипс, после укладки плитки на кухню и т.д. В совокупности может и получится три дня, но так чтоб подряд непонятно
airmax78 написав:Я думаю, что те, кто сейчас начинают делать ремонт, в т.ч. электрику, сантехнику, плитку - прозревают от новых цен.
не переживайте - через півроку-рік гривна бахнеться до 40-45 за долар, і тоді розцінки знову стануть адекватними для чавунно-олійної держави. Альтернативний варіант - скромніші ремонти робіть, як в Америці чи Західній Європі. Там не прийнято ніщебродам колотити понти.
Может тогда просто часть ремонтников поедут в Польшу? Провода и плитка там такие же.
Чому до нас не їдуть польскі електрики, на ЗП 3000 дол/міс? У польских електриків, дай бог щоб була ЗП 800-900 євро.
airmax78 написав:Не понимаю, как за 3 дня можно сделать электрику на квартиру. Даже на 1К.
на форумі, язиком, можна "зробити електропроводку" на всю квартиру 100 м2 за дві години))) реальність же - трохи інша))) пару тижнів.
Востаннє редагувалось Frant в Вів 20 кві, 2021 09:56, всього редагувалось 3 разів.
airmax78 написав:... Не понимаю, как за 3 дня можно сделать электрику на квартиру. Даже на 1К.
я вот тоже не понял. Электрик ведь по идее подключается на разных этапах работ - штробление, после установки профилей под гипс, после укладки плитки на кухню и т.д. В совокупности может и получится три дня, но так чтоб подряд непонятно
Просто, может, для Влада электрика это 2 розетки на комнату, лампочка и выключатель. Тогда да, больше 3х дней делать нечего.
Новини з орендного ринку: в облцентрах закінчуються квартиранти. Через рік-два ця ситуація докотиться й до Києва.
"Щодо попиту, то за рік ситуація в країні була і є досить неоднорідною: якщо у найбільших містах вже восени минулого року попит більш-менш вирівнявся з докарантинними показниками, то є міста, в яких він суттєво знизився.
Приміром, у Миколаєві ріелтори констатують зменшення орендного попиту більш, як у 2 рази. Натомість спостерігається інша тенденція: орендний бізнес став менш привабливим і частина орендодавців виставила свої квартири на продаж, посилюючи конкуренцію на вторинному ринку житла."
Я 3 дня не понимаю ни при каком раскладе, кооме выше описанного. Сделать все подрозетники, развести проводку, спаять распредкоробки, собрать щит, все скоммутировать, проверить... ну хз, может время электрики останавливать умеют.
airmax78 написав:... Не понимаю, как за 3 дня можно сделать электрику на квартиру. Даже на 1К.
я вот тоже не понял. Электрик ведь по идее подключается на разных этапах работ - штробление, после установки профилей под гипс, после укладки плитки на кухню и т.д. В совокупности может и получится три дня, но так чтоб подряд непонятно
Просто, может, для Влада электрика это 2 розетки на комнату, лампочка и выключатель. Тогда да, больше 3х дней делать нечего.
та да. В отличие от сантехника, когда толчек/ванную поставил и дАсвиданья, электрика сейчас надо много, а сами работы становятся все технологичнее: датчики протечки и не только, лед-освещение, теплые полы и т.д. и т.п. Какие нах 15К?