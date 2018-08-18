Додано: Вів 20 кві, 2021 10:57

sequence написав: hume написав: ..

Как после установки профилей под гипс можно делать электрику? И, тем более, после укладки плитки на кухне? ..Как после установки профилей под гипс можно делать электрику? И, тем более, после укладки плитки на кухне?

например, тянуть под гипсом/над профилями провода ламп освещения, затем люстры вешать. После укладки плитки на стеновую панель кухни нужно подрозетники сверлить, розетки ставить. Я не знаю, может вы сами осилили эти нехитрые манипуляции, но обычно это работа электрика. Теплый пол туда же. Лед-освещение аналогично.

Наверное, у меня ремонт был неправильный, скажу тестю что все за три дня делается например, тянуть под гипсом/над профилями провода ламп освещения, затем люстры вешать. После укладки плитки на стеновую панель кухни нужно подрозетники сверлить, розетки ставить. Я не знаю, может вы сами осилили эти нехитрые манипуляции, но обычно это работа электрика. Теплый пол туда же. Лед-освещение аналогично.Наверное, у меня ремонт был неправильный, скажу тестю что все за три дня делается

Подрозетники все делаются вместе со штроблением. Впервые слышу, что подрозетники врезаются после плитки, так же закладывается кабель на подсветку под кухней. По потолку все тянется до прибития профилей Как тянуть пучок кабеля между гипсом и профилями? На теплый пол выкидывается кабель в гофре, теплый пол монтирует плиточник. При чем вообще лед освещение не понял. Монтаж светильников и розеток -самый последний этап работ и не имеет ничего общего с разводкой.ПСЭирмаксуРаспредкоробки принципиально не пользую, все скрутки в подрозетниках.Я же вам предлагал моего электрика, вот и посмотрелл бы как он работает.ППСЯ впервые опробовал нового сантехника, так он мне неделю разводку делал в однокомнатной квартире. Делай я первый и единственный ремонт, то доказывал бы, что так и нужно.