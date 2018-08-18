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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 20 кві, 2021 10:27
sequence написав: airmax78 написав:
... Не понимаю, как за 3 дня можно сделать электрику на квартиру. Даже на 1К.
я вот тоже не понял. Электрик ведь по идее подключается на разных этапах работ - штробление, после установки профилей под гипс, после укладки плитки на кухню и т.д. В совокупности может и получится три дня, но так чтоб подряд непонятно
В смысле на разных этапах? Заходит первый и делает разводку - все. На все про все три дня.
Как после установки профилей под гипс можно делать электрику? И, тем более, после укладки плитки на кухне?
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Додано: Вів 20 кві, 2021 10:36
А хто недавно оформляв купівлю?
Що з цінами у київських нотаріусів?
Обдзвонив кількох, заряджають під 10000 за оформлення.
що за божевілля...
поділіться, будь ласка, контактами адекватних нотаріусів.
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slonic32
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Додано: Вів 20 кві, 2021 10:46
hume написав:
..
Как после установки профилей под гипс можно делать электрику? И, тем более, после укладки плитки на кухне?
например, тянуть под гипсом/над профилями провода ламп освещения, затем люстры вешать. После укладки плитки на стеновую панель кухни нужно подрозетники сверлить, розетки ставить. Я не знаю, может вы сами осилили эти нехитрые манипуляции, но обычно это работа электрика. Теплый пол туда же. Лед-освещение аналогично.
Наверное, у меня ремонт был неправильный, скажу тестю что все за три дня делается
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sequence
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Додано: Вів 20 кві, 2021 10:57
sequence написав: hume написав:
..
Как после установки профилей под гипс можно делать электрику? И, тем более, после укладки плитки на кухне?
например, тянуть под гипсом/над профилями провода ламп освещения, затем люстры вешать. После укладки плитки на стеновую панель кухни нужно подрозетники сверлить, розетки ставить. Я не знаю, может вы сами осилили эти нехитрые манипуляции, но обычно это работа электрика. Теплый пол туда же. Лед-освещение аналогично.
Наверное, у меня ремонт был неправильный, скажу тестю что все за три дня делается
Подрозетники все делаются вместе со штроблением. Впервые слышу, что подрозетники врезаются после плитки, так же закладывается кабель на подсветку под кухней. По потолку все тянется до прибития профилей Как тянуть пучок кабеля между гипсом и профилями? На теплый пол выкидывается кабель в гофре, теплый пол монтирует плиточник. При чем вообще лед освещение не понял. Монтаж светильников и розеток -самый последний этап работ и не имеет ничего общего с разводкой.
ПС
Эирмаксу
Распредкоробки принципиально не пользую, все скрутки в подрозетниках.
Я же вам предлагал моего электрика, вот и посмотрели бы как он работает.
ППС
Я впервые опробовал нового сантехника, так он мне неделю разводку делал в однокомнатной квартире. Делай я первый и единственный ремонт, то доказывал бы, что так и нужно.
Востаннє редагувалось hume
в Вів 20 кві, 2021 11:18, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 20 кві, 2021 11:05
slonic32 написав:
А хто недавно оформляв купівлю?
Що з цінами у київських нотаріусів?
Обдзвонив кількох, заряджають під 10000 за оформлення.
що за божевілля...
поділіться, будь ласка, контактами адекватних нотаріусів.
платил нотариусу 8000 в декабре 50 на 50 с продавцом
нехилые деньги за час работы
цены на все услуги поехали крышей. вчера заказывал отверстие под рекуператор ниже 1500 даже слушать не хотели, а ведь 20 минут работы, хоть самому коронку покупай
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vitaliian
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Додано: Вів 20 кві, 2021 11:18
vitaliian написав: slonic32 написав:
А хто недавно оформляв купівлю?
Що з цінами у київських нотаріусів?
Обдзвонив кількох, заряджають під 10000 за оформлення.
що за божевілля...
поділіться, будь ласка, контактами адекватних нотаріусів.
платил нотариусу 8000 в декабре 50 на 50 с продавцом
нехилые деньги за час работы
цены на все услуги поехали крышей. вчера заказывал отверстие под рекуператор ниже 1500 даже слушать не хотели, а ведь 20 минут работы, хоть самому коронку покупай
При застройщике, нотариус взял 3к или 4к (50/50 с продавцом). Декабрь 2020 года.
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Додано: Вів 20 кві, 2021 11:31
hume написав:
.. Монтаж светильников и розеток -самый последний этап работ и не имеет ничего общего с разводкой.
с подрозетниками я погорячился, пожалуй, но это не освобождает электрика от работы по установке розеток.
этим кто-то и когда-то должен заниматься. Это не укладывается в концепцию "электрик 3 дня подряд". Еще денек-другой точно, в конце ремонта. Возможно, тесть участвуя в нескольких работах по ремонту, сам оптимизировал свое время, но как-то все выглядело логично и последовательно. И заняло больше трех дней точно. Может, из-за того, что точки стоят каждые 1,5 метра, куча распредкоробок. Может, не спешил, комбинируя с другими работами. Тем не менее, весь ремонт занял месяца 3, мебель я уже сам крутил после заезда.
Речь изначально шла о том, что работы электрика оплачиваются довольно неплохо, и никак не 500 баксов в месяц.
ЗЫ Лед-освещение монтировалось уже после/на мебель - тоже день возни. Какбэ понимаю, что это "излишество", но "так нада" )
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sequence
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Додано: Вів 20 кві, 2021 11:43
airmax78 написав: Хомякоид написав: airmax78 написав:
Ну это, видимо, что-то очень простое. Не понимаю, как за 3 дня можно сделать электрику на квартиру. Даже на 1К.
Макс как всегда умничает.
У меня электрик сделал за 24 часа в 50 метрах.
Провода не менял, родные.
Все понятно. Эту "электрику" могли и сами сделать, электрика не звать.
Уже 8 лет функционирует.
В одной точке три розетки.
Х.З. Что можно дльше делать.
Не ну если проводку заводскую выдергивать и все стены штробить то оно дльше выйдет.
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Додано: Вів 20 кві, 2021 11:53
hume написав: airmax78 написав:
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Ну это, видимо, что-то очень простое. Не понимаю, как за 3 дня можно сделать электрику на квартиру. Даже на 1К.
Около 64 точек на однушку. Вам решать простое или нет, смотрю вы серьезным специалистом стали в ремонтном деле.
Ну не знаю. Я просто не понимаю смысла электрику затягивать выполнение работы, если платится ему не за время проведенное на объекте, а за выполненный объем.
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Додано: Вів 20 кві, 2021 12:31
sequence написав:
например, тянуть под гипсом/над профилями провода ламп освещения, затем люстры вешать. После укладки плитки на стеновую панель кухни нужно подрозетники сверлить
, розетки ставить.
Понятно. Человек ещё не сделал ни одного ремонта, не понимает процесс, но делится своим мнением.
Установка розеток/светильников не входит ни в указанную сумму, ни в указанное время. Это потом, на сладкое.
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