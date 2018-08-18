Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Можливо, по випадку, при везінні, - на жирному об,єкті у олігарха - може заробити й до 1000 дол/міс. Інколи, не кожен місяць. Жодних 3000 дол/міс - тут в принципі не може бути. Не та країна, не та олія, не той чавун.
Інакше укро-електрики не їздили би сотнями в Польщу, на ЗП 700-800 євро/міс.