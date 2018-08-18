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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7188718971907191

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 45
1. Зросли більш, як на 15%
16%
7
2. Зросли на 10 - 15%
4%
2
3. Зросли на 5 - 10%
18%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
2%
1
5. Приблизно ті самі
31%
14
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
2%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
3
9. Впали більш, як на 15%
20%
9
Всього голосів : 45
Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 12:35

  airmax78 написав:
  hume написав:
  airmax78 написав:[
Ну это, видимо, что-то очень простое. Не понимаю, как за 3 дня можно сделать электрику на квартиру. Даже на 1К.

Около 64 точек на однушку. Вам решать простое или нет, смотрю вы серьезным специалистом стали в ремонтном деле. :mrgreen:

Ну не знаю. Я просто не понимаю смысла электрику затягивать выполнение работы, если платится ему не за время проведенное на объекте, а за выполненный объем.

В вашем случае, подозреваю, электрик накрутил объем и стоимость. Ещё не торопится, так как другого сладкого заказа на горизонте нет, а штробить в хрущевках за 1500 в день он ленится.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 12:46

  sequence написав:Речь изначально шла о том, что работы электрика оплачиваются довольно неплохо, и никак не 500 баксов в месяц.
Якраз для пересічного електрика ЗП 500 дол/міс є нормою. Будь ласка, читайте:
https://www.work.ua/jobs-kyiv-%D1%8D%D0 ... %B8%D0%BA/
https://rabota.ua/ua/zapros/%D1%8D%D0%B ... xUEALw_wcB
"Електрик на будмайданчик, електрослюсар - 12 000 грн!!!"

Можливо, по випадку, при везінні, - на жирному об,єкті у олігарха - може заробити й до 1000 дол/міс. Інколи, не кожен місяць. Жодних 3000 дол/міс - тут в принципі не може бути. Не та країна, не та олія, не той чавун. :mrgreen:

Інакше укро-електрики не їздили би сотнями в Польщу, на ЗП 700-800 євро/міс.
Frant
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  #<1 ... 7188718971907191
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