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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7189719071917192>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 45
1. Зросли більш, як на 15%
16%
7
2. Зросли на 10 - 15%
4%
2
3. Зросли на 5 - 10%
18%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
2%
1
5. Приблизно ті самі
31%
14
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
2%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
3
9. Впали більш, як на 15%
20%
9
Всього голосів : 45
Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 12:35

  airmax78 написав:
  hume написав:
  airmax78 написав:[
Ну это, видимо, что-то очень простое. Не понимаю, как за 3 дня можно сделать электрику на квартиру. Даже на 1К.

Около 64 точек на однушку. Вам решать простое или нет, смотрю вы серьезным специалистом стали в ремонтном деле. :mrgreen:

Ну не знаю. Я просто не понимаю смысла электрику затягивать выполнение работы, если платится ему не за время проведенное на объекте, а за выполненный объем.

В вашем случае, подозреваю, электрик накрутил объем и стоимость. Ещё не торопится, так как другого сладкого заказа на горизонте нет, а штробить в хрущевках за 1500 в день он ленится.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 12:51

Ложку к обеду подали :mrgreen:

На одне вільне робоче місце в Україні претендують шість безробітних
https://ua.interfax.com.ua/news/economic/738794.html

PS: занятная дискуссия, вдохновляющая...
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 12:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zРадио написав:Ложку к обеду подали :mrgreen:

На одне вільне робоче місце в Україні претендують шість безробітних
https://ua.interfax.com.ua/news/economic/738794.html

PS: занятная дискуссия, вдохновляющая...
В то же время на рынке реально дефицит квалифицированных кадров
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 13:00

  Faceless написав:
zРадио написав:Ложку к обеду подали :mrgreen:

На одне вільне робоче місце в Україні претендують шість безробітних
https://ua.interfax.com.ua/news/economic/738794.html

PS: занятная дискуссия, вдохновляющая...
В то же время на рынке реально дефицит квалифицированных кадров


Но не электриков с сантехниками - факт. Дефицит у нас хронически наблюдается в ИТ, ситуативно - в медицине. Специалисты, которые массово едут на заработки в Польшу, априори не могут быть дефицитными, потому что единственная причина такой эмиграции - низкий внутренний спрос, выражаемый либо в низких зарплатах, либо в низкой занятости, либо (зачастую) и в том, и в другом
Востаннє редагувалось zРадио в Вів 20 кві, 2021 13:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 13:07

  slonic32 написав:А хто недавно оформляв купівлю?
Що з цінами у київських нотаріусів? :shock:
Обдзвонив кількох, заряджають під 10000 за оформлення. :evil:
що за божевілля...
поділіться, будь ласка, контактами адекватних нотаріусів.


дивіться ПП
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 13:17

  Олежан написав:зп в киеве:
для водителей троллейбуса — 25 тыс. грн;
для швеи - 20 тис
воспитателя — 15 тыс. грн.
https://minfin.com.ua/2021/04/20/63595252/

мне кажется что недвига очень сильно недооцененная


Цитита из текста:
На начало апреля средний размер зарплаты в вакансиях составил 8 тыс. грн.
«Однако в базе данных Госслужбы занятости есть вакансии с относительно высокой зарплатой», — заметила Жовтяк. Например, для водителей троллейбуса — 25 тыс. грн; для швеи, провизора, электрогазосварщика, слесаря-ремонтника, инженера-конструктора, технолога — 20 тыс. грн; для машиниста экскаватора, воспитателя — 15 тыс. грн.


Хорошая подача информация, сбалансированная :mrgreen: Впрочем, здесь такая культура - единичные события выдавать за тренды, называя это "практикой"
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 13:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

ну где зп 8к
1 поход в магазин - 5000 грн - если хватает на семью

на вокзале разнорабочий меньше чем за 1200 грн в день не поедет на стройку
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 13:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zРадио написав:
  Faceless написав:
zРадио написав:Ложку к обеду подали :mrgreen:

На одне вільне робоче місце в Україні претендують шість безробітних
https://ua.interfax.com.ua/news/economic/738794.html

PS: занятная дискуссия, вдохновляющая...
В то же время на рынке реально дефицит квалифицированных кадров


Но не электриков с сантехниками - факт. Дефицит у нас хронически наблюдается в ИТ, ситуативно - в медицине. Специалисты, которые массово едут на заработки в Польшу, априори не могут быть дефицитными, потому что единственная причина такой эмиграции - низкий внутренний спрос, выражаемый либо в низких зарплатах, либо в низкой занятости, либо (зачастую) и в том, и в другом

Все, кто делал ремонт последнее время, с вами не согласятся. Квалифицированных, нерукожопых, ремонтников, в том числе электриков с сантехнтками - нужно поискать, и скорее всего ещё и ждать, пока освободятся, и прайс за их услуги совсем не похож на "дайте хоть что-то, работы нет".
Наиболее массово едут на заработки, кстати, на совершенно неквалифицированнный труд.
Данные службы занятости по вакансиям и зарплатам вообще не имеют ничего общего с реальностью. Никто в здравом уме не подаёт туда вакансии.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 13:25

  Олежан написав:ну где зп 8к
1 поход в магазин - 5000 грн - если хватает на семью

на вокзале разнорабочий меньше чем за 1200 грн в день не поедет на стройку


Средний чек в продуктовой рознице - 140 грн:
https://public.tableau.com/views/TheRAT ... share_link

Ору с вас, простите :lol: Абсолютное большинство людей, во-первых, не затариваются надолго, во-вторых, живут другими бюджетами
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 13:35

  zРадио написав:
  Олежан написав:ну где зп 8к
1 поход в магазин - 5000 грн - если хватает на семью

на вокзале разнорабочий меньше чем за 1200 грн в день не поедет на стройку


Средний чек в продуктовой рознице - 140 грн:
https://public.tableau.com/views/TheRAT ... share_link

Ору с вас, простите :lol: Абсолютное большинство людей, во-первых, не затариваются надолго, во-вторых, живут другими бюджетами


со средним чеком 359 грн на строительство дома вы что построите, скворечник для птичек? :mrgreen:

и да, не дописал до конца
5000 грн - это 1 поход в магаз с продуктами на неделю!!!!, и ели хватает
Олежан
 
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