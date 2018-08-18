Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
В то же время на рынке реально дефицит квалифицированных кадров
Но не электриков с сантехниками - факт. Дефицит у нас хронически наблюдается в ИТ, ситуативно - в медицине. Специалисты, которые массово едут на заработки в Польшу, априори не могут быть дефицитными, потому что единственная причина такой эмиграции - низкий внутренний спрос, выражаемый либо в низких зарплатах, либо в низкой занятости, либо (зачастую) и в том, и в другом
Востаннє редагувалось zРадио в Вів 20 кві, 2021 13:01, всього редагувалось 1 раз.
slonic32 написав:А хто недавно оформляв купівлю? Що з цінами у київських нотаріусів? Обдзвонив кількох, заряджають під 10000 за оформлення. що за божевілля... поділіться, будь ласка, контактами адекватних нотаріусів.
мне кажется что недвига очень сильно недооцененная
Цитита из текста: На начало апреля средний размер зарплаты в вакансиях составил 8 тыс. грн. «Однако в базе данных Госслужбы занятости есть вакансии с относительно высокой зарплатой», — заметила Жовтяк. Например, для водителей троллейбуса — 25 тыс. грн; для швеи, провизора, электрогазосварщика, слесаря-ремонтника, инженера-конструктора, технолога — 20 тыс. грн; для машиниста экскаватора, воспитателя — 15 тыс. грн.
Хорошая подача информация, сбалансированная Впрочем, здесь такая культура - единичные события выдавать за тренды, называя это "практикой"
В то же время на рынке реально дефицит квалифицированных кадров
Но не электриков с сантехниками - факт. Дефицит у нас хронически наблюдается в ИТ, ситуативно - в медицине. Специалисты, которые массово едут на заработки в Польшу, априори не могут быть дефицитными, потому что единственная причина такой эмиграции - низкий внутренний спрос, выражаемый либо в низких зарплатах, либо в низкой занятости, либо (зачастую) и в том, и в другом
Все, кто делал ремонт последнее время, с вами не согласятся. Квалифицированных, нерукожопых, ремонтников, в том числе электриков с сантехнтками - нужно поискать, и скорее всего ещё и ждать, пока освободятся, и прайс за их услуги совсем не похож на "дайте хоть что-то, работы нет". Наиболее массово едут на заработки, кстати, на совершенно неквалифицированнный труд. Данные службы занятости по вакансиям и зарплатам вообще не имеют ничего общего с реальностью. Никто в здравом уме не подаёт туда вакансии.