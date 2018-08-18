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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 20 кві, 2021 13:48
Який ще дефіцит?
Faceless написав:
В то же время на рынке реально дефицит квалифицированных кадров
Яких "кваліфікованих спеціалістів"??? Електриків чи зварювальників чи сантехніків? Чи трактористів? Чи парковщиків?
Математики, інженери, фізики, хіміки - тут не потрібні. Взагалі не потрібні.
Вищу ЗП - не пробували платити????
Мільйони українців працюють за кордоном, тому що тут наднизькі ЗП.
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Додано: Вів 20 кві, 2021 13:54
Олежан написав:
со средним чеком 359 грн на строительство дома вы что построите, скворечник для птичек?
Потому что на один чек в 20000 грн придется еще 100 чеков до 200 грн купить какую-нибудь недостающую фигню
Олежан написав:
и да, не дописал до конца
5000 грн - это 1 поход в магаз с продуктами на неделю!!!!, и ели хватает
У всех семьи разных размеров, бюджеты разных размеров и разная частота походов в магазин. Поэтому выдавать ваш личный поход за сферический в вакууме - непрофессионально.
По обобщенным данным средние расходы на еду составляют 2200 грн на человека в месяц. Это по Украине. По Киеву отдельно данных нет, но если применить пропорцию средних зарплат, то выйдет где-то 3000 грн
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Додано: Вів 20 кві, 2021 14:02
Ребята, над моим селом первый раз за 5 лет пролетел боевой вертолет.
Что - то я очкую.
Да, аренда в Чабанах в моем доме прилично просела.
Осенью было минималь 9500 грн.
Сейчас 7000.
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Додано: Вів 20 кві, 2021 14:04
Хомякоид написав:
Ребята, над моим селом первый раз за 5 лет пролетел боевой вертолет.
Что - то я очкую.
Да, аренда в Чабанах в моем доме прилично просела.
Осенью было минималь 9500 грн.
Сейчас 7000.
раніше не літали, бо армії фактично не було...
очкуй далі
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Додано: Вів 20 кві, 2021 14:08
Хомякоид написав:
Ребята, над моим селом первый раз за 5 лет пролетел боевой вертолет.
Что - то я очкую.
Да, аренда в Чабанах в моем доме прилично просела.
Осенью было минималь 9500 грн.
Сейчас 7000.
Квартиранти закінчуються. Демографія править бал.
Я вранці дав посилання про падіння орендного попиту в Миколаєві вдвічі (!!!) - інформація зникла. "Не ко двору?"
Востаннє редагувалось Frant
в Вів 20 кві, 2021 14:15, всього редагувалось 1 раз.
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