RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 71907191719271937194>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 46
1. Зросли більш, як на 15%
15%
7
2. Зросли на 10 - 15%
4%
2
3. Зросли на 5 - 10%
17%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
2%
1
5. Приблизно ті самі
30%
14
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
2%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
3
9. Впали більш, як на 15%
22%
10
Всього голосів : 46
Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 13:48

  Faceless написав:
zРадио написав:Ложку к обеду подали :mrgreen:

На одне вільне робоче місце в Україні претендують шість безробітних
https://ua.interfax.com.ua/news/economic/738794.html

PS: занятная дискуссия, вдохновляющая...
В то же время на рынке реально дефицит квалифицированных кадров


Який ще дефіцит?
Яких "кваліфікованих спеціалістів"??? Електриків чи зварювальників чи сантехніків? Чи трактористів? Чи парковщиків?

Математики, інженери, фізики, хіміки - тут не потрібні. Взагалі не потрібні.

Вищу ЗП - не пробували платити????
Мільйони українців працюють за кордоном, тому що тут наднизькі ЗП.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21898
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1321 раз.
Подякували: 2263 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 13:54

  Олежан написав:со средним чеком 359 грн на строительство дома вы что построите, скворечник для птичек? :mrgreen:


Потому что на один чек в 20000 грн придется еще 100 чеков до 200 грн купить какую-нибудь недостающую фигню

  Олежан написав:и да, не дописал до конца
5000 грн - это 1 поход в магаз с продуктами на неделю!!!!, и ели хватает


У всех семьи разных размеров, бюджеты разных размеров и разная частота походов в магазин. Поэтому выдавать ваш личный поход за сферический в вакууме - непрофессионально.

По обобщенным данным средние расходы на еду составляют 2200 грн на человека в месяц. Это по Украине. По Киеву отдельно данных нет, но если применить пропорцию средних зарплат, то выйдет где-то 3000 грн
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9809
З нами з: 02.05.18
Подякував: 2078 раз.
Подякували: 4507 раз.
 
Профіль
16
7
3
Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 14:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ребята, над моим селом первый раз за 5 лет пролетел боевой вертолет.
Что - то я очкую.

Да, аренда в Чабанах в моем доме прилично просела.
Осенью было минималь 9500 грн.
Сейчас 7000.
Хомякоид
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1211
З нами з: 19.09.14
Подякував: 1839 раз.
Подякували: 215 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 14:04

  Хомякоид написав:Ребята, над моим селом первый раз за 5 лет пролетел боевой вертолет.
Что - то я очкую.

Да, аренда в Чабанах в моем доме прилично просела.
Осенью было минималь 9500 грн.
Сейчас 7000.

раніше не літали, бо армії фактично не було...
очкуй далі
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24206
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1233 раз.
Подякували: 1861 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 14:08

  Хомякоид написав:Ребята, над моим селом первый раз за 5 лет пролетел боевой вертолет.
Что - то я очкую.

Да, аренда в Чабанах в моем доме прилично просела.
Осенью было минималь 9500 грн.
Сейчас 7000.


Квартиранти закінчуються. Демографія править бал.

Я вранці дав посилання про падіння орендного попиту в Миколаєві вдвічі (!!!) - інформація зникла. "Не ко двору?" :wink:
Востаннє редагувалось Frant в Вів 20 кві, 2021 14:15, всього редагувалось 1 раз.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21898
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1321 раз.
Подякували: 2263 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 14:15

  Frant написав:Я вранці дав посилання про падіння орендного попиту в Миколаєві вдвічі (!!!) - інформація зникла. "Не ко двору?" :wink:

Відпрацьовують бабло?
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1386
З нами з: 10.06.19
Подякував: 53 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 14:24

  Хомякоид написав:Ребята, над моим селом первый раз за 5 лет пролетел боевой вертолет.
Что - то я очкую.

Да, аренда в Чабанах в моем доме прилично просела.
Осенью было минималь 9500 грн.
Сейчас 7000.

Ради интереса десантировался в стрит вью в центр Чабанов. Это ПЦ. Какие нах 9500? Это ж деревня.
airmax78
 
Повідомлень: 38330
З нами з: 25.10.12
Подякував: 923 раз.
Подякували: 4636 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 14:32

  airmax78 написав:
  Хомякоид написав:Ребята, над моим селом первый раз за 5 лет пролетел боевой вертолет.
Что - то я очкую.

Да, аренда в Чабанах в моем доме прилично просела.
Осенью было минималь 9500 грн.
Сейчас 7000.

Ради интереса десантировался в стрит вью в центр Чабанов. Это ПЦ. Какие нах 9500? Это ж деревня.

если там есть стрит вью - єто уже не деревня :mrgreen:
Олежан
 
Повідомлень: 280
З нами з: 01.12.20
Подякував: 5 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 14:32

  flyman написав:
  Хомякоид написав:Ребята, над моим селом первый раз за 5 лет пролетел боевой вертолет.
Что - то я очкую.

Да, аренда в Чабанах в моем доме прилично просела.
Осенью было минималь 9500 грн.
Сейчас 7000.

раніше не літали, бо армії фактично не було...
очкуй далі


Ти не зрозумів. В Німеччині.
Раніше бачив тільки з потяга біля Мюнхена.
Хомякоид
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1211
З нами з: 19.09.14
Подякував: 1839 раз.
Подякували: 215 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 14:37

  airmax78 написав:
  Хомякоид написав:Ребята, над моим селом первый раз за 5 лет пролетел боевой вертолет.
Что - то я очкую.

Да, аренда в Чабанах в моем доме прилично просела.
Осенью было минималь 9500 грн.
Сейчас 7000.

Ради интереса десантировался в стрит вью в центр Чабанов. Это ПЦ. Какие нах 9500? Это ж деревня.


Специально поднял свою переписку з квартирантами.
9500 было в конце сентября.

Ждем выхода Влада Харьковского.
У него всегда дорожает или без изменений и дешевле уже не будет.
Востаннє редагувалось Хомякоид в Вів 20 кві, 2021 14:42, всього редагувалось 1 раз.
Хомякоид
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1211
З нами з: 19.09.14
Подякував: 1839 раз.
Подякували: 215 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 71907191719271937194>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2015, 2016, 2017
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
20165 3482996
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 кві, 2021 11:17
budivelnik
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 47, 48, 49
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
488 215826
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 бер, 2021 16:53
Ірина_
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 21534
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (32169)
20.04.2021 16:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.