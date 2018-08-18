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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7191719271937194>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 46
1. Зросли більш, як на 15%
15%
7
2. Зросли на 10 - 15%
4%
2
3. Зросли на 5 - 10%
17%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
2%
1
5. Приблизно ті самі
30%
14
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
2%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
3
9. Впали більш, як на 15%
22%
10
Всього голосів : 46
Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 14:37

  Олежан написав:
  airmax78 написав:
  Хомякоид написав:Ребята, над моим селом первый раз за 5 лет пролетел боевой вертолет.
Что - то я очкую.

Да, аренда в Чабанах в моем доме прилично просела.
Осенью было минималь 9500 грн.
Сейчас 7000.

Ради интереса десантировался в стрит вью в центр Чабанов. Это ПЦ. Какие нах 9500? Это ж деревня.

если там есть стрит вью - єто уже не деревня :mrgreen:

Там есть стрит-вью только потому что их центральная улица идет параллельно трассе Одесса-Киев. Видимо на трассе была пробка и гугломобиль свернул ее объехать.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 14:37

  airmax78 написав:Ради интереса десантировался в стрит вью в центр Чабанов. Это ПЦ. Какие нах 9500? Это ж деревня.

какая деревня, 5мин до метро(так пишут в объявах) :D
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 14:37

  Хомякоид написав: Ти не зрозумів. В Німеччині.
Раніше бачив тільки з потяга біля Мюнхена.

Імхо, пов"язано з цим - Півн.поток 2
https://news.finance.ua/ua/news/-/49147 ... u-2-merkel

Готуються бундеси гнати омериганців нахтурліх додому - янкі гоу хоум )))
шнеля :!: :!: :!:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 14:44

  change_pm написав:
  Хомякоид написав: Ти не зрозумів. В Німеччині.
Раніше бачив тільки з потяга біля Мюнхена.

Імхо, пов"язано з цим - Півн.поток 2
https://news.finance.ua/ua/news/-/49147 ... u-2-merkel

Готуються бундеси гнати омериганців нахтурліх додому - янкі гоу хоум )))
шнеля :!: :!: :!:


З америкосами я воювати не буду.
Нэту на то маэго сагласия :D
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 14:49

  Хомякоид написав:
  change_pm написав:
  Хомякоид написав: Ти не зрозумів. В Німеччині.
Раніше бачив тільки з потяга біля Мюнхена.

Імхо, пов"язано з цим - Півн.поток 2
https://news.finance.ua/ua/news/-/49147 ... u-2-merkel

Готуються бундеси гнати омериганців нахтурліх додому - янкі гоу хоум )))
шнеля :!: :!: :!:


З америкосами я воювати не буду.
Нэту на то маэго сагласия :D

Ти не будеш, тебе у вермахт не візьмуть, а ось різні східні переселєнці таки можуть... шютка!

Як там смотрини нового канцлера? Буде ваш, баварський?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 14:56

  Хомякоид написав:
  flyman написав:
  Хомякоид написав:Ребята, над моим селом первый раз за 5 лет пролетел боевой вертолет.
Что - то я очкую.

Да, аренда в Чабанах в моем доме прилично просела.
Осенью было минималь 9500 грн.
Сейчас 7000.

раніше не літали, бо армії фактично не було...
очкуй далі


Ти не зрозумів. В Німеччині.
Раніше бачив тільки з потяга біля Мюнхена.

Тепер зрозумів, що то німецьким селом, а не Чабанами
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 15:13

  flyman написав:
  rjkz написав:
Киевхлеб. Там сельская женщина без Инглиша может работать на уборке домов, уход за пожилыми (тн хоуматтендент), бэбиситтер, цеха пищевой промышленности. Самое вероятное, доступное и доходное - хоуматтендент. Нужна лицензия (это приравнено к младшему медперсоналу), но бывают кейсы 24/7, подразумевающие проживание, страховку и овертайм (зп все что больше 40 часов в неделю Х1,5). Это выходит очень неплохо финансово, учитывая, что за жилье платить не надо. Работала в конце 90-х- начале 00-х.
Электрик и сантехник - 2 самые высокооплачиваемые строительные специальности. ЗП электрика в США доходит до 160 долларов в час (сам не поверил сначала, но потом пришлось. И это на фулл-тайм). Хэлпер от 20. Сантехник с лицензией 80, без 40. Тоже на полный день.
В Канаде заработки примерно в 1,5 раза меньше, но и стоимость жизни меньше.
Не натягивайте мир на свои шаблоны.

є одне но, без ліцензії буде отримувати копійки, а щоб отримати ліцензію тре перестрадати приблизно 3 роки


На лайсенс хоуматтенданта обучение 1 (одна) неделя и стоит это 500-850 баксов.
За 3 года можно пройти переобучение и сдать на американский диплом врача, если есть украинское образование и опыт.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 15:21

  sequence написав:
  Frant написав:
  rjkz написав:ЗП электрика в США доходит до 160 долларов в час (сам не поверил сначала, но потом пришлось
Шановний Rjkz!
Як людина, яка має фахову освіту
і реальне відношення до будівництва, проінформуйте, нас, будь ласка, які ЗП у електриків в Києві? На будівництвах і на ремонтах?

Хоть я не rjkz, но скажу что мой тесть-электрик, до 2013 года, когда получил инсульт, меньше 3К баксов в месяц на зарабатывал на несистемных подработках и обслуживании ранее смонтированного. Тогда еще надо мной периодически прикалывался - я мол, на черных работах получаю не меньше тебя, планктона


По состоянию на весну 2019 года мой электрик зарабатывал примерно 1 куе по своим объектам в среднем. С его слов.
Он не дешевый но есть и дороже.
На тот момент у него не было актуальных объектов в "пахатых сэлах".
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 15:29

  Хомякоид написав: У него всегда дорожает или без изменений и дешевле уже не будет.

Вы не герой романа Достоевского?
Я всегда писал актуальную информацию. Когда падало, писал на сколько, когда росло тоже информировал.
В этом месяце была пересдача, попытка продажи и покупки. Как думаете, чем закончилось?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 15:29

  Vlad442 написав:..
Понятно. Человек ещё не сделал ни одного ремонта, не понимает процесс, но делится своим мнением...

не хамите. Как раз ремонт я с супругой, по мере сил, помогали делать тестю, своими руками. Нанимали только штукатура. Мебель сам спроектировал и с друзьями собрал. У вас же "сделать ремонт" подразумевает "заплатить за ремонт" - определяйтесь с терминологией. Тут, согласен, я не в теме.
Но электрики, занятые проводкой в жилых домах/квартирах все же в Польшу массово с Киева не едут. С Червонограда - возможно
sequence
 
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