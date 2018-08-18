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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 20 кві, 2021 14:37
Олежан написав: airmax78 написав: Хомякоид написав:
Ребята, над моим селом первый раз за 5 лет пролетел боевой вертолет.
Что - то я очкую.
Да, аренда в Чабанах в моем доме прилично просела.
Осенью было минималь 9500 грн.
Сейчас 7000.
Ради интереса десантировался в стрит вью в центр Чабанов. Это ПЦ. Какие нах 9500? Это ж деревня.
если там есть стрит вью - єто уже не деревня
Там есть стрит-вью только потому что их центральная улица идет параллельно трассе Одесса-Киев. Видимо на трассе была пробка и гугломобиль свернул ее объехать.
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Додано: Вів 20 кві, 2021 14:37
Хомякоид написав:
Ти не зрозумів. В Німеччині.
Раніше бачив тільки з потяга біля Мюнхена.
Імхо, пов"язано з цим - Півн.поток 2https://news.finance.ua/ua/news/-/49147 ... u-2-merkel
Готуються бундеси гнати омериганців нахтурліх додому - янкі гоу хоум )))
шнеля
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Додано: Вів 20 кві, 2021 14:44
change_pm написав: Хомякоид написав:
Ти не зрозумів. В Німеччині.
Раніше бачив тільки з потяга біля Мюнхена.
Імхо, пов"язано з цим - Півн.поток 2https://news.finance.ua/ua/news/-/49147 ... u-2-merkel
Готуються бундеси гнати омериганців нахтурліх додому - янкі гоу хоум )))
шнеля
З америкосами я воювати не буду.
Нэту на то маэго сагласия
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Додано: Вів 20 кві, 2021 14:49
Хомякоид написав:
change_pm написав: Хомякоид написав:
Ти не зрозумів. В Німеччині.
Раніше бачив тільки з потяга біля Мюнхена.
Імхо, пов"язано з цим - Півн.поток 2https://news.finance.ua/ua/news/-/49147 ... u-2-merkel
Готуються бундеси гнати омериганців нахтурліх додому - янкі гоу хоум )))
шнеля
З америкосами я
воювати не буду.
Нэту на то маэго сагласия
Ти не будеш, тебе у вермахт не візьмуть, а ось різні східні переселєнці таки можуть... шютка!
Як там смотрини нового канцлера? Буде ваш, баварський?
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Додано: Вів 20 кві, 2021 14:56
Хомякоид написав: flyman написав: Хомякоид написав:
Ребята, над моим селом первый раз за 5 лет пролетел боевой вертолет.
Что - то я очкую.
Да, аренда в Чабанах в моем доме прилично просела.
Осенью было минималь 9500 грн.
Сейчас 7000.
раніше не літали, бо армії фактично не було...
очкуй далі
Ти не зрозумів. В Німеччині.
Раніше бачив тільки з потяга біля Мюнхена.
Тепер зрозумів, що то німецьким селом, а не Чабанами
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Додано: Вів 20 кві, 2021 15:13
flyman написав: rjkz написав:
Киевхлеб. Там сельская женщина без Инглиша может работать на уборке домов, уход за пожилыми (тн хоуматтендент), бэбиситтер, цеха пищевой промышленности. Самое вероятное, доступное и доходное - хоуматтендент. Нужна лицензия (это приравнено к младшему медперсоналу), но бывают кейсы 24/7, подразумевающие проживание, страховку и овертайм (зп все что больше 40 часов в неделю Х1,5). Это выходит очень неплохо финансово, учитывая, что за жилье платить не надо. Работала в конце 90-х- начале 00-х.
Электрик и сантехник - 2 самые высокооплачиваемые строительные специальности. ЗП электрика в США доходит до 160 долларов в час (сам не поверил сначала, но потом пришлось. И это на фулл-тайм). Хэлпер от 20. Сантехник с лицензией 80, без 40. Тоже на полный день.
В Канаде заработки примерно в 1,5 раза меньше, но и стоимость жизни меньше.
Не натягивайте мир на свои шаблоны.
є одне но, без ліцензії буде отримувати копійки, а щоб отримати ліцензію тре перестрадати приблизно 3 роки
На лайсенс хоуматтенданта обучение 1 (одна) неделя и стоит это 500-850 баксов.
За 3 года можно пройти переобучение и сдать на американский диплом врача, если есть украинское образование и опыт.
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Додано: Вів 20 кві, 2021 15:21
sequence написав: Frant написав: rjkz написав:
ЗП электрика в США доходит до 160 долларов в час (сам не поверил сначала, но потом пришлось
Шановний Rjkz!
Як людина, яка має фахову освіту
і реальне відношення до будівництва, проінформуйте, нас, будь ласка, які ЗП у електриків в Києві? На будівництвах і на ремонтах?
Хоть я не rjkz, но скажу что мой тесть-электрик, до 2013 года, когда получил инсульт, меньше 3К баксов в месяц на зарабатывал на несистемных подработках и обслуживании ранее смонтированного. Тогда еще надо мной периодически прикалывался - я мол, на черных работах получаю не меньше тебя, планктона
По состоянию на весну 2019 года мой электрик зарабатывал примерно 1 куе по своим объектам в среднем. С его слов.
Он не дешевый но есть и дороже.
На тот момент у него не было актуальных объектов в "пахатых сэлах".
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rjkz
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Додано: Вів 20 кві, 2021 15:29
Хомякоид написав:
У него всегда дорожает или без изменений и дешевле уже не будет.
Вы не герой романа Достоевского?
Я всегда писал актуальную информацию. Когда падало, писал на сколько, когда росло тоже информировал.
В этом месяце была пересдача, попытка продажи и покупки. Как думаете, чем закончилось?
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Vlad442
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Додано: Вів 20 кві, 2021 15:29
Vlad442 написав:
..
Понятно. Человек ещё не сделал ни одного ремонта, не понимает процесс, но делится своим мнением...
не хамите. Как раз ремонт я с супругой, по мере сил, помогали делать тестю, своими руками. Нанимали только штукатура. Мебель сам спроектировал и с друзьями собрал. У вас же "сделать ремонт" подразумевает "заплатить за ремонт" - определяйтесь с терминологией. Тут, согласен, я не в теме.
Но электрики, занятые проводкой в жилых домах/квартирах все же в Польшу массово с Киева не едут. С Червонограда - возможно
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sequence
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