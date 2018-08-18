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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 20 кві, 2021 15:13
flyman написав: rjkz написав:
Киевхлеб. Там сельская женщина без Инглиша может работать на уборке домов, уход за пожилыми (тн хоуматтендент), бэбиситтер, цеха пищевой промышленности. Самое вероятное, доступное и доходное - хоуматтендент. Нужна лицензия (это приравнено к младшему медперсоналу), но бывают кейсы 24/7, подразумевающие проживание, страховку и овертайм (зп все что больше 40 часов в неделю Х1,5). Это выходит очень неплохо финансово, учитывая, что за жилье платить не надо. Работала в конце 90-х- начале 00-х.
Электрик и сантехник - 2 самые высокооплачиваемые строительные специальности. ЗП электрика в США доходит до 160 долларов в час (сам не поверил сначала, но потом пришлось. И это на фулл-тайм). Хэлпер от 20. Сантехник с лицензией 80, без 40. Тоже на полный день.
В Канаде заработки примерно в 1,5 раза меньше, но и стоимость жизни меньше.
Не натягивайте мир на свои шаблоны.
є одне но, без ліцензії буде отримувати копійки, а щоб отримати ліцензію тре перестрадати приблизно 3 роки
На лайсенс хоуматтенданта обучение 1 (одна) неделя и стоит это 500-850 баксов.
За 3 года можно пройти переобучение и сдать на американский диплом врача, если есть украинское образование и опыт.
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Додано: Вів 20 кві, 2021 15:21
sequence написав: Frant написав: rjkz написав:
ЗП электрика в США доходит до 160 долларов в час (сам не поверил сначала, но потом пришлось
Шановний Rjkz!
Як людина, яка має фахову освіту
і реальне відношення до будівництва, проінформуйте, нас, будь ласка, які ЗП у електриків в Києві? На будівництвах і на ремонтах?
Хоть я не rjkz, но скажу что мой тесть-электрик, до 2013 года, когда получил инсульт, меньше 3К баксов в месяц на зарабатывал на несистемных подработках и обслуживании ранее смонтированного. Тогда еще надо мной периодически прикалывался - я мол, на черных работах получаю не меньше тебя, планктона
По состоянию на весну 2019 года мой электрик зарабатывал примерно 1 куе по своим объектам в среднем. С его слов.
Он не дешевый но есть и дороже.
На тот момент у него не было актуальных объектов в "пахатых сэлах".
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Додано: Вів 20 кві, 2021 15:29
Хомякоид написав:
У него всегда дорожает или без изменений и дешевле уже не будет.
Вы не герой романа Достоевского?
Я всегда писал актуальную информацию. Когда падало, писал на сколько, когда росло тоже информировал.
В этом месяце была пересдача, попытка продажи и покупки. Как думаете, чем закончилось?
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Vlad442
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Додано: Вів 20 кві, 2021 15:29
Vlad442 написав:
..
Понятно. Человек ещё не сделал ни одного ремонта, не понимает процесс, но делится своим мнением...
не хамите. Как раз ремонт я с супругой, по мере сил, помогали делать тестю, своими руками. Нанимали только штукатура. Мебель сам спроектировал и с друзьями собрал. У вас же "сделать ремонт" подразумевает "заплатить за ремонт" - определяйтесь с терминологией. Тут, согласен, я не в теме.
Но электрики, занятые проводкой в жилых домах/квартирах все же в Польшу массово с Киева не едут. С Червонограда - возможно
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Додано: Вів 20 кві, 2021 15:33
airmax78 написав: Хомякоид написав:
Ребята, над моим селом первый раз за 5 лет пролетел боевой вертолет.
Что - то я очкую.
Да, аренда в Чабанах в моем доме прилично просела.
Осенью было минималь 9500 грн.
Сейчас 7000.
Ради интереса десантировался в стрит вью в центр Чабанов. Это ПЦ. Какие нах 9500? Это ж деревня.
По 10, если поискать, всегда можно было найти в Киеве в спальнике новострой возле метро.
Если его семья ухитрилась сдать за 9500 в селе, нужно было понимать, что это не навсегда.
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Vlad442
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Додано: Вів 20 кві, 2021 15:34
rjkz написав:
..
По состоянию на весну 2019 года мой электрик зарабатывал примерно 1 куе по своим объектам в среднем. С его слов.
Он не дешевый но есть и дороже.
На тот момент у него не было актуальных объектов в "пахатых сэлах".
То есть получается, что в гривнах с 2013го ничего не поменялось? не верю. Скорее всего, как у нас принято, прибедняется.
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Додано: Вів 20 кві, 2021 15:36
Вы все на какие то цифирьки из омностатистики полагаетесь?
Что можно купить на 140 грн? Сами то так пробовали или вы их небожителей? Сегодня забежал в маркет на 5 минут: 2 хлеба(Грехемский 2х28грн), 3 витушки с корицей 3х8грн, одна плетёнка с маком 25 грн, 10 яиц-39 грн, упаковка сосисек Алан Виденские-65 грн типо акция. Итого 210 грн и это самый маленький чек за несколько месяцев! Сошлетесь на пенсионеров-так им дети покупают, когда сами затариваются! Опять же, в последний свой заезд на Столичку скупился на примерно 8000, из них четверть родителям пошло, на прошлой неделе "проезжал" мимо Троещинского оптового овощного: ящик апельсин 15х40 грн, ящик мандарин 10х42 грн, ящик яблок 24х20 грн, коробка гранат 4х65 грн. В какой статистике это учтено??? Думаете таких покупателей мало, мотнитесь туда в субботу или воскресенье-увидите всё своими глазами. Или просто постойте возле кассы любого супермаркета да послушайте какие суммы пробивают.
Да, есть люди, живущие не богато, да их немало, но верить в правдивость среднего чека в 140 грн это апофеоз!
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Додано: Вів 20 кві, 2021 15:39
sequence написав: Vlad442 написав:
..
Понятно. Человек ещё не сделал ни одного ремонта, не понимает процесс, но делится своим мнением...
не хамите. Как раз ремонт я с супругой, по мере сил, помогали делать тестю, своими руками. Нанимали только штукатура. Мебель сам спроектировал и с друзьями собрал. У вас же "сделать ремонт" подразумевает "заплатить за ремонт" - определяйтесь с терминологией. Тут, согласен, я не в теме.
Но электрики, занятые проводкой в жилых домах/квартирах все же в Польшу массово с Киева не едут. С Червонограда - возможно
У вас очень странные понятия о хамстве.
Я ещё мягко написал.
Когда нулевой в теме человек пытается всунуть свой пятак в обсуждение вопроса разбиращимися людьми, это выглядит глупо.
Резать подрозетник по плитке... Как потом к нему провод тянуть? Ха-ха.
Вот теперь это стало чуть-чуть похоже на хамство.
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Додано: Вів 20 кві, 2021 15:46
https://news.finance.ua/ru/news/-/491397/predel-uzhe-prevyshen-glava-nbu-zayavil-chto-ukraina-stala-na-skolzkij-put-fiskalnogo-vytesneniya
Предел портфеля облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) в банковской системе до наступления эффекта фискального вытеснения в 35% от депозитов превышен.
Об этом глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко сказал в интервью агентству Интерфакс-Украина.
«Сегодня этот предел уже превышен — это 39,6% от депозитов банковской системы. Мы встали на скользкий путь фискального вытеснения», — заявил он.
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Додано: Вів 20 кві, 2021 15:49
Vlad442 написав: airmax78 написав: Хомякоид написав:
Ребята, над моим селом первый раз за 5 лет пролетел боевой вертолет.
Что - то я очкую.
Да, аренда в Чабанах в моем доме прилично просела.
Осенью было минималь 9500 грн.
Сейчас 7000.
Ради интереса десантировался в стрит вью в центр Чабанов. Это ПЦ. Какие нах 9500? Это ж деревня.
По 10, если поискать, всегда можно было найти в Киеве в спальнике новострой возле метро.
Если его семья ухитрилась сдать за 9500 в селе, нужно было понимать, что это не навсегда.
так до осені буде па12К, хіба нє?
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