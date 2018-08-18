Додано: Вів 20 кві, 2021 15:36

zРадио написав:

Средний чек в продуктовой рознице - 140 грн:

https://public.tableau.com/views/TheRAT ... share_link



Ору с вас, простите Абсолютное большинство людей, во-первых, не затариваются надолго, во-вторых, живут другими бюджетами Средний чек в продуктовой рознице - 140 грн:Ору с вас, проститеАбсолютное большинство людей, во-первых, не затариваются надолго, во-вторых, живут другими бюджетами

Вы все на какие то цифирьки из омностатистики полагаетесь?Что можно купить на 140 грн? Сами то так пробовали или вы их небожителей? Сегодня забежал в маркет на 5 минут: 2 хлеба(Грехемский 2х28грн), 3 витушки с корицей 3х8грн, одна плетёнка с маком 25 грн, 10 яиц-39 грн, упаковка сосисек Алан Виденские-65 грн типо акция. Итого 210 грн и это самый маленький чек за несколько месяцев! Сошлетесь на пенсионеров-так им дети покупают, когда сами затариваются! Опять же, в последний свой заезд на Столичку скупился на примерно 8000, из них четверть родителям пошло, на прошлой неделе "проезжал" мимо Троещинского оптового овощного: ящик апельсин 15х40 грн, ящик мандарин 10х42 грн, ящик яблок 24х20 грн, коробка гранат 4х65 грн. В какой статистике это учтено??? Думаете таких покупателей мало, мотнитесь туда в субботу или воскресенье-увидите всё своими глазами. Или просто постойте возле кассы любого супермаркета да послушайте какие суммы пробивают.Да, есть люди, живущие не богато, да их немало, но верить в правдивость среднего чека в 140 грн это апофеоз!