Додано: Вів 20 кві, 2021 16:11

Поддержу Влада и hume по электрике: все черновые работы делаются за один раз в начале ремонта и действительно за несколько дней. Если конечно электрик профи и инструмента у него побольше чем пассатижи да отвёртка. На установку выключателей, розеток светильников и т.п. в конце ремонта только один раз нанимал электрика за отдельную плату, остальные разы делал сам. Делов там, поставить нормальную розетку-воткнуть три провода в зажимы да закрутить два самореза. Да и не особо хотят хорошие электрики на эту работу на маленький объект ехать-заработок не большой+часто за один раз все поставить не получится: там комната не готова а в другой уже нужно установить и проверить, какого то светильника не хватает

или сервоприводы будут только через две недели.

Можно конечно волыну тянуть две недели да придумывать эксклюзивные "опции" ежели клиент готов это оплачивать. Хозяин-барин.