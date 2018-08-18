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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 20 кві, 2021 15:50
airmax78 написав: hume написав: sequence написав:
на 15К идут криворукие, как из смешных роликов в Ютубе. Люди, что умеют чуть больше, чем два провода скрутить, зарабатывают в разы больше.
На ворк.уа много смешных расценок, вижу ))
Франт как обычно
Последние два объекта делал электрик за 16-18 кгрн. На каждый уходит до трех дней. В выходные не работает. Электрик это очень высоко оплачиваемая специальность, сантехник кстати тоже.
Ну это, видимо, что-то очень простое. Не понимаю, как за 3 дня можно сделать электрику на квартиру. Даже на 1К.
В моей, не арендных, квартире, в доме не из газоблока, 2 электрика из ДУСи сделали проект со всеми привязками и по ДБН, проштробились, выкинули разводку "от строителей", разводку ПО СТЕНАМ (не в стяжке пола
),собрали щиток, проварили коробки и убрали за собой (кроме вывоза строймусора) за 2,5 дня. Потом еще на 1 день вышел один из них установить розетки-выключатели и тп.
На тот момент ценник у них был 3 бакса за точку и это включало ВСЕ работы.
То есть, условно, у меня 100 точек - заплатил 300 баксов за все.
А! Они еще меня прождали полдня, пока я дождался своего заказа на КАПРО и привез.
Так что все реально.
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Додано: Вів 20 кві, 2021 15:51
drevlyanin написав:
Вы все на какие то цифирьки из омностатистики полагаетесь?
Во-первых, омностатистикой я не пользуюсь - она не становится омном от того, что вам она не нравится. Но в данном конкретном случае она вообще не причем. Данные по чекам берутся из налоговых ведомостей ритейлеров
drevlyanin написав:
Что можно купить на 140 грн? Сами то так пробовали или вы их небожителей? Сегодня забежал в маркет на 5 минут: 2 хлеба(Грехемский 2х28грн), 3 витушки с корицей 3х8грн, одна плетёнка с маком 25 грн, 10 яиц-39 грн, упаковка сосисек Алан Виденские-65 грн типо акция. Итого 210 грн и это самый маленький чек за несколько месяцев! Сошлетесь на пенсионеров-так им дети покупают, когда сами затариваются! Опять же, в последний свой заезд на Столичку скупился на примерно 8000, из них четверть родителям пошло, на прошлой неделе "проезжал" мимо Троещинского оптового овощного: ящик апельсин 15х40 грн, ящик мандарин 10х42 грн, ящик яблок 24х20 грн, коробка гранат 4х65 грн. В какой статистике это учтено??? Думаете таких покупателей мало, мотнитесь туда в субботу или воскресенье-увидите всё своими глазами. Или просто постойте возле кассы любого супермаркета да послушайте какие суммы пробивают.
Да, есть люди, живущие не богато, да их немало, но верить в правдивость среднего чека в 140 грн это апофеоз!
Не нужно меня грузить личным опытом, пож-ста. У меня своего хватает. И он тоже не пляшет со средними по стране цифрами. So what? Все, что из этого следует - это то, что у вас денег больше, чем у большинства. Для вас это новость?
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Додано: Вів 20 кві, 2021 15:55
hume написав: airmax78 написав:
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Ну это, видимо, что-то очень простое. Не понимаю, как за 3 дня можно сделать электрику на квартиру. Даже на 1К.
Около 64 точек на однушку. Вам решать простое или нет, смотрю вы серьезным специалистом стали в ремонтном деле.
Человеку трудно выкатить тройной прайс если работал 2-3 дня.
Надо показать потное чело, крайнюю усталость.
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Додано: Вів 20 кві, 2021 16:00
Vlad442 написав:
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Вот теперь это стало чуть-чуть похоже на хамство.
астанавитесь, вы явно не в духе. Арендаторы, что ли на время карантина скидки/каникулы выпросили?
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Додано: Вів 20 кві, 2021 16:04
drevlyanin написав:
.. Что можно купить на 140 грн?
пачка прилук + 2 бутылки черниговского пива + чипсы. Обычный набор студента. Статистику собирали в магазине около общаги КПИ
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Додано: Вів 20 кві, 2021 16:11
Поддержу Влада и hume по электрике: все черновые работы делаются за один раз в начале ремонта и действительно за несколько дней. Если конечно электрик профи и инструмента у него побольше чем пассатижи да отвёртка. На установку выключателей, розеток светильников и т.п. в конце ремонта только один раз нанимал электрика за отдельную плату, остальные разы делал сам. Делов там, поставить нормальную розетку-воткнуть три провода в зажимы да закрутить два самореза. Да и не особо хотят хорошие электрики на эту работу на маленький объект ехать-заработок не большой+часто за один раз все поставить не получится: там комната не готова а в другой уже нужно установить и проверить, какого то светильника не хватает
или сервоприводы будут только через две недели.
Можно конечно волыну тянуть две недели да придумывать эксклюзивные "опции" ежели клиент готов это оплачивать. Хозяин-барин.
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Додано: Вів 20 кві, 2021 16:19
Олежан написав:
ну где зп 8к
1 поход в магазин - 5000 грн - если хватает на семью
на вокзале разнорабочий меньше чем за 1200 грн в день не поедет на стройку
у меня щас живет на стройке парнишка, 800 в день
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Додано: Вів 20 кві, 2021 16:20
Який ще дефіцит?
Faceless написав:
В то же время на рынке реально дефицит квалифицированных кадров
Яких "кваліфікованих спеціалістів"??? Електриків чи зварювальників чи сантехніків? Чи трактористів? Чи парковщиків? Чи прибиральниць?
Математики, інженери, фізики, хіміки - тут не потрібні. Взагалі не потрібні.
Вищу ЗП - не пробували платити????
Мільйони українців працюють за кордоном, тому що тут наднизькі ЗП.
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Додано: Вів 20 кві, 2021 16:22
sequence написав: Vlad442 написав:
..
Понятно. Человек ещё не сделал ни одного ремонта, не понимает процесс, но делится своим мнением...
не хамите. Как раз ремонт я с супругой, по мере сил, помогали делать тестю, своими руками. Нанимали только штукатура. Мебель сам спроектировал и с друзьями собрал. У вас же "сделать ремонт" подразумевает "заплатить за ремонт" - определяйтесь с терминологией. Тут, согласен, я не в теме.
Но электрики, занятые проводкой в жилых домах/квартирах все же в Польшу массово с Киева не едут. С Червонограда - возможно
Давайте так, речь не об электриках, но о плиточниках.
Напомню.
2019 год, жду одного. Срывается. Человек уезжает в Норвегию на 5 кевро в месяц.
Жду второго, работает в соседней квартире. Договорились уже. Срывается. Получил визу и на следующий день после того как закончил соседскую квартиру, уехал в Германию. Жду третьего. Уже приехал, чтобы впустить и отдать ключ. Его нет. Звоню. "Ой, извини, не получится. Я во вторник улетаю в Италию". Вот это "ждунство" вылилось в почти 3 месяца простоя. То есть, недополученный доход.
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Додано: Вів 20 кві, 2021 16:26
sequence написав: rjkz написав:
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По состоянию на весну 2019 года мой электрик зарабатывал примерно 1 куе по своим объектам в среднем. С его слов.
Он не дешевый но есть и дороже.
На тот момент у него не было актуальных объектов в "пахатых сэлах".
То есть получается, что в гривнах с 2013го ничего не поменялось? не верю. Скорее всего, как у нас принято, прибедняется.
С чего вдруг? Чтобы я ему меньше согласился платить, раз у него работы не много? Или чтобы взял его на свое содержание? Я его много лет знаю, у нас довольно доверительные отношения. Есть общие знакомые.
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