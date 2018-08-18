Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
drevlyanin написав: Во-первых, омностатистикой я не пользуюсь - она не становится омном от того, что вам она не нравится. Но в данном конкретном случае она вообще не причем. Данные по чекам берутся из налоговых ведомостей ритейлеров
Не нужно меня грузить личным опытом, пож-ста. У меня своего хватает. И он тоже не пляшет со средними по стране цифрами. So what? Все, что из этого следует - это то, что у вас денег больше, чем у большинства. Для вас это новость?
Т.е. если цифирьки не имеют почти ничего общего с реальностью, им всё равно нужно верить? Феноменально! п.с. Почему то не приходится надеятся, что денег у меня больше чем у большинства-по сравнению с основной массой знакомых друзей и клиентов, я относительный нищеброд , особенно если смотреть на расходы. Просто структура этих самых расходов у меня немного другая.
Ціни на квартири в Україні в першому кварталі 2021 року зросли в середньому на 11,6% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
Про це повідомляє Державна служба статистики.
За рік ціни на первинному ринку зросли на 9,8%, на вторинному – на 12,4%.
Однокімнатні квартири за цей період подорожчали на первинному ринку на 10,8%, на вторинному – на 12,3%. Двокімнатні квартири на первинному ринку подорожчали на 7,9%, на вторинному – на 13,1%. Трикімнатні квартири на первинному ринку подорожчали на 11,7%, на вторинному – на 11,8%.
У порівнянні з четвертим кварталом 2020 року середня ціна на квартири зросла на 5,6%.
zРадио написав:Средний чек в продуктовой рознице - 140 грн:
Недоразумение, тебе не стыдно тут идиота из себя корчить? Или ты возомнил у себя способности гебельса? Из тебя гебельс как из г. пуля. Пиши рапорт в строевую часть. Ты на спецпропагандистской работе окончательно обосрался. Вызываешь только отторжение и презрение. Беспредельно лжив и гадок.
Население Украины и население Киева - это две большие разницы. Пока в Киеве выбирают какой из датских сыров с плесенью взять, в с.Зажопье Голопупского района плесень видят только в погребе, из которого картохой и питаются целый год на завтрак обед и ужин. И это начинается уже в 20 км от Киева. Сам видел.
rjkz написав:плиточниках. Напомню. 2019 год, жду одного. Срывается. Человек уезжает в Норвегию на 5 кевро в месяц. Жду второго, работает в соседней квартире. Договорились уже. Срывается. Получил визу и на следующий день после того как закончил соседскую квартиру, уехал в Германию. Жду третьего. Уже приехал, чтобы впустить и отдать ключ. Его нет. Звоню. "Ой, извини, не получится. Я во вторник улетаю в Италию". Вот это "ждунство" вылилось в почти 3 месяца простоя. То есть, недополученный доход.
Тобто плиточники масово тікають від української ЗП в 3000 дол/міс, як це тут пишуть деякі перці?
rjkz написав:Население Украины и население Киева - это две большие разницы. Пока в Киеве выбирают какой из датских сыров с плесенью взять, в с.Зажопье Голопупского района плесень видят только в погребе, из которого картохой и питаются целый год на завтрак обед и ужин. И это начинается уже в 20 км от Киева. Сам видел.
Если в селе чел покупает в магазине только хлеб и его средний чек в магазине 30 грн., это не значит что он питается только хлебом. Все остальное, в т.ч. сэм, он получает из своего хозяйства. И говорить, что он нищенствует и питается хуже нас, одной картохой, нет никаких оснований. Может быть совсем наоборот. Не забываем, у него есть огород, корова, три кабана, 40 курей и 30 качок.
rjkz написав:.. 2019 год, жду одного. Срывается. Человек уезжает в Норвегию на 5 кевро в месяц. Жду второго, работает в соседней квартире. Договорились уже. Срывается. Получил визу и на следующий день после того как закончил соседскую квартиру, уехал в Германию. Жду третьего. Уже приехал, чтобы впустить и отдать ключ. Его нет. Звоню. "Ой, извини, не получится. Я во вторник улетаю в Италию". Вот это "ждунство" вылилось в почти 3 месяца простоя. То есть, недополученный доход.
ОК, тогда объясните, чего с приходом перманентного карантина в Европе цены на работы нифига не припали? У меня только одно объяснение приходит на ум - чел, которого погнали с Норвегии с пятерки евро тут и за косарь не возьмется? Тут с пеной у рта доказывают, что страна крайне богата на электриков/плиточников/асфальтировщиков, мало тока ойтишнегов. Мне так наоборот видится, что страна избыточно богата на офисный планктон, а за черновую узкопрофильную работу никто и браться не хочет. А если и захочет, то и попросит за этот труд достойно. Но это речь о Киеве, разумеется.
Libo написав:Ціни на квартири в Україні в першому кварталі 2021 року зросли в середньому на 11,6% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. ..
я тоже думал эту ссылку скинуть, но передумал, бо сейчас придут и расскажут, что и курс не тот, и госкомстат брехливо завышает и т.д.
Ну мы же хорошо с вами знаем, что госкомстат только занижает. Он же тупее нас и не знает, как мы с вами занижаем стоимость в контракте, чтоб не платить налоги. Наш физкульт привет госкомстату! И может смело еще добавлять процентов 10 как минимум.