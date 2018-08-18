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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 71937194719571967197>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 46
1. Зросли більш, як на 15%
15%
7
2. Зросли на 10 - 15%
4%
2
3. Зросли на 5 - 10%
17%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
2%
1
5. Приблизно ті самі
30%
14
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
2%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
3
9. Впали більш, як на 15%
22%
10
Всього голосів : 46
Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 16:27

как раз начинаю електрику делать, думаю подрозетки и провод за 2-3 дня с головой, еще день-два на щиток и коммутацию. по результатам доложу. одескабель дорожает кстати понемногу
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 16:29

  zРадио написав:
  drevlyanin написав:
Во-первых, омностатистикой я не пользуюсь - она не становится омном от того, что вам она не нравится. Но в данном конкретном случае она вообще не причем. Данные по чекам берутся из налоговых ведомостей ритейлеров

Не нужно меня грузить личным опытом, пож-ста. У меня своего хватает. И он тоже не пляшет со средними по стране цифрами. So what? Все, что из этого следует - это то, что у вас денег больше, чем у большинства. Для вас это новость?


Т.е. если цифирьки не имеют почти ничего общего с реальностью, им всё равно нужно верить? Феноменально!
п.с. Почему то не приходится надеятся, что денег у меня больше чем у большинства-по сравнению с основной массой знакомых друзей и клиентов, я относительный нищеброд :( , особенно если смотреть на расходы. Просто структура этих самых расходов у меня немного другая. :oops:
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 16:34

Ціни на квартири в Україні в першому кварталі 2021 року зросли в середньому на 11,6% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

За рік ціни на первинному ринку зросли на 9,8%, на вторинному – на 12,4%.

Однокімнатні квартири за цей період подорожчали на первинному ринку на 10,8%, на вторинному – на 12,3%. Двокімнатні квартири на первинному ринку подорожчали на 7,9%, на вторинному – на 13,1%. Трикімнатні квартири на первинному ринку подорожчали на 11,7%, на вторинному – на 11,8%.

У порівнянні з четвертим кварталом 2020 року середня ціна на квартири зросла на 5,6%.

https://www.epravda.com.ua/news/2021/04/20/673185/
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 16:37

  Libo написав:
  zРадио написав:Средний чек в продуктовой рознице - 140 грн:


Недоразумение, тебе не стыдно тут идиота из себя корчить? Или ты возомнил у себя способности гебельса? Из тебя гебельс как из г. пуля. Пиши рапорт в строевую часть. Ты на спецпропагандистской работе окончательно обосрался. Вызываешь только отторжение и презрение. Беспредельно лжив и гадок. :?


Население Украины и население Киева - это две большие разницы.
Пока в Киеве выбирают какой из датских сыров с плесенью взять, в с.Зажопье Голопупского района плесень видят только в погребе, из которого картохой и питаются целый год на завтрак обед и ужин. И это начинается уже в 20 км от Киева. Сам видел.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 16:39

  Frant написав:
  rjkz написав:плиточниках.
Напомню.
2019 год, жду одного. Срывается. Человек уезжает в Норвегию на 5 кевро в месяц.
Жду второго, работает в соседней квартире. Договорились уже. Срывается. Получил визу и на следующий день после того как закончил соседскую квартиру, уехал в Германию. Жду третьего. Уже приехал, чтобы впустить и отдать ключ. Его нет. Звоню. "Ой, извини, не получится. Я во вторник улетаю в Италию". Вот это "ждунство" вылилось в почти 3 месяца простоя. То есть, недополученный доход.

Тобто плиточники масово тікають від української ЗП в 3000 дол/міс, як це тут пишуть деякі перці?


Это по состоянию на начало 2019 года.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 16:48

  rjkz написав:Население Украины и население Киева - это две большие разницы.
Пока в Киеве выбирают какой из датских сыров с плесенью взять, в с.Зажопье Голопупского района плесень видят только в погребе, из которого картохой и питаются целый год на завтрак обед и ужин. И это начинается уже в 20 км от Киева. Сам видел.


Если в селе чел покупает в магазине только хлеб и его средний чек в магазине 30 грн., это не значит что он питается только хлебом. Все остальное, в т.ч. сэм, он получает из своего хозяйства. И говорить, что он нищенствует и питается хуже нас, одной картохой, нет никаких оснований. Может быть совсем наоборот. 8)
Не забываем, у него есть огород, корова, три кабана, 40 курей и 30 качок. :x
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 16:48

  rjkz написав:..
2019 год, жду одного. Срывается. Человек уезжает в Норвегию на 5 кевро в месяц.
Жду второго, работает в соседней квартире. Договорились уже. Срывается. Получил визу и на следующий день после того как закончил соседскую квартиру, уехал в Германию. Жду третьего. Уже приехал, чтобы впустить и отдать ключ. Его нет. Звоню. "Ой, извини, не получится. Я во вторник улетаю в Италию". Вот это "ждунство" вылилось в почти 3 месяца простоя. То есть, недополученный доход.

ОК, тогда объясните, чего с приходом перманентного карантина в Европе цены на работы нифига не припали? У меня только одно объяснение приходит на ум - чел, которого погнали с Норвегии с пятерки евро тут и за косарь не возьмется?
Тут с пеной у рта доказывают, что страна крайне богата на электриков/плиточников/асфальтировщиков, мало тока ойтишнегов. Мне так наоборот видится, что страна избыточно богата на офисный планктон, а за черновую узкопрофильную работу никто и браться не хочет. А если и захочет, то и попросит за этот труд достойно. Но это речь о Киеве, разумеется.
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 16:50

  sequence написав:
  drevlyanin написав:.. Что можно купить на 140 грн?

пачка прилук + 2 бутылки черниговского пива + чипсы. Обычный набор студента. Статистику собирали в магазине около общаги КПИ


Тогда придется признать, что оный студент-самый что ни на есть средний покупатель :shock:
п.с. После такой "диеты" долгое общение с гастроэнтерологом ему гарантировано.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 16:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Libo написав:Ціни на квартири в Україні в першому кварталі 2021 року зросли в середньому на 11,6% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
..
я тоже думал эту ссылку скинуть, но передумал, бо сейчас придут и расскажут, что и курс не тот, и госкомстат брехливо завышает и т.д.
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 16:55

  sequence написав:
  Libo написав:Ціни на квартири в Україні в першому кварталі 2021 року зросли в середньому на 11,6% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
..
я тоже думал эту ссылку скинуть, но передумал, бо сейчас придут и расскажут, что и курс не тот, и госкомстат брехливо завышает и т.д.


Ну мы же хорошо с вами знаем, что госкомстат только занижает. Он же тупее нас и не знает, как мы с вами занижаем стоимость в контракте, чтоб не платить налоги.
Наш физкульт привет госкомстату! И может смело еще добавлять процентов 10 как минимум. :lol:
Libo
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