drevlyanin написав:

Во-первых, омностатистикой я не пользуюсь - она не становится омном от того, что вам она не нравится. Но в данном конкретном случае она вообще не причем. Данные по чекам берутся из налоговых ведомостей ритейлеровНе нужно меня грузить личным опытом, пож-ста. У меня своего хватает. И он тоже не пляшет со средними по стране цифрами. So what? Все, что из этого следует - это то, что у вас денег больше, чем у большинства. Для вас это новость?