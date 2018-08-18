Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
drevlyanin написав:Т.е. если цифирьки не имеют почти ничего общего с реальностью
Это кто так решил - целый анонимум с интернет-форума?
drevlyanin написав:Почему то не приходится надеятся, что денег у меня больше чем у большинства-по сравнению с основной массой знакомых друзей и клиентов, я относительный нищеброд , особенно если смотреть на расходы. Просто структура этих самых расходов у меня немного другая.
Большинство - это 20 млн украинцев, а не ваши друзья. Снова вы утомляете других участников личным непроверяемым, пытаясь выдать его за нечто ценное для остальных
Libo написав:Ціни на квартири в Україні в першому кварталі 2021 року зросли в середньому на 11,6% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. ..
я тоже думал эту ссылку скинуть, но передумал, бо сейчас придут и расскажут, что и курс не тот, и госкомстат брехливо завышает и т.д.
Какой вы молодец. И я хотел, но "хостинг картинок" поломался. Первичка +9,8% в грн, -0,01% в долларах, вторичка +12,4% в грн, +2,3% в долларах. Самая плохая динамика - у двушек на первичке, самая хорошая - у двушек на вторичке. Впрочем, все в одном узком диапазоне. Табличка по ссылке:
Libo написав:Ціни на квартири в Україні в першому кварталі 2021 року зросли в середньому на 11,6% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. ..
я тоже думал эту ссылку скинуть, но передумал, бо сейчас придут и расскажут, что и курс не тот, и госкомстат брехливо завышает и т.д.
Какой вы молодец. И я хотел, но "хостинг картинок" поломался. Первичка +9,8% в грн, -0,01% в долларах, вторичка +12,4% в грн, +2,3% в долларах. Самая плохая динамика - у двушек на первичке, самая хорошая - у двушек на вторичке. Впрочем, все в одном узком диапазоне. Табличка по ссылке: