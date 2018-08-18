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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7194719571967197>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 46
1. Зросли більш, як на 15%
15%
7
2. Зросли на 10 - 15%
4%
2
3. Зросли на 5 - 10%
17%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
2%
1
5. Приблизно ті самі
30%
14
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
2%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
3
9. Впали більш, як на 15%
22%
10
Всього голосів : 46
Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 16:56

  drevlyanin написав:Т.е. если цифирьки не имеют почти ничего общего с реальностью


Это кто так решил - целый анонимум с интернет-форума?


  drevlyanin написав:Почему то не приходится надеятся, что денег у меня больше чем у большинства-по сравнению с основной массой знакомых друзей и клиентов, я относительный нищеброд :( , особенно если смотреть на расходы. Просто структура этих самых расходов у меня немного другая. :oops:


Большинство - это 20 млн украинцев, а не ваши друзья. Снова вы утомляете других участников личным непроверяемым, пытаясь выдать его за нечто ценное для остальных
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 16:59

  drevlyanin написав:..
Тогда придется признать, что оный студент-самый что ни на есть средний покупатель :shock: .

а чем студент не человек? Покатался на Глово выходные - уже не только на водочку, но и на закусочку будет. Будущие проблемы желудка в 18 лет особо не волнуют
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 17:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Квартиры комфорт-класса подорожают до 2 тысяч долларов за "квадрат" до конца года
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/04/20/673171/
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 17:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Цены на квартиры в Украине в первом квартале 2021 года выросли в среднем на 11,6%

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/04/20/673185/
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 17:02

Давно не було статистики від ЗРадіо по вартості житла. Цікаво чому? Такі гарні графіки на основі неї малює...

Якось прогнозовано:-) аж сумно
Первый
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 17:03

  sequence написав:
  Libo написав:Ціни на квартири в Україні в першому кварталі 2021 року зросли в середньому на 11,6% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
..
я тоже думал эту ссылку скинуть, но передумал, бо сейчас придут и расскажут, что и курс не тот, и госкомстат брехливо завышает и т.д.


Какой вы молодец. И я хотел, но "хостинг картинок" поломался. Первичка +9,8% в грн, -0,01% в долларах, вторичка +12,4% в грн, +2,3% в долларах. Самая плохая динамика - у двушек на первичке, самая хорошая - у двушек на вторичке. Впрочем, все в одном узком диапазоне. Табличка по ссылке:

http://piccy.info/view3/14295940/d9d972 ... 9344e7185/
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 17:04

  Первый написав:Давно не було статистики від ЗРадіо по вартості житла. Цікаво чому? Такі гарні графіки на основі неї малює...

Якось прогнозовано:-) аж сумно


Иди по ссылке, ждун. А прогнозы - это не твое
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 17:04

  Олежан написав:Цены на квартиры в Украине в первом квартале 2021 года выросли в среднем на 11,6%

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/04/20/673185/

в растішок день автотренінга:
ціна КРЖН встає, встає, встає...

біткойн теж, мабуть тре купляти зараз ПА55К, бо скоро буде ПА100К
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 17:10

  zРадио написав:
  sequence написав:
  Libo написав:Ціни на квартири в Україні в першому кварталі 2021 року зросли в середньому на 11,6% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
..
я тоже думал эту ссылку скинуть, но передумал, бо сейчас придут и расскажут, что и курс не тот, и госкомстат брехливо завышает и т.д.


Какой вы молодец. И я хотел, но "хостинг картинок" поломался. Первичка +9,8% в грн, -0,01% в долларах, вторичка +12,4% в грн, +2,3% в долларах. Самая плохая динамика - у двушек на первичке, самая хорошая - у двушек на вторичке. Впрочем, все в одном узком диапазоне. Табличка по ссылке:

http://piccy.info/view3/14295940/d9d972 ... 9344e7185/

тобто доларове депо "удєлало " КРЖН,
гривневе також,
а в єврах як бик вівцю
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 17:13

  Олежан написав:Цены на квартиры в Украине в первом квартале 2021 года выросли в среднем на 11,6%

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/04/20/673185/



Об этом заявил главный архитектор архитектурного бюро "Архиматика" Дмитрий Васильев в интервью Экономической правде.

хм, технарь и даёт комментарии за сейлзов ? куда делись сейлзы ? им уже никто не верит ? :)
baraka
 
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