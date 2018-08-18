Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:.. 2019 год, жду одного. Срывается. Человек уезжает в Норвегию на 5 кевро в месяц. Жду второго, работает в соседней квартире. Договорились уже. Срывается. Получил визу и на следующий день после того как закончил соседскую квартиру, уехал в Германию. Жду третьего. Уже приехал, чтобы впустить и отдать ключ. Его нет. Звоню. "Ой, извини, не получится. Я во вторник улетаю в Италию". Вот это "ждунство" вылилось в почти 3 месяца простоя. То есть, недополученный доход.
ОК, тогда объясните, чего с приходом перманентного карантина в Европе цены на работы нифига не припали? У меня только одно объяснение приходит на ум - чел, которого погнали с Норвегии с пятерки евро тут и за косарь не возьмется? Тут с пеной у рта доказывают, что страна крайне богата на электриков/плиточников/асфальтировщиков, мало тока ойтишнегов. Мне так наоборот видится, что страна избыточно богата на офисный планктон, а за черновую узкопрофильную работу никто и браться не хочет. А если и захочет, то и попросит за этот труд достойно. Но это речь о Киеве, разумеется.
Чувак с 5 кевро в месяц приехал в Киев после 2-х лет работы-начинает чувствовать в себе талант лендлорда-покупает кусочек стены с окнами, которых настроили дохрена и больше-создает временный всплеск спроса-делает ремонт (кстати зачастую своими руками, у прорабов работающих в премиум сегменте работа есть, но сказать что их разрывают на части нельзя. То же касается материалов топ уровня)-таких "чистильщиков обуви" много - спрос ниже преложения. Кстати, некоторые или нихрена не делают или начинают заниматься другим. Знакомый застрял из-за карантина и не смог вернуться в Канаду вовремя - аннулировали ПР -начал возить битки- теперь и в Канаду не хочет. Имеет 7 куе в месяц минимум. В Киеве. Но это тоже до поры.
Не забываем, что есть форматы и хуже АТБ/Варуса - Фора и др. магазины у дома, где, соответственно, и средний чек будет ниже. Вот тебе, бабушка, и Юрьев день (с) Как всегда, крикливые пустословы сидят в луже...
zРадио написав:Не забываем, что есть форматы и хуже АТБ/Варуса - Фора и др. магазины у дома, где, соответственно, и средний чек будет ниже. Вот тебе, бабушка, и Юрьев день (с) Как всегда, крикливые пустословы сидят в луже...
Что ты пытаешься доказать своими фальшивками про средний чек? Что цены на недвижимость падают?
zРадио написав:Не забываем, что есть форматы и хуже АТБ/Варуса - Фора и др. магазины у дома, где, соответственно, и средний чек будет ниже. Вот тебе, бабушка, и Юрьев день (с) Как всегда, крикливые пустословы сидят в луже...
Что ты пытаешься доказать своими фальшивками про средний чек? Что цены на недвижимость падают?
Фальшивки - это у тебя (данные без пруфов). У меня всегда ссылки на источники. Пороть отсебятину - не мой стиль. В конкретном случае были ссылки на пресс-релизы самих сетей. Что тебя не устраивает?
И нет, прямых параллелей с динамикой цен на недвижимость я не проводил. Спор начался со слов одного из форумчан, что поход в магазин - это "5 тыс грн, еще и не хватает". Я обратил внимание на то, что это частный случай, имеющий с общей практикой мало схожего
Libo написав: Что ты пытаешься доказать своими фальшивками про средний чек? Что цены на недвижимость падают?
Фальшивки - это у тебя (данные без пруфов). У меня всегда ссылки на источники. Пороть отсебятину - не мой стиль. В конкретном случае были ссылки на пресс-релизы самих сетей. Что тебя не устраивает?
И нет, прямых параллелей с динамикой цен на недвижимость я не проводил. Спор начался со слов одного из форумчан, что поход в магазин - это "5 тыс грн, еще и не хватает". Я обратил внимание на то, что это частный случай, имеющий с общей практикой мало схожего
Нарыть на интернет-помойке можно любую статистику. В зависимости от задач командования в Ольгино. Я тоже бывало тратил по 5 тыщ. Что тут такого необычного? Можно на неделю накупить продуктов на 1 чек на 5 тыщ, а можно каждый день бегать дважды в магазин с маленьким чеком. Кому как нравится. Итог один. Мозги ватанские совсем усохли?
Не забываем, что есть форматы и хуже АТБ/Варуса - Фора и др. магазины у дома, где, соответственно, и средний чек будет ниже. Вот тебе, бабушка, и Юрьев день (с) Как всегда, крикливые пустословы сидят в луже...
это суммы можно объяснить только тем, что раз это "магазины у дома", то они играют роль "зайти купить хлеба, молока, шоколадку, сигареты", и никак не показывают реальной картины среднего чека на семью на неделю на базаре или в супермаркете типа Метро, Ашана, Новуса. Вообще непонятно, зачем приводить эти примеры и доказывать, что 115 грн. - это априори средний чек в магазинах
Genie написав:это суммы можно объяснить только тем, что раз это "магазины у дома", то они играют роль "зайти купить хлеба, молока, шоколадку, сигареты", и никак не показывают реальной картины среднего чека на семью на неделю на базаре или в супермаркете типа Метро, Ашана, Новуса. Вообще непонятно, зачем приводить эти примеры и доказывать, что 115 грн. - это априори средний чек в магазинах
Да даже в супер-маркетах поздно вечером. Часто видишь, стоит пацан в очереди с одной бутылкой пива или тьолка с одной шоколадкой. Хочется. Поздно. Все остальное закрыто.
это суммы можно объяснить только тем, что раз это "магазины у дома", то они играют роль "зайти купить хлеба, молока, шоколадку, сигареты", и никак не показывают реальной картины среднего чека на семью на неделю на базаре или в супермаркете типа Метро, Ашана, Новуса. Вообще непонятно, зачем приводить эти примеры и доказывать, что 115 грн. - это априори средний чек в магазинах
Единственное, что непонятно - это зачем приводить примеры покупок на 5000 грн как референс, если они составляют малую долю от общих покупок. А то, что средний чек составляет 140 грн (не 115), так это вообще медицинский факт, и спорить об этом просто бессмысленно. Зачем вот конкретно вы этим занимаетесь - ответьте?