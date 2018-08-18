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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7195719671977198>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 46
1. Зросли більш, як на 15%
15%
7
2. Зросли на 10 - 15%
4%
2
3. Зросли на 5 - 10%
17%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
2%
1
5. Приблизно ті самі
30%
14
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
2%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
3
9. Впали більш, як на 15%
22%
10
Всього голосів : 46
Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 17:16

  flyman написав:в растішок день автотренінга:
ціна КРЖН встає, встає, встає...

біткойн теж, мабуть тре купляти зараз ПА55К, бо скоро буде ПА100К


Нет, мы просто констатируем очевидное - цены за год выросли. Сегодня дороже, чем вчера. Какие у тебя возражения? :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 17:23

  sequence написав:
  rjkz написав:..
2019 год, жду одного. Срывается. Человек уезжает в Норвегию на 5 кевро в месяц.
Жду второго, работает в соседней квартире. Договорились уже. Срывается. Получил визу и на следующий день после того как закончил соседскую квартиру, уехал в Германию. Жду третьего. Уже приехал, чтобы впустить и отдать ключ. Его нет. Звоню. "Ой, извини, не получится. Я во вторник улетаю в Италию". Вот это "ждунство" вылилось в почти 3 месяца простоя. То есть, недополученный доход.

ОК, тогда объясните, чего с приходом перманентного карантина в Европе цены на работы нифига не припали? У меня только одно объяснение приходит на ум - чел, которого погнали с Норвегии с пятерки евро тут и за косарь не возьмется?
Тут с пеной у рта доказывают, что страна крайне богата на электриков/плиточников/асфальтировщиков, мало тока ойтишнегов. Мне так наоборот видится, что страна избыточно богата на офисный планктон, а за черновую узкопрофильную работу никто и браться не хочет. А если и захочет, то и попросит за этот труд достойно. Но это речь о Киеве, разумеется.


Чувак с 5 кевро в месяц приехал в Киев после 2-х лет работы-начинает чувствовать в себе талант лендлорда-покупает кусочек стены с окнами, которых настроили дохрена и больше-создает временный всплеск спроса-делает ремонт (кстати зачастую своими руками, у прорабов работающих в премиум сегменте работа есть, но сказать что их разрывают на части нельзя. То же касается материалов топ уровня)-таких "чистильщиков обуви" много - спрос ниже преложения.
Кстати, некоторые или нихрена не делают или начинают заниматься другим.
Знакомый застрял из-за карантина и не смог вернуться в Канаду вовремя - аннулировали ПР -начал возить битки- теперь и в Канаду не хочет. Имеет 7 куе в месяц минимум. В Киеве. Но это тоже до поры.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 17:28

Возвращаясь к размеру чеков, величина которых не устраивает растишек - за 2020-й не нашел, а в 2019-м по сети АТБ - 104 грн, по сети Варуса - 126 грн

https://interfax.com.ua/news/economic/624148.html
https://allretail.ua/ru/news/61105-varu ... -polugodii

Извините, Новус не раскрывает - есть интервью директора, где он говорит об относительном приросте, но абсолют замалчивает. Если кто найдет - you are welcome

https://rau.ua/ru/ekonomika/razvitie/ma ... vych-novus

Не забываем, что есть форматы и хуже АТБ/Варуса - Фора и др. магазины у дома, где, соответственно, и средний чек будет ниже. Вот тебе, бабушка, и Юрьев день (с) Как всегда, крикливые пустословы сидят в луже...
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 17:29

  Libo написав:
  flyman написав:в растішок день автотренінга:
ціна КРЖН встає, встає, встає...

біткойн теж, мабуть тре купляти зараз ПА55К, бо скоро буде ПА100К


Нет, мы просто констатируем очевидное - цены за год выросли. Сегодня дороже, чем вчера. Какие у тебя возражения? :roll:

дивись, літом ботва в буряка теж виросте,
але це не означає, що вона на зиму буде рости.

Так і тут. То що виросло вчора, не значить що виросте завтра.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 17:33

  zРадио написав:Не забываем, что есть форматы и хуже АТБ/Варуса - Фора и др. магазины у дома, где, соответственно, и средний чек будет ниже. Вот тебе, бабушка, и Юрьев день (с) Как всегда, крикливые пустословы сидят в луже...


Что ты пытаешься доказать своими фальшивками про средний чек?
Что цены на недвижимость падают? :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 17:38

  Libo написав:
  zРадио написав:Не забываем, что есть форматы и хуже АТБ/Варуса - Фора и др. магазины у дома, где, соответственно, и средний чек будет ниже. Вот тебе, бабушка, и Юрьев день (с) Как всегда, крикливые пустословы сидят в луже...


Что ты пытаешься доказать своими фальшивками про средний чек?
Что цены на недвижимость падают? :roll:


Фальшивки - это у тебя (данные без пруфов). У меня всегда ссылки на источники. Пороть отсебятину - не мой стиль. В конкретном случае были ссылки на пресс-релизы самих сетей. Что тебя не устраивает?

И нет, прямых параллелей с динамикой цен на недвижимость я не проводил. Спор начался со слов одного из форумчан, что поход в магазин - это "5 тыс грн, еще и не хватает". Я обратил внимание на то, что это частный случай, имеющий с общей практикой мало схожего
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 18:03

  zРадио написав:
  Libo написав:
Что ты пытаешься доказать своими фальшивками про средний чек?
Что цены на недвижимость падают? :roll:


Фальшивки - это у тебя (данные без пруфов). У меня всегда ссылки на источники. Пороть отсебятину - не мой стиль. В конкретном случае были ссылки на пресс-релизы самих сетей. Что тебя не устраивает?

И нет, прямых параллелей с динамикой цен на недвижимость я не проводил. Спор начался со слов одного из форумчан, что поход в магазин - это "5 тыс грн, еще и не хватает". Я обратил внимание на то, что это частный случай, имеющий с общей практикой мало схожего


Нарыть на интернет-помойке можно любую статистику. В зависимости от задач командования в Ольгино.
Я тоже бывало тратил по 5 тыщ. Что тут такого необычного? Можно на неделю накупить продуктов на 1 чек на 5 тыщ, а можно каждый день бегать дважды в магазин с маленьким чеком. Кому как нравится. Итог один. :? Мозги ватанские совсем усохли? :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 18:03

  zРадио написав:Возвращаясь к размеру чеков, величина которых не устраивает растишек - за 2020-й не нашел, а в 2019-м по сети АТБ - 104 грн, по сети Варуса - 126 грн

https://interfax.com.ua/news/economic/624148.html
https://allretail.ua/ru/news/61105-varu ... -polugodii

Извините, Новус не раскрывает - есть интервью директора, где он говорит об относительном приросте, но абсолют замалчивает. Если кто найдет - you are welcome

https://rau.ua/ru/ekonomika/razvitie/ma ... vych-novus

Не забываем, что есть форматы и хуже АТБ/Варуса - Фора и др. магазины у дома, где, соответственно, и средний чек будет ниже. Вот тебе, бабушка, и Юрьев день (с) Как всегда, крикливые пустословы сидят в луже...



это суммы можно объяснить только тем, что раз это "магазины у дома", то они играют роль "зайти купить хлеба, молока, шоколадку, сигареты", и никак не показывают реальной картины среднего чека на семью на неделю на базаре или в супермаркете типа Метро, Ашана, Новуса.
Вообще непонятно, зачем приводить эти примеры и доказывать, что 115 грн. - это априори средний чек в магазинах
Genie
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 18:09

  Genie написав:это суммы можно объяснить только тем, что раз это "магазины у дома", то они играют роль "зайти купить хлеба, молока, шоколадку, сигареты", и никак не показывают реальной картины среднего чека на семью на неделю на базаре или в супермаркете типа Метро, Ашана, Новуса.
Вообще непонятно, зачем приводить эти примеры и доказывать, что 115 грн. - это априори средний чек в магазинах


Да даже в супер-маркетах поздно вечером. Часто видишь, стоит пацан в очереди с одной бутылкой пива или тьолка с одной шоколадкой. Хочется. Поздно. Все остальное закрыто. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 18:11

  Genie написав:

это суммы можно объяснить только тем, что раз это "магазины у дома", то они играют роль "зайти купить хлеба, молока, шоколадку, сигареты", и никак не показывают реальной картины среднего чека на семью на неделю на базаре или в супермаркете типа Метро, Ашана, Новуса.
Вообще непонятно, зачем приводить эти примеры и доказывать, что 115 грн. - это априори средний чек в магазинах


Единственное, что непонятно - это зачем приводить примеры покупок на 5000 грн как референс, если они составляют малую долю от общих покупок. А то, что средний чек составляет 140 грн (не 115), так это вообще медицинский факт, и спорить об этом просто бессмысленно. Зачем вот конкретно вы этим занимаетесь - ответьте?
zРадио
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