sequence написав:

rjkz написав: ..

2019 год, жду одного. Срывается. Человек уезжает в Норвегию на 5 кевро в месяц.

Жду второго, работает в соседней квартире. Договорились уже. Срывается. Получил визу и на следующий день после того как закончил соседскую квартиру, уехал в Германию. Жду третьего. Уже приехал, чтобы впустить и отдать ключ. Его нет. Звоню. "Ой, извини, не получится. Я во вторник улетаю в Италию". Вот это "ждунство" вылилось в почти 3 месяца простоя. То есть, недополученный доход. ..2019 год, жду одного. Срывается. Человек уезжает в Норвегию на 5 кевро в месяц.Жду второго, работает в соседней квартире. Договорились уже. Срывается. Получил визу и на следующий день после того как закончил соседскую квартиру, уехал в Германию. Жду третьего. Уже приехал, чтобы впустить и отдать ключ. Его нет. Звоню. "Ой, извини, не получится. Я во вторник улетаю в Италию". Вот это "ждунство" вылилось в почти 3 месяца простоя. То есть, недополученный доход.

ОК, тогда объясните, чего с приходом перманентного карантина в Европе цены на работы нифига не припали? У меня только одно объяснение приходит на ум - чел, которого погнали с Норвегии с пятерки евро тут и за косарь не возьмется?Тут с пеной у рта доказывают, что страна крайне богата на электриков/плиточников/асфальтировщиков, мало тока ойтишнегов. Мне так наоборот видится, что страна избыточно богата на офисный планктон, а за черновую узкопрофильную работу никто и браться не хочет. А если и захочет, то и попросит за этот труд достойно. Но это речь о Киеве, разумеется.