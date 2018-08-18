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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7195719671977198

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 46
1. Зросли більш, як на 15%
15%
7
2. Зросли на 10 - 15%
4%
2
3. Зросли на 5 - 10%
17%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
2%
1
5. Приблизно ті самі
30%
14
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
2%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
3
9. Впали більш, як на 15%
22%
10
Всього голосів : 46
Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 18:16

  zРадио написав:
  Genie написав:

это суммы можно объяснить только тем, что раз это "магазины у дома", то они играют роль "зайти купить хлеба, молока, шоколадку, сигареты", и никак не показывают реальной картины среднего чека на семью на неделю на базаре или в супермаркете типа Метро, Ашана, Новуса.
Вообще непонятно, зачем приводить эти примеры и доказывать, что 115 грн. - это априори средний чек в магазинах


Единственное, что непонятно - это зачем приводить примеры покупок на 5000 грн как референс, если они составляют малую долю от общих покупок. А то, что средний чек составляет 140 грн (не 115), так это вообще медицинский факт, и спорить об этом просто бессмысленно. Зачем вот конкретно вы этим занимаетесь - ответьте?


115 или 140 - уже не так важно. Ну кто же с вами спорит? это вы зачем-то приводите средний чек магазина у дома, типа АТБ, Форы и прочих. Хотя, ради справедливости, стоит постоять в очереди в той же Форе, АТБ или Сильпо и вы сами удивитесь чекам на кассе, ни о каких 140 грн. там не идет речи, разве что пенсионер за хлебом-кефиром зашел.
Genie
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 18:25

  Genie написав:115 или 140 - уже не так важно. Ну кто же с вами спорит? это вы зачем-то приводите средний чек магазина у дома, типа АТБ, Форы и прочих. Хотя, ради справедливости, стоит постоять в очереди в той же Форе, АТБ или Сильпо и вы сами удивитесь чекам на кассе, ни о каких 140 грн. там не идет речи, разве что пенсионер за хлебом-кефиром зашел.



Вы, стоя в очередях 20 минут в месяц, способны более точно оценить средний размер чека, чем биллинги ритейлеров, делающие это столько, сколько работают кассы?

Не вижу смысла продолжать такую легкомысленную дискуссию

PS: АТБ и Варус - не магазины у дома, магазины у дома - это Форы. Не нужно намеренно коверкать факты в оправдание собственных предположений
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 18:40

вибачте, що не по темі :)
цікава думка форумчан щодо зручності проживання і логістики в центр зранку-ввечері з/до Гатного.
Дякую і перепрошую, що перервав високоінтелектуальну розмову про розмір чеків.

ПС. Ще можна лінійку взяти і поміряти ... довжину чека. Нах та сума впала - у кого довший, той і крутіший.
stas_rst
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