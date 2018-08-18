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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 20 кві, 2021 18:25
Genie написав:
115 или 140 - уже не так важно. Ну кто же с вами спорит? это вы зачем-то приводите средний чек магазина у дома, типа АТБ, Форы и прочих. Хотя, ради справедливости, стоит постоять в очереди в той же Форе, АТБ или Сильпо и вы сами удивитесь чекам на кассе, ни о каких 140 грн. там не идет речи, разве что пенсионер за хлебом-кефиром зашел.
Вы, стоя в очередях 20 минут в месяц, способны более точно оценить средний размер чека, чем биллинги ритейлеров, делающие это столько, сколько работают кассы?
Не вижу смысла продолжать такую легкомысленную дискуссию
PS: АТБ и Варус - не магазины у дома, магазины у дома - это Форы. Не нужно намеренно коверкать факты в оправдание собственных предположений
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Додано: Вів 20 кві, 2021 18:40
вибачте, що не по темі
цікава думка форумчан щодо зручності проживання і логістики в центр зранку-ввечері з/до Гатного.
Дякую і перепрошую, що перервав високоінтелектуальну розмову про розмір чеків.
ПС. Ще можна лінійку взяти і поміряти ... довжину чека. Нах та сума впала - у кого довший, той і крутіший.
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