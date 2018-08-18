Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
В то же время на рынке реально дефицит квалифицированных кадров
что вас собственно удивляет? откуда взяться квалифицированному кадру при безработице, где ему получить нужную квалификацию и опыт, в центре занятости чтоль? это всё взаимосвязано, сначала платим врачам и учителям копейки а потом удивляемся почему ребенку с нормальным iq туго заходит элементарная школьная программа, а хорошего врача днем с огнем не найти.
сначала безработица, а потом нет квалифицированных кадров
при такой безработице Украину не ждёт ничего кроме деградации. Через 20 лет будет сложно найти работника который умеет читать и писать.
Libo написав:Ціни на квартири в Україні в першому кварталі 2021 року зросли в середньому на 11,6% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
Про це повідомляє Державна служба статистики.
За рік ціни на первинному ринку зросли на 9,8%, на вторинному – на 12,4%.
Однокімнатні квартири за цей період подорожчали на первинному ринку на 10,8%, на вторинному – на 12,3%. Двокімнатні квартири на первинному ринку подорожчали на 7,9%, на вторинному – на 13,1%. Трикімнатні квартири на первинному ринку подорожчали на 11,7%, на вторинному – на 11,8%.
У порівнянні з четвертим кварталом 2020 року середня ціна на квартири зросла на 5,6%.