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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7194719571967197>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 46
1. Зросли більш, як на 15%
15%
7
2. Зросли на 10 - 15%
4%
2
3. Зросли на 5 - 10%
17%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
2%
1
5. Приблизно ті самі
30%
14
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
2%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
3
9. Впали більш, як на 15%
22%
10
Всього голосів : 46
Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 19:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Може комусь допоможе для прийняття рішення по бетону:
https://youtu.be/OZPrS_AtfI0
Востаннє редагувалось remark в Вів 20 кві, 2021 21:23, всього редагувалось 1 раз.
remark
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 19:47

  Faceless написав:
zРадио написав:Ложку к обеду подали :mrgreen:

На одне вільне робоче місце в Україні претендують шість безробітних
https://ua.interfax.com.ua/news/economic/738794.html

PS: занятная дискуссия, вдохновляющая...
В то же время на рынке реально дефицит квалифицированных кадров

что вас собственно удивляет? откуда взяться квалифицированному кадру при безработице, где ему получить нужную квалификацию и опыт, в центре занятости чтоль? это всё взаимосвязано, сначала платим врачам и учителям копейки а потом удивляемся почему ребенку с нормальным iq туго заходит элементарная школьная программа, а хорошего врача днем с огнем не найти.

сначала безработица, а потом нет квалифицированных кадров

при такой безработице Украину не ждёт ничего кроме деградации. Через 20 лет будет сложно найти работника который умеет читать и писать.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 20:26

  Libo написав:Ціни на квартири в Україні в першому кварталі 2021 року зросли в середньому на 11,6% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

За рік ціни на первинному ринку зросли на 9,8%, на вторинному – на 12,4%.

Однокімнатні квартири за цей період подорожчали на первинному ринку на 10,8%, на вторинному – на 12,3%. Двокімнатні квартири на первинному ринку подорожчали на 7,9%, на вторинному – на 13,1%. Трикімнатні квартири на первинному ринку подорожчали на 11,7%, на вторинному – на 11,8%.

У порівнянні з четвертим кварталом 2020 року середня ціна на квартири зросла на 5,6%.

https://www.epravda.com.ua/news/2021/04/20/673185/

Оказывается подорожание есть и на графиках. Оказываются они (графики) все таки идут с лагом.
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 20:43

  hume написав:Оказывается подорожание есть и на графиках. Оказываются они (графики) все таки идут с лагом.

И ведь Зрадио об этом знает. Но он не верит вестям с полей и из ОП, которые уже год говорят нам о том, что графики только начинают показывать. Ведь это "грязные манипуляции рылов".
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 20:45

  Олежан написав:Квартиры комфорт-класса подорожают до 2 тысяч долларов за "квадрат" до конца года
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/04/20/673171/

Он говорит исключительно о проектах КАНа. Ну они уже и так подорожали до 2куе.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 21:01

  airmax78 написав:
  hume написав:Оказывается подорожание есть и на графиках. Оказываются они (графики) все таки идут с лагом.

И ведь Зрадио об этом знает. Но он не верит вестям с полей и из ОП, которые уже год говорят нам о том, что графики только начинают показывать. Ведь это "грязные манипуляции рылов".


Вы с hume намеренно игнорируете реальность, или в связи с должностными инструкциями? :lol: Как ты там эту фазу называешь - отрицание, или отчаяние? Несвязанного доллара в мире вдвое больше, QE на завершающих аккордах, фонда, коммоды и биток за год эмиссии - туземун, а КРЖН...

  zРадио написав:Первичка +9,8% в грн, -0,01% в долларах, вторичка +12,4% в грн, +2,3% в долларах. Самая плохая динамика - у двушек на первичке, самая хорошая - у двушек на вторичке. Впрочем, все в одном узком диапазоне. Табличка по ссылке:

http://piccy.info/view3/14295940/d9d972 ... 9344e7185/


  flyman написав:тобто доларове депо "удєлало " КРЖН,
гривневе також,
а в єврах як бик вівцю


Думаю, что в среднесроке доллар и евру накажет
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 21:12

цікава думка форумчан щодо зручності проживання і логістики в центр зранку-ввечері з/до Гатного.
Дякую
stas_rst
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 21:18

  stas_rst написав:цікава думка форумчан щодо зручності проживання і логістики в центр зранку-ввечері з/до Гатного.
Дякую


придется каждое утро преодолевать Голосеевский проспект, если вы на машине,
это как альтернатива жилью в Киеве?
Genie
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 21:24

  stas_rst написав:цікава думка форумчан щодо зручності проживання і логістики в центр зранку-ввечері з/до Гатного.
Дякую

нормально, я там дом купил
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 21:33

Genie так, саме як альтернатива 3-кімнатній в Києві або газоблоковому дуплексу в Соф.Борщазі/ПП.Б. З кожним днем веселіше виїзди-заїзди :)

Унуноктий Знаю, ви писали. Дякую за попередні коментарі і інфу. Там зараз мій товариш ділянку шукає. То я теж пізніше можу пару раз в різний час виїхати на тест логістики :) як буде де переночувати, щоб зранку в Центр спробувати
stas_rst
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