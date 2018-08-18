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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7194719571967197

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 46
1. Зросли більш, як на 15%
15%
7
2. Зросли на 10 - 15%
4%
2
3. Зросли на 5 - 10%
17%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
2%
1
5. Приблизно ті самі
30%
14
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
2%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
3
9. Впали більш, як на 15%
22%
10
Всього голосів : 46
Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 21:38

  airmax78 написав:
  hume написав:Оказывается подорожание есть и на графиках. Оказываются они (графики) все таки идут с лагом.

И ведь Зрадио об этом знает. Но он не верит вестям с полей и из ОП, которые уже год говорят нам о том, что графики только начинают показывать. Ведь это "грязные манипуляции рылов".


У него логика простая - средний чек для него скромный, значит добавка с помойки и ценам на жилье только вниз. Индикатор. Как трусы Марьи Ивановны для Вовочки. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 21:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Унуноктий написав:
  stas_rst написав:цікава думка форумчан щодо зручності проживання і логістики в центр зранку-ввечері з/до Гатного.
Дякую

нормально, я там дом купил
Нормально, потому что уже купил? :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 21:43

  Faceless написав:
Унуноктий написав:
  stas_rst написав:цікава думка форумчан щодо зручності проживання і логістики в центр зранку-ввечері з/до Гатного.
Дякую

нормально, я там дом купил
Нормально, потому что уже купил? :mrgreen:

або купив, бо нормально :)
Як Буратіно - мертвий/живий пацієнт
stas_rst
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 21:45

  stas_rst написав:Genie так, саме як альтернатива 3-кімнатній в Києві або газоблоковому дуплексу в Соф.Борщазі/ПП.Б. З кожним днем веселіше виїзди-заїзди :)

Унуноктий Знаю, ви писали. Дякую за попередні коментарі і інфу. Там зараз мій товариш ділянку шукає. То я теж пізніше можу пару раз в різний час виїхати на тест логістики :) як буде де переночувати, щоб зранку в Центр спробувати



Обязательно протестируйте несколько раз))
Genie
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 21:53

  Genie написав:
  stas_rst написав:цікава думка форумчан щодо зручності проживання і логістики в центр зранку-ввечері з/до Гатного.
Дякую


придется каждое утро преодолевать Голосеевский проспект, если вы на машине,
это как альтернатива жилью в Киеве?


Когда плохая погода, напряженка, трафик и прочие негаразды, всегда можно заночевать в Киеве. Или погулять до 24:00. С полуночи дороги уже пустые. 30 минут и на опять на даче. Досыпай.
Проверено. Очень удобно.
Это чисто наш киевский паттерн, оптимальный для наших условий - и дом за городом, и квартира в городе. В небольших городах, скажем в Полтаве, нет такой проблемы. Там добираться до центра города из загородних коттеджей около получаса при любых раскладах. 8)
Libo
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