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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 20 кві, 2021 21:38
airmax78 написав: hume написав:
Оказывается подорожание есть и на графиках. Оказываются они (графики) все таки идут с лагом.
И ведь Зрадио об этом знает. Но он не верит вестям с полей и из ОП, которые уже год говорят нам о том, что графики только начинают показывать. Ведь это "грязные манипуляции рылов".
У него логика простая - средний чек для него скромный, значит добавка с помойки и ценам на жилье только вниз. Индикатор. Как трусы Марьи Ивановны для Вовочки.
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Libo
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Додано: Вів 20 кві, 2021 21:41
Унуноктий написав: stas_rst написав:
цікава думка форумчан щодо зручності проживання і логістики в центр зранку-ввечері з/до Гатного.
Дякую
нормально, я там дом купил
Нормально, потому что уже купил?
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Faceless
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Додано: Вів 20 кві, 2021 21:43
Faceless написав: Унуноктий написав: stas_rst написав:
цікава думка форумчан щодо зручності проживання і логістики в центр зранку-ввечері з/до Гатного.
Дякую
нормально, я там дом купил
Нормально, потому что уже купил?
або купив, бо нормально
Як Буратіно - мертвий/живий пацієнт
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stas_rst
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Додано: Вів 20 кві, 2021 21:45
stas_rst написав:Genie
так, саме як альтернатива 3-кімнатній в Києві або газоблоковому дуплексу в Соф.Борщазі/ПП.Б. З кожним днем веселіше виїзди-заїзди Унуноктий
Знаю, ви писали. Дякую за попередні коментарі і інфу. Там зараз мій товариш ділянку шукає. То я теж пізніше можу пару раз в різний час виїхати на тест логістики
як буде де переночувати, щоб зранку в Центр спробувати
Обязательно протестируйте несколько раз))
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Додано: Вів 20 кві, 2021 21:53
Genie написав: stas_rst написав:
цікава думка форумчан щодо зручності проживання і логістики в центр зранку-ввечері з/до Гатного.
Дякую
придется каждое утро преодолевать Голосеевский проспект, если вы на машине,
это как альтернатива жилью в Киеве?
Когда плохая погода, напряженка, трафик и прочие негаразды, всегда можно заночевать в Киеве. Или погулять до 24:00. С полуночи дороги уже пустые. 30 минут и на опять на даче. Досыпай.
Проверено. Очень удобно.
Это чисто наш киевский паттерн, оптимальный для наших условий - и дом за городом, и квартира в городе. В небольших городах, скажем в Полтаве, нет такой проблемы. Там добираться до центра города из загородних коттеджей около получаса при любых раскладах.
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Додано: Вів 20 кві, 2021 22:19
Libo написав:
У него логика простая - средний чек для него скромный, значит добавка с помойки и ценам на жилье только вниз. Индикатор. Как трусы Марьи Ивановны для Вовочки.
Что, зюзя, надрался и свободен?
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Додано: Вів 20 кві, 2021 22:39
stas_rst написав:
цікава думка форумчан щодо зручності проживання і логістики в центр зранку-ввечері з/до Гатного.
Дякую
Дивлячись який центр.
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