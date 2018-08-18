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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7196719771987199>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 46
1. Зросли більш, як на 15%
15%
7
2. Зросли на 10 - 15%
4%
2
3. Зросли на 5 - 10%
17%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
2%
1
5. Приблизно ті самі
30%
14
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
2%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
3
9. Впали більш, як на 15%
22%
10
Всього голосів : 46
Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 10:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

CityHub поднимает цены чуть ли не раз в 3 дня
что значит немного подняться с котлована
теперь однухи па 1800+ баксов

вангую, такими темпами - 2ю секцию стартуют от 2200...на финале - 3500
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 10:46

  Олежан написав:CityHub поднимает цены чуть ли не раз в 3 дня
что значит немного подняться с котлована
теперь однухи па 1800+ баксов

вангую, такими темпами - 2ю секцию стартуют от 2200...на финале - 3500

а че, фантазии не хватило дорисовать прямую в бесконечность до уровня зимбабве?
:mrgreen:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 10:50

  sequence написав:сошлись на том, что как раз у нас зп нормальные,
якщо ЗП нормальні, то не має жодного дефіциту спеціалістів.
В Україні за копійчані ЗП (500-1000 дол/міс) можна набрати грамотних і підготовлених спеціалістів, яких хочеш - від сантехніка, автослюсаря до професора математики.

Знову ж, "нормальні українські ЗП" - поляки і болгари сміються над ними. Я вже не кажу про німців, шведів чи американців.

Проблема в тому, що в Україні колосальний надлишок робочої сили - і кваліфікованої, і некваліфікованої.
Нічого, протягом десяти найближчих років це питання вирішиться. Польща, Америка, Німеччина - відберуть тих, хто працелюбніший і розумніший. Скупа й розумово обмежена укро-їліта залишиться з жеківськими сантехніками і електриками)))) :mrgreen:
Востаннє редагувалось Frant в Сер 21 кві, 2021 10:53, всього редагувалось 1 раз.
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 10:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Как ты утомил одно и то же писать каждый день по шесть раз.
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 11:01

hume робота така. і методичка старенька. бобрів бережуть
stas_rst
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 11:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:В Україні за копійчані ЗП (500-1000 дол/міс) можна набрати грамотних і підготовлених спеціалістів, яких хочеш - від сантехніка, автослюсаря до професора математики.
  hume написав:Как ты утомил одно и то же писать каждый день по шесть раз.

Человек живет в своей реальности. Винит во всех бедах кого угодно, кроме себя, и проецирует свою неконкурентноспособность на рынке труда на всех.

По поводу грамотных и подготовленных специалистов за 500 долларов это вообще фантазии. Либо это не 500 долларов, либо не грамотные и не подготовленные. За тысячу можно, но не профессора математики. Если он профессор не на бумаге, ему будут рады множество университетов стран первого мира. Это же касается и инженера, только это должен быть инженер, а не человек с корочкой, просиживающий штаны в конторе.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 11:04

  Frant написав:В Україні за копійчані ЗП (500-1000 дол/міс) можна набрати грамотних і підготовлених спеціалістів,


опача..
т.е. в Украине ЗП в 500-1000 уе - считается уже копеечной? :mrgreen:

поинтересуйтесь тогда , какая ЗП в странах ЕС после выплаты всех налогов
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 11:12

В Украине цены на жилье в январе-марте 2021 года, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, выросли на 11,4%. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Отмечается, что цены на первичном рынке недвижимости выросли на 9,8%, а на вторичном - на 12,4%.

Однокомнатные квартиры на первичном рынке подорожали на 10,8%, двухкомнатные - на 7,9%, а трехкомнатные - на 11,7%.

На вторичном рынке однокомнатные квартиры подорожали на 12,3%, двухкомнатные - на 13,1% и трехкомнатные - на 11,8%.

Уточняется, что данные приводятся без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщалось ранее, Украина вошла в топ-10 стран мира по темпам роста цен на недвижимость.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 11:17

  Xenon написав:
В Украине цены на жилье в январе-марте 2021 года, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, выросли на 11,4%. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Отмечается, что цены на первичном рынке недвижимости выросли на 9,8%, а на вторичном - на 12,4%.

Однокомнатные квартиры на первичном рынке подорожали на 10,8%, двухкомнатные - на 7,9%, а трехкомнатные - на 11,7%.

На вторичном рынке однокомнатные квартиры подорожали на 12,3%, двухкомнатные - на 13,1% и трехкомнатные - на 11,8%.

Уточняется, что данные приводятся без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщалось ранее, Украина вошла в топ-10 стран мира по темпам роста цен на недвижимость.

минулого року Туречинна була лідером,
і що тепер бачим?
який курс ліри до долара,
які ціни на ТРЖН?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 11:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:який курс ліри до долара,
які ціни на ТРЖН?

шах і мат сусідній гілці :) Акурт тебе точно з метрики випише :) не бачити тобі бронзових тіл анталійок і аланійок :) тільки трансгендерні філіпінки залишились
stas_rst
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