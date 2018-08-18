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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 21 кві, 2021 10:29
CityHub поднимает цены чуть ли не раз в 3 дня
что значит немного подняться с котлована
теперь однухи па 1800+ баксов
вангую, такими темпами - 2ю секцию стартуют от 2200...на финале - 3500
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Олежан
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Додано: Сер 21 кві, 2021 10:46
Олежан написав:
CityHub поднимает цены чуть ли не раз в 3 дня
что значит немного подняться с котлована
теперь однухи па 1800+ баксоввангую
, такими темпами - 2ю секцию стартуют от 2200...на финале - 3500
а че, фантазии не хватило дорисовать прямую в бесконечность до уровня зимбабве?
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change_pm
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Додано: Сер 21 кві, 2021 10:50
sequence написав:
сошлись на том, что как раз у нас зп нормальные,
якщо ЗП нормальні, то не має жодного дефіциту спеціалістів. В Україні за копійчані ЗП (500-1000 дол/міс) можна набрати грамотних і підготовлених спеціалістів, яких хочеш - від сантехніка, автослюсаря до професора математики.
Знову ж, "нормальні українські ЗП" - поляки і болгари сміються над ними. Я вже не кажу про німців, шведів чи американців.
Проблема в тому, що в Україні колосальний надлишок робочої сили - і кваліфікованої, і некваліфікованої.
Нічого, протягом десяти найближчих років це питання вирішиться. Польща, Америка, Німеччина - відберуть тих, хто працелюбніший і розумніший. Скупа й розумово обмежена укро-їліта залишиться з жеківськими сантехніками і електриками)))
)
Востаннє редагувалось Frant
в Сер 21 кві, 2021 10:53, всього редагувалось 1 раз.
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Frant
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Додано: Сер 21 кві, 2021 10:53
Как ты утомил одно и то же писать каждый день по шесть раз.
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hume
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Додано: Сер 21 кві, 2021 11:01
hume робота така. і методичка старенька. бобрів бережуть
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stas_rst
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Додано: Сер 21 кві, 2021 11:02
Frant написав:
В Україні за копійчані ЗП (500-1000 дол/міс) можна набрати грамотних і підготовлених спеціалістів, яких хочеш - від сантехніка, автослюсаря до професора математики.
hume написав:
Как ты утомил одно и то же писать каждый день по шесть раз.
Человек живет в своей реальности. Винит во всех бедах кого угодно, кроме себя, и проецирует свою неконкурентноспособность на рынке труда на всех.
По поводу грамотных и подготовленных специалистов за 500 долларов это вообще фантазии. Либо это не 500 долларов, либо не грамотные и не подготовленные. За тысячу можно, но не профессора математики. Если он профессор не на бумаге, ему будут рады множество университетов стран первого мира. Это же касается и инженера, только это должен быть инженер, а не человек с корочкой, просиживающий штаны в конторе.
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Vlad442
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Додано: Сер 21 кві, 2021 11:04
Frant написав:В Україні за копійчані ЗП (500-1000 дол/міс) можна набрати грамотних і підготовлених спеціалістів,
опача..
т.е. в Украине ЗП в 500-1000 уе - считается уже копеечной?
поинтересуйтесь тогда , какая ЗП в странах ЕС после выплаты всех налогов
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Xenon
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Додано: Сер 21 кві, 2021 11:12
В Украине цены на жилье в январе-марте 2021 года, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, выросли на 11,4%. Об этом сообщает Государственная служба статистики.
Отмечается, что цены на первичном рынке недвижимости выросли на 9,8%, а на вторичном - на 12,4%.
Однокомнатные квартиры на первичном рынке подорожали на 10,8%, двухкомнатные - на 7,9%, а трехкомнатные - на 11,7%.
На вторичном рынке однокомнатные квартиры подорожали на 12,3%, двухкомнатные - на 13,1% и трехкомнатные - на 11,8%.
Уточняется, что данные приводятся без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
Как сообщалось ранее, Украина вошла в топ-10 стран мира по темпам роста цен на недвижимость.
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Xenon
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Додано: Сер 21 кві, 2021 11:17
Xenon написав:
В Украине цены на жилье в январе-марте 2021 года, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, выросли на 11,4%. Об этом сообщает Государственная служба статистики.
Отмечается, что цены на первичном рынке недвижимости выросли на 9,8%, а на вторичном - на 12,4%.
Однокомнатные квартиры на первичном рынке подорожали на 10,8%, двухкомнатные - на 7,9%, а трехкомнатные - на 11,7%.
На вторичном рынке однокомнатные квартиры подорожали на 12,3%, двухкомнатные - на 13,1% и трехкомнатные - на 11,8%.
Уточняется, что данные приводятся без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
Как сообщалось ранее, Украина вошла в топ-10 стран мира по темпам роста цен на недвижимость.
минулого року Туречинна була лідером,
і що тепер бачим?
який курс ліри до долара,
які ціни на ТРЖН?
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flyman
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Додано: Сер 21 кві, 2021 11:24
flyman написав:
який курс ліри до долара,
які ціни на ТРЖН?
шах і мат сусідній гілці
Акурт тебе точно з метрики випише
не бачити тобі бронзових тіл анталійок і аланійок
тільки трансгендерні філіпінки залишились
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stas_rst
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