Дійсно, чому кілька млн. українських заробітчан працюють в Польщі, Чехії, Італії, Німеччині, Росії? мабуть, втекли від "високих" укро-зарплат і надлишка роботи, ні???
Хомякоїд, Ви працюєте в Німеччині. Які там ЗП після виплати податків - меньші українських????
Дійсно, українська професура і доцентура на 99%- ну зовсім не підготовлені кадри, тому й мають ЗП 12 000 - 15 000 грн (з усіма надбавками).
Будь який сантехнік чи електрик чи таксист - легко обставить по рівню знань будь якого професора математики чи фізики чи хімії (очевидно, так думає більшість форумчан).