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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7196719771987199

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 46
1. Зросли більш, як на 15%
15%
7
2. Зросли на 10 - 15%
4%
2
3. Зросли на 5 - 10%
17%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
2%
1
5. Приблизно ті самі
30%
14
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
2%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
3
9. Впали більш, як на 15%
22%
10
Всього голосів : 46
Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 11:40

  Xenon написав:поинтересуйтесь тогда , какая ЗП в странах ЕС после выплаты всех налогов
Дійсно, чому кілька млн. українських заробітчан працюють в Польщі, Чехії, Італії, Німеччині, Росії? мабуть, втекли від "високих" укро-зарплат і надлишка роботи, ні???

Хомякоїд, Ви працюєте в Німеччині. Які там ЗП після виплати податків - меньші українських????

  Vlad442 написав:По поводу грамотных и подготовленных специалистов за 500 долларов это вообще фантазии. Либо это не 500 долларов, либо не грамотные и не подготовленные.

Дійсно, українська професура і доцентура на 99%- ну зовсім не підготовлені кадри, тому й мають ЗП 12 000 - 15 000 грн (з усіма надбавками). https://zn.ua/UKRAINE/v-kabmine-nazvali ... -2021.html

Будь який сантехнік чи електрик чи таксист - легко обставить по рівню знань будь якого професора математики чи фізики чи хімії (очевидно, так думає більшість форумчан). :mrgreen:
Востаннє редагувалось Frant в Сер 21 кві, 2021 11:47, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 11:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

ОМГ... лед тронулся. Жаль, что пока не в Киеве: https://bzh.life/ua/mesta-i-veshi/v-ist ... nij-balkon
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  #<1 ... 7196719771987199
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