Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Frant написав:Дійсно, українська професура і доцентура на 99%- ну зовсім не підготовлені кадри, тому й мають ЗП 12 000 - 15 000 грн (з усіма надбавками).
Да. Именно так.
Frant написав:Будь який сантехнік чи електрик чи таксист - легко обставить по рівню знань будь якого професора математики чи фізики чи хімії (очевидно, так думає більшість форумчан).
Вы забыли взять слово профессор в кавычки.
В вышах сидят и проедают свои 12 тыс люди, которые не имеют актуальных знаний и навыков, чтобы пригодиться нигде в мире, кроме своей бессмысленной должности. Они несут устаревшие и бесполезные знания студентам, которым настолько это не нужно, что они предпочитают платить взятки, лишь бы их не напрягали.
Цены на недвижимость в ее различных сегментах по завершению местных локдаунов могут вырасти в среднем на 5% в связи с ростом инфляции в стране. Об этом сообщил корреспонденту УНИАН президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины (АСНУ) Юрий Пита. "Стабильность цен - это отклик рынка на карантин. Однако по завершению локдауна цены, прежде всего на жилье, могут вырасти", - сказал он. По мнению эксперта, в мае-июне на вторичном рынке наибольший рост цен (до 10%) возможен на однокомнатные квартиры в домах, построенных после 2000 года, и удачно расположенных. На первичном рынке ценовая динамика будет похожей. По прогнозам Питы, рост цен в среднем может составить до 6%. Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/economics/other/c ... 95387.html --------------------------------------------------- в общем всьо будет дорожать, поэтому все срочно в бетон, а то не успеете. Нет денег то берите кредит.