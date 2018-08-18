RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7196719771987199

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 46
1. Зросли більш, як на 15%
15%
7
2. Зросли на 10 - 15%
4%
2
3. Зросли на 5 - 10%
17%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
2%
1
5. Приблизно ті самі
30%
14
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
2%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
3
9. Впали більш, як на 15%
22%
10
Всього голосів : 46
Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 11:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:Дійсно, українська професура і доцентура на 99%- ну зовсім не підготовлені кадри, тому й мають ЗП 12 000 - 15 000 грн (з усіма надбавками).

Да. Именно так.
  Frant написав:Будь який сантехнік чи електрик чи таксист - легко обставить по рівню знань будь якого професора математики чи фізики чи хімії (очевидно, так думає більшість форумчан).

Вы забыли взять слово профессор в кавычки.

В вышах сидят и проедают свои 12 тыс люди, которые не имеют актуальных знаний и навыков, чтобы пригодиться нигде в мире, кроме своей бессмысленной должности. Они несут устаревшие и бесполезные знания студентам, которым настолько это не нужно, что они предпочитают платить взятки, лишь бы их не напрягали.
Vlad442
 
Повідомлень: 7994
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1692 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 12:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Цены на недвижимость в ее различных сегментах по завершению местных локдаунов могут вырасти в среднем на 5% в связи с ростом инфляции в стране.
Об этом сообщил корреспонденту УНИАН президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины (АСНУ) Юрий Пита.
"Стабильность цен - это отклик рынка на карантин. Однако по завершению локдауна цены, прежде всего на жилье, могут вырасти", - сказал он.
По мнению эксперта, в мае-июне на вторичном рынке наибольший рост цен (до 10%) возможен на однокомнатные квартиры в домах, построенных после 2000 года, и удачно расположенных.
На первичном рынке ценовая динамика будет похожей. По прогнозам Питы, рост цен в среднем может составить до 6%.
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/economics/other/c ... 95387.html
---------------------------------------------------
в общем всьо будет дорожать, поэтому все срочно в бетон, а то не успеете. Нет денег то берите кредит.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1390
З нами з: 10.06.19
Подякував: 53 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 12:26

  change_pm написав:
  airmax78 написав:ОМГ... лед тронулся. Жаль, что пока не в Киеве: https://bzh.life/ua/mesta-i-veshi/v-ist ... nij-balkon

Львів - це Ойропа... А не азіотський Кийов )))

Киевский кандидат №1 на повторение львовского кейса:
https://www.google.com/maps/@50.4564544 ... 312!8i6656
airmax78
 
Повідомлень: 38336
З нами з: 25.10.12
Подякував: 923 раз.
Подякували: 4636 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 12:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Для полного успеха нужно было в свое время купить доллары па 30 и недвижимость в 2021, если в кредит вообще прекрасно.
spekulant
 
Повідомлень: 64
З нами з: 13.10.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 13:09

  stas_rst написав:
  flyman написав:який курс ліри до долара,
які ціни на ТРЖН?

шах і мат сусідній гілці :) Акурт тебе точно з метрики випише :) не бачити тобі бронзових тіл анталійок і аланійок :) тільки трансгендерні філіпінки залишились

ти щось путаєшся в показах,
філіпінки це традиційно,
а те про що ти подував, то вна Таю
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24216
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1233 раз.
Подякували: 1861 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 13:12

  change_pm написав:
  airmax78 написав:ОМГ... лед тронулся. Жаль, что пока не в Киеве: https://bzh.life/ua/mesta-i-veshi/v-ist ... nij-balkon

Львів - це Ойропа... А не азіотський Кийов )))

Долярчику напрягти свій Успіх, щоб не жим-жим
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24216
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1233 раз.
Подякували: 1861 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 7196719771987199
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Модератор і 8 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2016, 2017, 2018
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
20178 3484727
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 кві, 2021 12:44
Успіх
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 47, 48, 49
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
488 215855
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 бер, 2021 16:53
Ірина_
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 21543
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.