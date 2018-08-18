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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7198719972007201>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 46
1. Зросли більш, як на 15%
15%
7
2. Зросли на 10 - 15%
4%
2
3. Зросли на 5 - 10%
17%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
2%
1
5. Приблизно ті самі
30%
14
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
2%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
3
9. Впали більш, як на 15%
22%
10
Всього голосів : 46
Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 14:43

  stas_rst написав:
  unicdima написав:
  stas_rst написав:цікава думка форумчан щодо зручності проживання і логістики в центр зранку-ввечері з/до Гатного.
Дякую

Дивлячись який центр.

Ну точно не Маскфи. Самий прицентральний. Ярвал-Львівська пл.


Якщо у вас там гарна та надійна робота, чому не шукаете щось поблизу-задорого?
5 разів на тиждень долати такий шлях, то вже як на мене занадто. В понеділок в 6-30 їхав з околиць Ірпеня в Броварський р/н. Біля сьомої був вже на Оболоні, так на корки в напрямку центру було боляче дивитись. Що думають всі ці люди про цінність власного часу?
Хвіст "змії" із автомобілів жителів Троєщини губився десь в глибині проспекту Маяковського! :shock: Навіть коли вертався назад в 10-30 Північний міст та набережна від Оболоні в сторону Рибальського (привіт Ейру) стояли непогано так.
Жити біля Киева у власному будинку добре коли і робота (бізнес) там же або можна більшу частину робити віддалено. Навіть якщо зараз якийсь маршрут не так сильно завантажений, немає ніякої гарантії, що так буде і надалі. Скоріше навпаки. :cry:
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 14:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Slon_Nosov написав:
  Первый написав:сь смішно Ви написали - поки не відремонтують дороги, - не трогайте мій балкон і кондиціонер!:-)


а мне не смешно, что кому то есть дело до застекленного балкона на фоне подобных домов. имитация бурной деятельности...

http://me3.com.ua/wp-content/uploads/2019/07/avarijnyj.jpg


Есть дело и до балконов, и до домов, и до кондиционеров. Почему нужно обязательно ранжировать проблемы и решать их только последовательно? Мы ж не однозадачный процесс
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 14:51

  drevlyanin написав:Якщо у вас там гарна та надійна робота, чому не шукаете щось поблизу-задорого?
5 разів на тиждень долати такий шлях, то вже як на мене занадто. В понеділок в 6-30 їхав з околиць Ірпеня в Броварський р/н. Біля сьомої був вже на Оболоні, так на корки в напрямку центру було боляче дивитись. Що думають всі ці люди про цінність власного часу?
Хвіст "змії" із автомобілів жителів Троєщини губився десь в глибині проспекту Маяковського! :shock: Навіть коли вертався назад в 10-30 Північний міст та набережна від Оболоні в сторону Рибальського (привіт Ейру) стояли непогано так.
Жити біля Киева у власному будинку добре коли і робота (бізнес) там же або можна більшу частину робити віддалено. Навіть якщо зараз якийсь маршрут не так сильно завантажений, немає ніякої гарантії, що так буде і надалі. Скоріше навпаки. :cry:


Ну а что поделать. Идет ремонт немногочисленных связующих магистралей.
А теперь добавь к этому новые массивы на министерке, на заливе, установку столбиков на тротуарах оболонского, скорую застройку минской - оболонцам только в наталку и останется ходить, нечего шастать :mrgreen:
vano80
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 15:01

  vano80 написав:
  drevlyanin написав:Якщо у вас там гарна та надійна робота, чому не шукаете щось поблизу-задорого?
5 разів на тиждень долати такий шлях, то вже як на мене занадто. В понеділок в 6-30 їхав з околиць Ірпеня в Броварський р/н. Біля сьомої був вже на Оболоні, так на корки в напрямку центру було боляче дивитись. Що думають всі ці люди про цінність власного часу?
Хвіст "змії" із автомобілів жителів Троєщини губився десь в глибині проспекту Маяковського! :shock: Навіть коли вертався назад в 10-30 Північний міст та набережна від Оболоні в сторону Рибальського (привіт Ейру) стояли непогано так.
Жити біля Киева у власному будинку добре коли і робота (бізнес) там же або можна більшу частину робити віддалено. Навіть якщо зараз якийсь маршрут не так сильно завантажений, немає ніякої гарантії, що так буде і надалі. Скоріше навпаки. :cry:


Ну а что поделать. Идет ремонт немногочисленных связующих магистралей.
А теперь добавь к этому новые массивы на министерке, на заливе, установку столбиков на тротуарах оболонского, скорую застройку минской - оболонцам только в наталку и останется ходить, нечего шастать :mrgreen:

та ладно, тільки Київ, за окружної життя нема.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 15:03

Без комиссии! ! Коновальца(Щорса), 32 г-177м, евроремонт
275 000 $
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/bez-kom ... cfd7a9ef83

Но ты не лох, ты купишь 90 Метров в Юнит.Хоум. без ремонта
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 15:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Serg-ik написав:Без комиссии! ! Коновальца(Щорса), 32 г-177м, евроремонт
275 000 $
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/bez-kom ... cfd7a9ef83

Но ты не лох, ты купишь 90 Метров в Юнит.Хоум. без ремонта
Радует, что вы уже смотрите на этот сегмент
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 15:05

  vano80 написав:
Ну а что поделать. Идет ремонт немногочисленных связующих магистралей.
А теперь добавь к этому новые массивы на министерке, на заливе, установку столбиков на тротуарах оболонского, скорую застройку минской - оболонцам только в наталку и останется ходить, нечего шастать :mrgreen:


А работать тоже в Наталке? Кем? :mrgreen: Ну с Оболони то можно на метро в центр мотнуться, .лядский ковид правда и здесь нагадил, но он надеюсь не навсегда. А что делать Борщаговкам, Жулянам, Отрадным, Троещинам и прочая? Или покупать(снимать) возле работы или ИМХО ну его нах.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 15:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  drevlyanin написав:Якщо у вас там гарна та надійна робота, чому не шукаете щось поблизу-задорого?

з усіма фактами-аргументами згоден, але задорого :(
Нема 150-200 Куе на те, що хочу. Мінімум 3-кімнатна. У прицентраллі. За ці гроші у передмісті - будинок повноцінний і обжитий. Але трафік. Тому й шукаю альтернативу.
Пічалька.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 15:07

  Faceless написав:
Serg-ik написав:Без комиссии! ! Коновальца(Щорса), 32 г-177м, евроремонт
275 000 $
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/bez-kom ... cfd7a9ef83

Но ты не лох, ты купишь 90 Метров в Юнит.Хоум. без ремонта
Радует, что вы уже смотрите на этот сегмент


Это пять! :mrgreen:
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 15:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав:Без комиссии! ! Коновальца(Щорса), 32 г-177м, евроремонт
275 000 $
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/bez-kom ... cfd7a9ef83
Но ты не лох, ты купишь 90 Метров в Юнит.Хоум. без ремонта


Из минусов: ремонт в стиле дорого-богато и дом уже не очень модный.

Цена $1500 с ремонтом неплохо, но 177м2 это слишком дофига даже с моей гигантоманией:), если бы 120-130.
foxluck
 
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