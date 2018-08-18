Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
stas_rst написав:цікава думка форумчан щодо зручності проживання і логістики в центр зранку-ввечері з/до Гатного. Дякую
Дивлячись який центр.
Ну точно не Маскфи. Самий прицентральний. Ярвал-Львівська пл.
Якщо у вас там гарна та надійна робота, чому не шукаете щось поблизу-задорого? 5 разів на тиждень долати такий шлях, то вже як на мене занадто. В понеділок в 6-30 їхав з околиць Ірпеня в Броварський р/н. Біля сьомої був вже на Оболоні, так на корки в напрямку центру було боляче дивитись. Що думають всі ці люди про цінність власного часу? Хвіст "змії" із автомобілів жителів Троєщини губився десь в глибині проспекту Маяковського! Навіть коли вертався назад в 10-30 Північний міст та набережна від Оболоні в сторону Рибальського (привіт Ейру) стояли непогано так. Жити біля Киева у власному будинку добре коли і робота (бізнес) там же або можна більшу частину робити віддалено. Навіть якщо зараз якийсь маршрут не так сильно завантажений, немає ніякої гарантії, що так буде і надалі. Скоріше навпаки.
drevlyanin написав:Якщо у вас там гарна та надійна робота, чому не шукаете щось поблизу-задорого? 5 разів на тиждень долати такий шлях, то вже як на мене занадто. В понеділок в 6-30 їхав з околиць Ірпеня в Броварський р/н. Біля сьомої був вже на Оболоні, так на корки в напрямку центру було боляче дивитись. Що думають всі ці люди про цінність власного часу? Хвіст "змії" із автомобілів жителів Троєщини губився десь в глибині проспекту Маяковського! Навіть коли вертався назад в 10-30 Північний міст та набережна від Оболоні в сторону Рибальського (привіт Ейру) стояли непогано так. Жити біля Киева у власному будинку добре коли і робота (бізнес) там же або можна більшу частину робити віддалено. Навіть якщо зараз якийсь маршрут не так сильно завантажений, немає ніякої гарантії, що так буде і надалі. Скоріше навпаки.
Ну а что поделать. Идет ремонт немногочисленных связующих магистралей. А теперь добавь к этому новые массивы на министерке, на заливе, установку столбиков на тротуарах оболонского, скорую застройку минской - оболонцам только в наталку и останется ходить, нечего шастать
drevlyanin написав:Якщо у вас там гарна та надійна робота, чому не шукаете щось поблизу-задорого? 5 разів на тиждень долати такий шлях, то вже як на мене занадто. В понеділок в 6-30 їхав з околиць Ірпеня в Броварський р/н. Біля сьомої був вже на Оболоні, так на корки в напрямку центру було боляче дивитись. Що думають всі ці люди про цінність власного часу? Хвіст "змії" із автомобілів жителів Троєщини губився десь в глибині проспекту Маяковського! Навіть коли вертався назад в 10-30 Північний міст та набережна від Оболоні в сторону Рибальського (привіт Ейру) стояли непогано так. Жити біля Киева у власному будинку добре коли і робота (бізнес) там же або можна більшу частину робити віддалено. Навіть якщо зараз якийсь маршрут не так сильно завантажений, немає ніякої гарантії, що так буде і надалі. Скоріше навпаки.
Ну а что поделать. Идет ремонт немногочисленных связующих магистралей. А теперь добавь к этому новые массивы на министерке, на заливе, установку столбиков на тротуарах оболонского, скорую застройку минской - оболонцам только в наталку и останется ходить, нечего шастать
vano80 написав: Ну а что поделать. Идет ремонт немногочисленных связующих магистралей. А теперь добавь к этому новые массивы на министерке, на заливе, установку столбиков на тротуарах оболонского, скорую застройку минской - оболонцам только в наталку и останется ходить, нечего шастать
А работать тоже в Наталке? Кем? Ну с Оболони то можно на метро в центр мотнуться, .лядский ковид правда и здесь нагадил, но он надеюсь не навсегда. А что делать Борщаговкам, Жулянам, Отрадным, Троещинам и прочая? Или покупать(снимать) возле работы или ИМХО ну его нах.
drevlyanin написав:Якщо у вас там гарна та надійна робота, чому не шукаете щось поблизу-задорого?
з усіма фактами-аргументами згоден, але задорого Нема 150-200 Куе на те, що хочу. Мінімум 3-кімнатна. У прицентраллі. За ці гроші у передмісті - будинок повноцінний і обжитий. Але трафік. Тому й шукаю альтернативу. Пічалька.