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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7198719972007201

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 46
1. Зросли більш, як на 15%
15%
7
2. Зросли на 10 - 15%
4%
2
3. Зросли на 5 - 10%
17%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
2%
1
5. Приблизно ті самі
30%
14
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
2%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
3
9. Впали більш, як на 15%
22%
10
Всього голосів : 46
Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 15:16

  drevlyanin написав:... А что делать Борщаговкам, Жулянам, Отрадным, Троещинам и прочая? Или покупать(снимать) возле работы или ИМХО ну его нах.

не только лишь все работы находятся в центре. Хотя утром на Победы четкое ощущение, что как раз все
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 15:19

  vano80 написав:Ну а что поделать. Идет ремонт немногочисленных связующих магистралей.

Не ремонт, а воровство бабла под названием - "капітальний ремонт проспекту Бандери" под руководством Кличка.
Второй год!
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 15:33

  drevlyanin написав:
  Faceless написав:
Serg-ik написав:Без комиссии! ! Коновальца(Щорса), 32 г-177м, евроремонт
275 000 $
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/bez-kom ... cfd7a9ef83

Но ты не лох, ты купишь 90 Метров в Юнит.Хоум. без ремонта
Радует, что вы уже смотрите на этот сегмент


Это пять! :mrgreen:

Не, не пять, 3600 в месяц.
Потому и не торчу здесь днями.
А еще и кредит по 5-7-9 "на бизнес". И всё здорово будет.
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 15:41

  Serg-ik написав:Без комиссии! ! Коновальца(Щорса), 32 г-177м, евроремонт
275 000 $
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/bez-kom ... cfd7a9ef83



Это уже не модные дома и районы, скоро станут гетто :

Перспектива киевских районов, построенных в 2000-х, примерно такая же. Платежеспособные люди, купившие квартиры в плохих домах по незнанию или по необдуманному решению, будут постепенно уезжать. Постепенно будет меняться портрет населения, и районы будут превращаться в не совсем комфортные

https://www.epravda.com.ua/publications/2021/04/20/673161/

При этом автор не уточняет, Позняки это или Печерск, или другие районы с домами 2000х годов, может, я не правильно поняла
Genie
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 15:49

  Serg-ik написав:..
Не, не пять, 3600 в месяц.
Потому и не торчу здесь днями.
А еще и кредит по 5-7-9 "на бизнес". И всё здорово будет.

нормас! 100 кгрн в месяц вполне позволяет замахнуться на какую-то ипотеку в прицентралье
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 16:13

  Libo написав:
  zРадио написав:Найдена причина агрессивного поведения риэлторов и лордов на ветке - доля убыточных компаний в сфере операций с недвижимостью увеличилась в 2020-м с 28,4% до 55,6%. Финансовый результат сектора - 7,7 млрд грн убытков против 14,2 млрд грн прибыли в 2019-м.

Суммарный же результат экономической деятельности всех крупных и средних компаний в стране уменьшился на 40,8%, или 183 млрд грн. Детально здесь:
Валютный рынок в контексте ДС


Бредятина, обман и очковтирательство. Я с удивлением узнал, что в прошлом году доход моего хорошо знакомого риелтора в Киеве был примерно на уровне американского. Знатно косил бабло. И все заслуженно. Он большой пахарь.
А на потеху зрадиам и прочей вате они нарисуют все что угодно.
Это одна из самых серых сфер бизнеса. Отследить расчеты в ней на данном этапе практически невозможно. Какие дураки будут светить расчеты и платить налоги? Вы ж сами все тут жулики и уклонисты, и делаете вид, что серьезно воспринимаете этот бред. Это просто скотство с вашей стороны. Разочаровали. :(

А как Вы зарабатываете деньги и сколько налогов уплатили в казну Нэньки за прошлый год?
Vadim V
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 16:19

  unicdima написав:
  vano80 написав:Ну а что поделать. Идет ремонт немногочисленных связующих магистралей.

Не ремонт, а воровство бабла под названием - "капітальний ремонт проспекту Бандери" под руководством Кличка.
Второй год!


Не надо клеветать на лучшего мэра! :mrgreen:
Если они наконец соберутся, то еще и героев встанет на капиталку, оболонцы позавидуют мертвым после такого.
Хотя с другой стороны непритязательность покупателей должна радовать. Оазис строится прямо у развязки подольського, а ведь его же когда нить запустят. Гаванский и почтовая не тянутся разве что ночью наверно, но покупателей рыбальського и ильинского (кажется) это не останавливает...
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 16:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кабмин продлевает режим чрезвычайной ситуации до конца июня, - Шмыгаль. ВИДЕО
https://censor.net/ru/video_news/326112 ... ygal_video
Чукча2
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 16:21

  stas_rst написав:
  drevlyanin написав:Якщо у вас там гарна та надійна робота, чому не шукаете щось поблизу-задорого?

з усіма фактами-аргументами згоден, але задорого :(
Нема 150-200 Куе на те, що хочу. Мінімум 3-кімнатна. У прицентраллі. За ці гроші у передмісті - будинок повноцінний і обжитий. Але трафік. Тому й шукаю альтернативу.
Пічалька.

А орендувати?
flyman
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