Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Это уже не модные дома и районы, скоро станут гетто :
Перспектива киевских районов, построенных в 2000-х, примерно такая же. Платежеспособные люди, купившие квартиры в плохих домах по незнанию или по необдуманному решению, будут постепенно уезжать. Постепенно будет меняться портрет населения, и районы будут превращаться в не совсем комфортные
zРадио написав:Найдена причина агрессивного поведения риэлторов и лордов на ветке - доля убыточных компаний в сфере операций с недвижимостью увеличилась в 2020-м с 28,4% до 55,6%. Финансовый результат сектора - 7,7 млрд грн убытков против 14,2 млрд грн прибыли в 2019-м.
Суммарный же результат экономической деятельности всех крупных и средних компаний в стране уменьшился на 40,8%, или 183 млрд грн. Детально здесь: Валютный рынок в контексте ДС
Бредятина, обман и очковтирательство. Я с удивлением узнал, что в прошлом году доход моего хорошо знакомого риелтора в Киеве был примерно на уровне американского. Знатно косил бабло. И все заслуженно. Он большой пахарь. А на потеху зрадиам и прочей вате они нарисуют все что угодно. Это одна из самых серых сфер бизнеса. Отследить расчеты в ней на данном этапе практически невозможно. Какие дураки будут светить расчеты и платить налоги? Вы ж сами все тут жулики и уклонисты, и делаете вид, что серьезно воспринимаете этот бред. Это просто скотство с вашей стороны. Разочаровали.
А как Вы зарабатываете деньги и сколько налогов уплатили в казну Нэньки за прошлый год?
vano80 написав:Ну а что поделать. Идет ремонт немногочисленных связующих магистралей.
Не ремонт, а воровство бабла под названием - "капітальний ремонт проспекту Бандери" под руководством Кличка. Второй год!
Не надо клеветать на лучшего мэра! Если они наконец соберутся, то еще и героев встанет на капиталку, оболонцы позавидуют мертвым после такого. Хотя с другой стороны непритязательность покупателей должна радовать. Оазис строится прямо у развязки подольського, а ведь его же когда нить запустят. Гаванский и почтовая не тянутся разве что ночью наверно, но покупателей рыбальського и ильинского (кажется) это не останавливает...
drevlyanin написав:Якщо у вас там гарна та надійна робота, чому не шукаете щось поблизу-задорого?
з усіма фактами-аргументами згоден, але задорого Нема 150-200 Куе на те, що хочу. Мінімум 3-кімнатна. У прицентраллі. За ці гроші у передмісті - будинок повноцінний і обжитий. Але трафік. Тому й шукаю альтернативу. Пічалька.
zРадио написав:Найдена причина агрессивного поведения риэлторов и лордов на ветке - доля убыточных компаний в сфере операций с недвижимостью увеличилась в 2020-м с 28,4% до 55,6%. Финансовый результат сектора - 7,7 млрд грн убытков против 14,2 млрд грн прибыли в 2019-м.
Суммарный же результат экономической деятельности всех крупных и средних компаний в стране уменьшился на 40,8%, или 183 млрд грн. Детально здесь: Валютный рынок в контексте ДС
Бредятина, обман и очковтирательство. Я с удивлением узнал, что в прошлом году доход моего хорошо знакомого риелтора в Киеве был примерно на уровне американского. Знатно косил бабло. И все заслуженно. Он большой пахарь. А на потеху зрадиам и прочей вате они нарисуют все что угодно. Это одна из самых серых сфер бизнеса. Отследить расчеты в ней на данном этапе практически невозможно. Какие дураки будут светить расчеты и платить налоги? Вы ж сами все тут жулики и уклонисты, и делаете вид, что серьезно воспринимаете этот бред. Это просто скотство с вашей стороны. Разочаровали.
А как Вы зарабатываете деньги и сколько налогов уплатили в казну Нэньки за прошлый год?
розчехлиться на 9% для амністії. забув скільки там домік на Вашингтоншині, лям баксів? так 90Куе не шкода Лібо відслюнявити державі.