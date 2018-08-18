|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 21 кві, 2021 16:41
Сержик, ну вы же понимаете, что фасад не навесной, мопы не модные, плинтуса не скрытые.
-
hume
-
-
- Повідомлень: 7763
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 825 раз.
- Подякували: 1486 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 21 кві, 2021 16:49
Народ, нужен совет. Есть такой ЖК Львовский затишок, строит его застройщик МИД Сервис, тот что построил на Софиевской борщаговке ЖК Львовский маеток, сейчас в затишке предлагают квартиры со сдачей осень 2021, стройка кипит, дома 4этажные, по сути на полях, окраина села Софиевская борщаговка. Цена за метр - 19к, однушка выходит около 25к уе. Есть смысл брать такое жилье? В других ЖК рядом уже продают по 20-21к. Нужен совет, есть резон брать сейчас? Чисто как инвестиция, жить есть где.
-
sivolkin2020
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 21.04.21
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 21 кві, 2021 17:12
hume написав:
Сержик, ну вы же понимаете, что фасад не навесной, мопы не модные, плинтуса не скрытые.
Мне кажется эти дома стали неликвидом. Богатые люди в них уже не хотят жить. При этом площади очень большие. Вангую, что эту и подобные ей квартиры купит какой-нибудь адепт Мрачковского и напилит из нее минимум 4 однухи, если не 5. И дом потихоньку будет превращаться в хостел со всеми вытекающими. При этом там и так полная жопа с парковкой.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 38339
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 923 раз.
- Подякували: 4636 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 21 кві, 2021 17:18
Кстати, по поводу плинтусов - не могу понять, в чем подвох? Ну это ж как прикалываться с переплачивающих за запил плитки под 45 вместо красивого пластикового уголка на жидкие гвозди. Или с тех, кто делает пол в один уровень и стыкует два покрытия через герметик или пробковую вставку вместо красивенных порожков и алюминиевых соединительных планок.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 38339
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 923 раз.
- Подякували: 4636 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 21 кві, 2021 17:20
vano80 написав:
[
Не надо клеветать на лучшего мэра!
Если они наконец соберутся, то еще и героев встанет на капиталку, оболонцы позавидуют мертвым после такого.
.
То есть лучше ничего не делать? Бандеры делают- воры. Собираются сделать Героев Сталинграда, по которой сегодня беспрепятственно можно ехать только на УАЗе, тоже не то, бдут пробки
Делают - воры. Собираются делать - тоже не так.
ПС
Смотрю последнее время новый тренд в Киеве - трамваи с рельс сходят.
-
hume
-
-
- Повідомлень: 7763
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 825 раз.
- Подякували: 1486 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 21 кві, 2021 17:37
hume написав: vano80 написав:
[
Не надо клеветать на лучшего мэра!
Если они наконец соберутся, то еще и героев встанет на капиталку, оболонцы позавидуют мертвым после такого.
.
То есть лучше ничего не делать? Бандеры делают- воры. Собираются сделать Героев Сталинграда, по которой сегодня беспрепятственно можно ехать только на УАЗе, тоже не то, бдут пробки
Делают - воры. Собираются делать - тоже не так.
ПС
Смотрю последнее время новый тренд в Киеве - трамваи с рельс сходят.
Народ от всего устал. Очень уставший народ.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 38339
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 923 раз.
- Подякували: 4636 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 21 кві, 2021 17:40
sivolkin2020 написав:
Народ, нужен совет. Есть такой ЖК Львовский затишок, строит его застройщик МИД Сервис, тот что построил на Софиевской борщаговке ЖК Львовский маеток, сейчас в затишке предлагают квартиры со сдачей осень 2021, стройка кипит, дома 4этажные, по сути на полях, окраина села Софиевская борщаговка. Цена за метр - 19к, однушка выходит около 25к уе. Есть смысл брать такое жилье? В других ЖК рядом уже продают по 20-21к. Нужен совет, есть резон брать сейчас? Чисто как инвестиция, жить есть где.
тут один вже з полів СБ думає як злиняти в ближній центр
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 24224
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1233 раз.
- Подякували: 1861 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|20187
|3485413
|
|
|488
|215856
|
П'ят 26 бер, 2021 16:53
Ірина_
|
|16
|21548
|
|