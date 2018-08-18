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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7199720072017202

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 47
1. Зросли більш, як на 15%
15%
7
2. Зросли на 10 - 15%
4%
2
3. Зросли на 5 - 10%
17%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
2%
1
5. Приблизно ті самі
30%
14
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
2%
1
8. Впали на 10 - 15%
9%
4
9. Впали більш, як на 15%
21%
10
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 16:41

  Serg-ik написав:Без комиссии! ! Коновальца(Щорса), 32 г-177м, евроремонт
275 000 $
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/bez-kom ... cfd7a9ef83

Но ты не лох, ты купишь 90 Метров в Юнит.Хоум. без ремонта

Сержик, ну вы же понимаете, что фасад не навесной, мопы не модные, плинтуса не скрытые. :mrgreen:
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 16:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Народ, нужен совет. Есть такой ЖК Львовский затишок, строит его застройщик МИД Сервис, тот что построил на Софиевской борщаговке ЖК Львовский маеток, сейчас в затишке предлагают квартиры со сдачей осень 2021, стройка кипит, дома 4этажные, по сути на полях, окраина села Софиевская борщаговка. Цена за метр - 19к, однушка выходит около 25к уе. Есть смысл брать такое жилье? В других ЖК рядом уже продают по 20-21к. Нужен совет, есть резон брать сейчас? Чисто как инвестиция, жить есть где.
sivolkin2020
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 17:12

  hume написав:
  Serg-ik написав:Без комиссии! ! Коновальца(Щорса), 32 г-177м, евроремонт
275 000 $
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/bez-kom ... cfd7a9ef83

Но ты не лох, ты купишь 90 Метров в Юнит.Хоум. без ремонта

Сержик, ну вы же понимаете, что фасад не навесной, мопы не модные, плинтуса не скрытые. :mrgreen:

Мне кажется эти дома стали неликвидом. Богатые люди в них уже не хотят жить. При этом площади очень большие. Вангую, что эту и подобные ей квартиры купит какой-нибудь адепт Мрачковского и напилит из нее минимум 4 однухи, если не 5. И дом потихоньку будет превращаться в хостел со всеми вытекающими. При этом там и так полная жопа с парковкой.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 17:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати, по поводу плинтусов - не могу понять, в чем подвох? Ну это ж как прикалываться с переплачивающих за запил плитки под 45 вместо красивого пластикового уголка на жидкие гвозди. Или с тех, кто делает пол в один уровень и стыкует два покрытия через герметик или пробковую вставку вместо красивенных порожков и алюминиевых соединительных планок.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 17:20

  vano80 написав:[

Не надо клеветать на лучшего мэра! :mrgreen:
Если они наконец соберутся, то еще и героев встанет на капиталку, оболонцы позавидуют мертвым после такого.
.

То есть лучше ничего не делать? Бандеры делают- воры. Собираются сделать Героев Сталинграда, по которой сегодня беспрепятственно можно ехать только на УАЗе, тоже не то, бдут пробки
Делают - воры. Собираются делать - тоже не так.

ПС
Смотрю последнее время новый тренд в Киеве - трамваи с рельс сходят.
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 17:37

  hume написав:
  vano80 написав:[

Не надо клеветать на лучшего мэра! :mrgreen:
Если они наконец соберутся, то еще и героев встанет на капиталку, оболонцы позавидуют мертвым после такого.
.

То есть лучше ничего не делать? Бандеры делают- воры. Собираются сделать Героев Сталинграда, по которой сегодня беспрепятственно можно ехать только на УАЗе, тоже не то, бдут пробки
Делают - воры. Собираются делать - тоже не так.

ПС
Смотрю последнее время новый тренд в Киеве - трамваи с рельс сходят.

Народ от всего устал. Очень уставший народ.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 17:40

  sivolkin2020 написав:Народ, нужен совет. Есть такой ЖК Львовский затишок, строит его застройщик МИД Сервис, тот что построил на Софиевской борщаговке ЖК Львовский маеток, сейчас в затишке предлагают квартиры со сдачей осень 2021, стройка кипит, дома 4этажные, по сути на полях, окраина села Софиевская борщаговка. Цена за метр - 19к, однушка выходит около 25к уе. Есть смысл брать такое жилье? В других ЖК рядом уже продают по 20-21к. Нужен совет, есть резон брать сейчас? Чисто как инвестиция, жить есть где.

тут один вже з полів СБ думає як злиняти в ближній центр
flyman
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  #<1 ... 7199720072017202
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