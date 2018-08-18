Додано: Сер 21 кві, 2021 18:08

sivolkin2020 написав: Народ, нужен совет. Есть такой ЖК Львовский затишок, строит его застройщик МИД Сервис, тот что построил на Софиевской борщаговке ЖК Львовский маеток, сейчас в затишке предлагают квартиры со сдачей осень 2021, стройка кипит, дома 4этажные, по сути на полях, окраина села Софиевская борщаговка. Цена за метр - 19к, однушка выходит около 25к уе. Есть смысл брать такое жилье? В других ЖК рядом уже продают по 20-21к. Нужен совет, есть резон брать сейчас? Чисто как инвестиция, жить есть где. Народ, нужен совет. Есть такой ЖК Львовский затишок, строит его застройщик МИД Сервис, тот что построил на Софиевской борщаговке ЖК Львовский маеток, сейчас в затишке предлагают квартиры со сдачей осень 2021, стройка кипит, дома 4этажные, по сути на полях, окраина села Софиевская борщаговка. Цена за метр - 19к, однушка выходит около 25к уе. Есть смысл брать такое жилье? В других ЖК рядом уже продают по 20-21к. Нужен совет, есть резон брать сейчас? Чисто как инвестиция, жить есть где.

почему то напомнило...."Однажды Джозеф стоял и ожидал, чтобы мальчик-чистильщик обуви начистил ему ботинки. Он пообещал ему мудрый совет, если тот хорошо выполнит свою работу. Когда ботинки были начищены до блеска, довольный Джозеф выполнил обещание и дал мальчику мудрый совет «Не бросать школу». Мальчик в ответ тоже решил дать Джозефу мудрый совет и рассказал об акциях одной компании, которые утроились за последнюю неделю и посоветовал немедленно покупать их.Далее он рассказал, что многие клиенты, которым он советует позиции уже хорошо разбогатели. Джозеф поблагодарил мальчика и дал ему щедрые чаевые.Приехав в офис, он сразу же позвонил своему брокеру и дал ему немедленный приказ. Но не покупать акции, которые советовал мальчик, а немедленно закрыть все позиции по всем акциям и выйти из рынка."