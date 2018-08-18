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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 21 кві, 2021 16:41
Сержик, ну вы же понимаете, что фасад не навесной, мопы не модные, плинтуса не скрытые.
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hume
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Додано: Сер 21 кві, 2021 16:49
Народ, нужен совет. Есть такой ЖК Львовский затишок, строит его застройщик МИД Сервис, тот что построил на Софиевской борщаговке ЖК Львовский маеток, сейчас в затишке предлагают квартиры со сдачей осень 2021, стройка кипит, дома 4этажные, по сути на полях, окраина села Софиевская борщаговка. Цена за метр - 19к, однушка выходит около 25к уе. Есть смысл брать такое жилье? В других ЖК рядом уже продают по 20-21к. Нужен совет, есть резон брать сейчас? Чисто как инвестиция, жить есть где.
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sivolkin2020
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Додано: Сер 21 кві, 2021 17:12
hume написав:
Сержик, ну вы же понимаете, что фасад не навесной, мопы не модные, плинтуса не скрытые.
Мне кажется эти дома стали неликвидом. Богатые люди в них уже не хотят жить. При этом площади очень большие. Вангую, что эту и подобные ей квартиры купит какой-нибудь адепт Мрачковского и напилит из нее минимум 4 однухи, если не 5. И дом потихоньку будет превращаться в хостел со всеми вытекающими. При этом там и так полная жопа с парковкой.
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airmax78
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Додано: Сер 21 кві, 2021 17:18
Кстати, по поводу плинтусов - не могу понять, в чем подвох? Ну это ж как прикалываться с переплачивающих за запил плитки под 45 вместо красивого пластикового уголка на жидкие гвозди. Или с тех, кто делает пол в один уровень и стыкует два покрытия через герметик или пробковую вставку вместо красивенных порожков и алюминиевых соединительных планок.
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Додано: Сер 21 кві, 2021 17:20
vano80 написав:
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Не надо клеветать на лучшего мэра!
Если они наконец соберутся, то еще и героев встанет на капиталку, оболонцы позавидуют мертвым после такого.
.
То есть лучше ничего не делать? Бандеры делают- воры. Собираются сделать Героев Сталинграда, по которой сегодня беспрепятственно можно ехать только на УАЗе, тоже не то, бдут пробки
Делают - воры. Собираются делать - тоже не так.
ПС
Смотрю последнее время новый тренд в Киеве - трамваи с рельс сходят.
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hume
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Додано: Сер 21 кві, 2021 17:37
hume написав: vano80 написав:
[
Не надо клеветать на лучшего мэра!
Если они наконец соберутся, то еще и героев встанет на капиталку, оболонцы позавидуют мертвым после такого.
.
То есть лучше ничего не делать? Бандеры делают- воры. Собираются сделать Героев Сталинграда, по которой сегодня беспрепятственно можно ехать только на УАЗе, тоже не то, бдут пробки
Делают - воры. Собираются делать - тоже не так.
ПС
Смотрю последнее время новый тренд в Киеве - трамваи с рельс сходят.
Народ от всего устал. Очень уставший народ.
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Додано: Сер 21 кві, 2021 17:40
sivolkin2020 написав:
Народ, нужен совет. Есть такой ЖК Львовский затишок, строит его застройщик МИД Сервис, тот что построил на Софиевской борщаговке ЖК Львовский маеток, сейчас в затишке предлагают квартиры со сдачей осень 2021, стройка кипит, дома 4этажные, по сути на полях, окраина села Софиевская борщаговка. Цена за метр - 19к, однушка выходит около 25к уе. Есть смысл брать такое жилье? В других ЖК рядом уже продают по 20-21к. Нужен совет, есть резон брать сейчас? Чисто как инвестиция, жить есть где.
тут один вже з полів СБ думає як злиняти в ближній центр
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flyman
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Додано: Сер 21 кві, 2021 18:08
sivolkin2020 написав:
Народ, нужен совет. Есть такой ЖК Львовский затишок, строит его застройщик МИД Сервис, тот что построил на Софиевской борщаговке ЖК Львовский маеток, сейчас в затишке предлагают квартиры со сдачей осень 2021, стройка кипит, дома 4этажные, по сути на полях, окраина села Софиевская борщаговка. Цена за метр - 19к, однушка выходит около 25к уе. Есть смысл брать такое жилье? В других ЖК рядом уже продают по 20-21к. Нужен совет, есть резон брать сейчас? Чисто как инвестиция, жить есть где.
почему то напомнило....
"Однажды Джозеф стоял и ожидал, чтобы мальчик-чистильщик обуви начистил ему ботинки. Он пообещал ему мудрый совет, если тот хорошо выполнит свою работу. Когда ботинки были начищены до блеска, довольный Джозеф выполнил обещание и дал мальчику мудрый совет «Не бросать школу». Мальчик в ответ тоже решил дать Джозефу мудрый совет и рассказал об акциях одной компании, которые утроились за последнюю неделю и посоветовал немедленно покупать их.
Далее он рассказал, что многие клиенты, которым он советует позиции уже хорошо разбогатели. Джозеф поблагодарил мальчика и дал ему щедрые чаевые.
Приехав в офис, он сразу же позвонил своему брокеру и дал ему немедленный приказ. Но не покупать акции, которые советовал мальчик, а немедленно закрыть все позиции по всем акциям и выйти из рынка."
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Додано: Сер 21 кві, 2021 18:08
hume написав: vano80 написав:
[
Не надо клеветать на лучшего мэра!
Если они наконец соберутся, то еще и героев встанет на капиталку, оболонцы позавидуют мертвым после такого.
.
То есть лучше ничего не делать? Бандеры делают- воры. Собираются сделать Героев Сталинграда, по которой сегодня беспрепятственно можно ехать только на УАЗе, тоже не то, бдут пробки
Делают - воры. Собираются делать - тоже не так.
ПС
Смотрю последнее время новый тренд в Киеве - трамваи с рельс сходят.
Да правильно все делают. На закревского ликвидировали стоянку на 500 авто, будет место вложиться в кржн. На ревуцкого стоянка под вопросом, самое место там строить. Правда куда девать все авто и как ехать по городу... а, метро же будет
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Додано: Сер 21 кві, 2021 18:42
flyman написав: stas_rst написав:
з усіма фактами-аргументами згоден, але задорого
Нема 150-200 Куе на те, що хочу. Мінімум 3-кімнатна. У прицентраллі. За ці гроші у передмісті - будинок повноцінний і обжитий. Але трафік. Тому й шукаю альтернативу.
Пічалька.
А орендувати?
У тебе ? соррі, друже, у мене вертольота нема.
Так, авто з кліренсом 16, що не рятує від жопи на Жулянах.
Та й, маючи дві своїх, орендувати третю? напоркуа ?
Як тут пишуть розумні люди - треба жити в задоволення і "немножечко шить"
flyman написав:
тут один вже з полів СБ думає як злиняти в ближній центр
от, Флай, відкрий карту і знайди першу Софію від Мартинова. Там до поля, як у тебе з підвалу у Бучі до центру Києва.
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